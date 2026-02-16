La primera fase de la sesión del lunes en los mercados europeos ya ha quedado atrás. Recordemos que la volatilidad puede ser menor debido al festivo en Estados Unidos. El sentimiento observado al inicio del día no ha cambiado de forma significativa. Los principales índices mantienen un impulso alcista, aunque la magnitud de las subidas se ha reducido. El DAX 40 alemán sube actualmente un 0,05%, mientras que el CAC 40 francés avanza un 0,35%.

Los bancos impulsan la sesión europea

El índice Stoxx Europe 600 está siendo impulsado hoy por un rebote del sector bancario tras su mayor caída semanal desde abril, provocada por temores a disrupciones relacionadas con la IA. Bancos y aseguradoras lideran las subidas, mientras que las empresas de consumo básico y químicas registran las mayores caídas. El sentimiento positivo se ve apoyado por los datos del viernes sobre una inflación más lenta en EE. UU., reforzando las expectativas de dos recortes de tipos de la Fed este año.

A nivel individual:

NatWest sube un 4% después de que Citi elevara su precio objetivo.

flatexDEGIRO cae un 5% tras una rebaja de recomendación por parte de BNP Paribas.

La producción industrial de la eurozona cayó un 1,4% mensual en diciembre, registrando su primera contracción desde agosto y desviándose del crecimiento del 0,3% de noviembre, principalmente debido a Alemania. Aun así, el conjunto de 2025 cerró con un crecimiento del 1,5%, y las previsiones apuntan a una aceleración de la recuperación este año, aunque la menor producción automovilística alemana lastró los datos.

La rotación hacia valores “value” y cíclicos ha apoyado a las bolsas europeas, con 16 de los 20 sectores del Euro Stoxx 600 en positivo desde finales de octubre, llevando la valoración del índice a 18x beneficios, dos puntos por encima de la media a 5 años. Sectores como Basic Resources (+30%, PER 22x) y Químicas suben más por optimismo sobre el crecimiento global y la recuperación industrial que por fundamentales, lo que eleva el listón para cumplir expectativas. Los financieros destacan con valoraciones razonables por debajo de sus medias históricas, beneficios sólidos y rentabilidades superiores a la media, aunque los inversores deben ser cada vez más selectivos en un mercado que se encarece.

Fuente: Bloomberg Financials

Noticias de empresas

Kepler Cheuvreux rebajó su recomendación para HelloFresh (HFG.DE) de “comprar” a “mantener”, recortando su precio objetivo un 47,6%, de 10,50 € a 5,50 €, tras unos resultados preliminares débiles del ejercicio 2025. Los ingresos cayeron un 11,8% interanual hasta 6.760 millones de euros (por debajo del rango previsto de -6% a -8%), con un Q4 cayendo un 14%. El segmento de comidas preparadas siguió reduciéndose (-6% interanual, EBITDA -34 millones €); los kits de comida bajaron un 15%, aunque con un margen del 13,5%. Los analistas prevén nuevas caídas de ingresos (-6,8% en 2026, -1,7% en 2027 vs. consenso +3%), recortando el EBITDA 2026 un 14,6% hasta 411 millones € y el BPA un 36,6%. Las acciones cotizan cerca de mínimos de 52 semanas en 5,22 €.

RBC Capital Markets rebajó Norsk Hydro (NHY.NO) de “outperform” a “sector perform”, reduciendo su precio objetivo a 80 NOK (desde 82 NOK), ya que la recuperación del negocio downstream (extrusiones) está tardando más de lo esperado, pese a unos sólidos resultados upstream y un mercado de aluminio ajustado para 2026. Los resultados del Q4 mostraron un EBITDA de 5.587 millones NOK y un FCF de 4.600 millones NOK (por encima de previsiones), pero el EBITDA negativo en Extrusions Europe y la caída de márgenes en otros segmentos pesan sobre la acción. Las acciones han subido un 30% en 6 meses, reduciendo la atractividad del binomio riesgo/retorno. Entre los riesgos: posibles aranceles de EE. UU. que podrían compensar 700 millones NOK de beneficios en metales en 2025, aunque el impacto es incierto. Kepler también está moderando sus previsiones.

En el mercado de divisas, el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD) siguen siendo los de mejor desempeño. Las mayores caídas se observan en el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF).