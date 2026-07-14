Resumen Diario: La menor inflación debilita al dólar e impulsa las ganancias del oro y del S&P 500

Conclusiones clave El IPC de Estados Unidos sorprendió a la baja, debilitando al dólar e impulsando al oro y a la renta variable.

Wall Street inició la temporada de resultados con sólidos reportes de la banca, mientras IBM golpeó al sector tecnológico tras decepcionar al mercado.

La tensión en Oriente Medio continúa respaldando los precios del petróleo, aunque la preocupación del mercado sigue siendo menor que la observada en marzo y abril.

Macroeconomía y Bancos Centrales La publicación clave del día fue el IPC de junio de Estados Unidos , que presentó una lectura significativamente inferior a las expectativas del mercado.

, que presentó una lectura significativamente inferior a las expectativas del mercado. La inflación cayó a 3,5% interanual desde el nivel previo de 4,2% interanual , mientras que las previsiones del mercado apuntaban a 3,8% interanual . En términos mensuales, los precios disminuyeron un 0,4% mensual , marcando la mayor caída mensual desde 2020. Al mismo tiempo, la inflación subyacente anual cayó a 2,6% interanual desde 2,9% interanual , ubicándose también por debajo de las expectativas del mercado.

cayó a desde el nivel previo de , mientras que las previsiones del mercado apuntaban a . En términos mensuales, los precios disminuyeron un , marcando la mayor caída mensual desde 2020. Al mismo tiempo, la cayó a desde , ubicándose también por debajo de las expectativas del mercado. Durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos , Kevin Warsh expuso su plan para introducir cambios en la comunicación de la Reserva Federal (Fed) e indicó que la principal tarea del banco central es devolver la inflación al objetivo después de más de 60 meses manteniéndose continuamente por encima del nivel del 2% .

, expuso su plan para introducir cambios en la comunicación de la e indicó que la principal tarea del banco central es devolver la inflación al objetivo después de más de manteniéndose continuamente por encima del nivel del . La ausencia de declaraciones concretas y de tono restrictivo que indiquen que las tasas de interés son actualmente demasiado bajas para devolver la inflación al objetivo hace que la postura actual de Warsh parezca algo más difusa que durante su primera comparecencia.

son actualmente demasiado bajas para devolver la inflación al objetivo hace que la postura actual de Warsh parezca algo más difusa que durante su primera comparecencia. Warsh enfatizó la necesidad de realizar cambios en la comunicación y en la forma en que se perciben la inflación , el mercado laboral y el crecimiento económico en general.

, el y el crecimiento económico en general. También señaló que la misión de restaurar la estabilidad de precios aún no ha concluido, aunque admitió que la lectura del IPC de junio luce positiva por sí sola. Divisas Como respuesta a la caída de la inflación, el par EURUSD avanzó aproximadamente 50 pips desde el nivel de 1,1400. Posteriormente, parte de ese movimiento alcista fue revertido durante la comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso de Estados Unidos. Geopolítica Una nueva escalada de la situación en Oriente Medio mantiene vivos los temores de un resurgimiento de la inflación . Aunque los precios del petróleo subieron con fuerza al inicio de la sesión de hoy, prolongando las importantes ganancias registradas desde comienzos de la semana, el mercado aún está lejos del nivel de preocupación que predominaba en marzo y abril.

mantiene vivos los temores de un resurgimiento de la . Aunque los precios del subieron con fuerza al inicio de la sesión de hoy, prolongando las importantes ganancias registradas desde comienzos de la semana, el mercado aún está lejos del nivel de preocupación que predominaba en marzo y abril. Estados Unidos llevó a cabo su tercer ataque con misiles consecutivo, cuyo objetivo fue limitar la capacidad de Irán para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz .

llevó a cabo su tercer ataque con misiles consecutivo, cuyo objetivo fue limitar la capacidad de para atacar embarcaciones comerciales en el . Donald Trump declaró que el estrecho de Ormuz permanece abierto y que Estados Unidos será su garante de seguridad, pese a que Irán ya ha realizado ataques abiertos contra superpetroleros.

declaró que el permanece abierto y que será su garante de seguridad, pese a que ya ha realizado ataques abiertos contra superpetroleros. Trump abandonó la idea de imponer una tarifa del 20% por las garantías de seguridad en el estrecho de Ormuz, anunciando al mismo tiempo que este asunto se resolverá mediante inversiones y nuevos acuerdos comerciales con los países del Golfo Pérsico. Materias primas Los precios del petróleo retroceden desde los máximos alcanzados hoy, que en el caso del Brent llegaron a 87,5 dólares por barril , mientras que el WTI alcanzó 81,5 dólares por barril . Actualmente, los precios corrigen hacia los 85 y 79 dólares por barril , respectivamente.

retroceden desde los máximos alcanzados hoy, que en el caso del llegaron a , mientras que el alcanzó . Actualmente, los precios corrigen hacia los y , respectivamente. El precio del oro rebotó con fuerza cerca de 100 dólares por onza desde el nivel de 4.000 dólares , cotizando actualmente en torno a los 4.060 dólares por onza . Cabe destacar que el creciente desafío que representa para Estados Unidos su elevado déficit podría, a medida que disminuyen los temores inflacionarios, generar una demanda adicional por oro , un activo que ya está atrayendo un mayor interés por parte de los especuladores en el mercado de futuros .

rebotó con fuerza cerca de desde el nivel de , cotizando actualmente en torno a los . Cabe destacar que el creciente desafío que representa para su elevado déficit podría, a medida que disminuyen los temores inflacionarios, generar una demanda adicional por , un activo que ya está atrayendo un mayor interés por parte de los especuladores en el mercado de . Los precios del cacao continúan avanzando durante la sesión de hoy, pese a la reciente corrección, y vuelven a acercarse a la barrera de los 6.000 dólares por tonelada. Los inversionistas en este mercado temen nuevos datos débiles sobre procesamiento, que serán publicados este jueves. Mercado bursátil La caída de la inflación y la mejora del sentimiento del mercado impulsaron una clara recuperación en las bolsas durante la jornada. Los futuros del S&P 500 (US500) avanzan más de 0,4% , mientras que los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben hasta 1,3% . Vale la pena destacar que el índice US100 se encuentra a solo 3% de sus máximos históricos, mientras que el US500 está apenas 0,5% por debajo de su récord.

y la mejora del sentimiento del mercado impulsaron una clara recuperación en las bolsas durante la jornada. Los futuros del avanzan más de , mientras que los futuros del suben hasta . Vale la pena destacar que el índice se encuentra a solo de sus máximos históricos, mientras que el está apenas por debajo de su récord. Las bolsas europeas registraron ganancias moderadas durante la jornada, con avances de entre 0,3% y 0,6%. Entre los principales índices europeos destacó claramente el WIG20 de Polonia, que subió alrededor de 1%. Empresas y resultados financieros La temporada de publicación de resultados financieros comenzó de manera no oficial en Wall Street , con las mayores instituciones financieras de Estados Unidos dando el puntapié inicial. Las acciones de Goldman Sachs suben cerca de 8% hoy después de que el banco superara en 45% las previsiones del mercado para el BPA y reportara ingresos netos superiores a 20.000 millones de dólares .

comenzó de manera no oficial en , con las mayores instituciones financieras de dando el puntapié inicial. Las acciones de suben cerca de hoy después de que el banco superara en las previsiones del mercado para el y reportara ingresos netos superiores a . JPMorgan , Bank of America y Wells Fargo también presentaron resultados mejores de lo esperado por el mercado, lo que los inversionistas interpretaron como una señal favorable sobre la salud de la economía y la demanda de crédito en Estados Unidos . La atención del mercado se centró principalmente en los resultados de las divisiones de trading y banca de inversión, así como en los comentarios sobre la calidad de la cartera de préstamos y las perspectivas para el segundo semestre del año. Cabe destacar que Bank of America reportó ingresos récord por operaciones de renta variable, mientras que JPMorgan decepcionó con unas previsiones que apuntan a mayores costos.

, y también presentaron resultados mejores de lo esperado por el mercado, lo que los inversionistas interpretaron como una señal favorable sobre la salud de la economía y la demanda de crédito en . La atención del mercado se centró principalmente en los resultados de las divisiones de trading y banca de inversión, así como en los comentarios sobre la calidad de la cartera de préstamos y las perspectivas para el segundo semestre del año. Cabe destacar que reportó ingresos récord por operaciones de renta variable, mientras que decepcionó con unas previsiones que apuntan a mayores costos. El sentimiento en el sector tecnológico se vio afectado por los resultados financieros preliminares de IBM , lo que despertó preocupaciones sobre la salud de las empresas proveedoras de software. IBM reportó ingresos de 17.200 millones de dólares (frente a los 17.800 millones esperados) y un BPA de 2,93 dólares (frente a un consenso de 3 dólares ). Tras las fuertes ganancias registradas en los últimos trimestres, las acciones de IBM se desplomaron 25% durante la jornada, registrando la mayor caída diaria de la compañía desde el estallido de la burbuja puntocom .

, lo que despertó preocupaciones sobre la salud de las empresas proveedoras de software. reportó ingresos de (frente a los esperados) y un de (frente a un consenso de ). Tras las fuertes ganancias registradas en los últimos trimestres, las acciones de se desplomaron durante la jornada, registrando la mayor caída diaria de la compañía desde el estallido de la . La fuerte venta de acciones de IBM se trasladó a otros gigantes del sector, como Microsoft , cuyas acciones llegaron a caer hasta 3% durante la jornada, aunque finalmente redujeron esa pérdida a 1% .

se trasladó a otros gigantes del sector, como , cuyas acciones llegaron a caer hasta durante la jornada, aunque finalmente redujeron esa pérdida a . IBM señaló en un comunicado oficial que los clientes corporativos están reduciendo significativamente el gasto en software, lo que provocó ventas masivas en otras compañías del sector. Las caídas bursátiles de empresas como Accenture, Cognizant, ServiceNow, Salesforce, Workday y Adobe oscilaron entre 3% y 8% durante la jornada.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.