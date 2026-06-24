Resumen Diario: Wall Street se Mantiene Firme Mientras las Materias Primas se Desploman por una Fed Más Agresiva

Conclusiones clave Wall Street muestra señales de estabilización, mientras el mercado espera los resultados de Micron , considerados clave para evaluar el auge de la inteligencia artificial .

muestra señales de estabilización, mientras el mercado espera los resultados de , considerados clave para evaluar el auge de la . El petróleo , el oro y la plata continúan bajo presión debido a una Fed más agresiva, un dólar fuerte y expectativas de tasas más altas.

, el y la continúan bajo presión debido a una Fed más agresiva, un dólar fuerte y expectativas de tasas más altas. El posible Súper El Niño podría impulsar los precios del cacao y el café Robusta, mientras genera presión bajista sobre la soja y el gas natural.

Panorama del Mercado y Bolsas de Valores Rebote de los futuros: Tras la dolorosa venta masiva de acciones tecnológicas durante las dos primeras sesiones de esta semana, los futuros estadounidenses y los principales índices muestran señales de estabilización e intentan formar un suelo local. El US500 cotiza cerca del cierre de ayer, mientras que el US100 profundiza sus pérdidas, cediendo un 0,8% y poniendo a prueba el nivel de los 29.500 puntos.

Tras la dolorosa venta masiva de acciones tecnológicas durante las dos primeras sesiones de esta semana, los futuros estadounidenses y los principales índices muestran señales de estabilización e intentan formar un suelo local. El cotiza cerca del cierre de ayer, mientras que el profundiza sus pérdidas, cediendo un 0,8% y poniendo a prueba el nivel de los 29.500 puntos. EE.UU. supera al resto del mundo: El optimismo en Wall Street está siendo respaldado por los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , quien destacó la ya demostrada resiliencia de la economía estadounidense. Mientras que las regiones fuertemente afectadas por conflictos geopolíticos registran un crecimiento del PIB cercano a cero, el capital continúa fluyendo masivamente hacia los activos refugio de Estados Unidos.

El optimismo en Wall Street está siendo respaldado por los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, , quien destacó la ya demostrada resiliencia de la economía estadounidense. Mientras que las regiones fuertemente afectadas por conflictos geopolíticos registran un crecimiento del PIB cercano a cero, el capital continúa fluyendo masivamente hacia los activos refugio de Estados Unidos. J.P. Morgan eleva el objetivo: Impulsando el sentimiento del mercado, J.P. Morgan elevó su objetivo para el S&P 500 al cierre de 2026 desde 7.600 hasta 7.800 puntos, atribuyendo esta revisión al continuo auge de inversiones en el sector de la inteligencia artificial. Empresas y Acciones Micron antes de resultados: Toda la atención del sector tecnológico (incluyendo gigantes como Nvidia , Microsoft y Dell ) está centrada en el informe financiero de Micron Technology , que será publicado después del cierre del mercado. Las acciones de la compañía han subido un impresionante 700% durante el último año, dejando a los inversionistas preguntándose si estas perspectivas extraordinarias ya están completamente descontadas en el precio. Este informe servirá como una prueba crucial para evaluar la sostenibilidad del gasto global en infraestructura de IA , que se proyecta superará los 600.000 millones de dólares en toda la industria.

Toda la atención del sector tecnológico (incluyendo gigantes como , y ) está centrada en el informe financiero de , que será publicado después del cierre del mercado. Las acciones de la compañía han subido un impresionante 700% durante el último año, dejando a los inversionistas preguntándose si estas perspectivas extraordinarias ya están completamente descontadas en el precio. Este informe servirá como una prueba crucial para evaluar la sostenibilidad del gasto global en infraestructura de , que se proyecta superará los 600.000 millones de dólares en toda la industria. La histórica incorporación de Alphabet al Dow Jones: El gigante de Mountain View se incorpora oficialmente al exclusivo índice DJIA , reemplazando a la histórica compañía de telecomunicaciones Verizon Communications , con efecto a partir del lunes 29 de junio de 2026. Este movimiento simboliza la consolidación de una era dominada por la IA y la computación en la nube, desencadenando importantes rebalanceos en carteras de ETF. Las acciones de Alphabet avanzan un 1% hoy, mostrando fortaleza en medio de la corrección tecnológica general.

El gigante de Mountain View se incorpora oficialmente al exclusivo índice , reemplazando a la histórica compañía de telecomunicaciones , con efecto a partir del lunes 29 de junio de 2026. Este movimiento simboliza la consolidación de una era dominada por la y la computación en la nube, desencadenando importantes rebalanceos en carteras de ETF. Las acciones de avanzan un 1% hoy, mostrando fortaleza en medio de la corrección tecnológica general. Sector defensa en fuerte retroceso y toma de ganancias: Las acciones del sector defensa (incluyendo a la alemana Rheinmetall y los gigantes militares estadounidenses) continúan cayendo. Los inversionistas están liquidando posiciones de manera masiva ante la ausencia de nuevos factores de escalada y las crecientes especulaciones sobre una reapertura diplomática del estratégico Estrecho de Ormuz. Como consecuencia, Rheinmetall pierde un 18% en la jornada. Materias Primas Energéticas Colapso del petróleo y desaparición de la prima de guerra: El precio del WTI cayó por debajo del umbral psicológico de los 70 dólares por barril, regresando a niveles observados durante la primera sesión posterior al estallido del conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos indicó que no se están cobrando tarifas de tránsito en el Estrecho de Ormuz y que la normalización debería completarse en pocas semanas una vez finalizadas las operaciones de desminado. Además, el secretario de Energía señaló que Estados Unidos puede garantizar el tránsito seguro por el estrecho incluso sin un acuerdo con Irán.

El precio del cayó por debajo del umbral psicológico de los 70 dólares por barril, regresando a niveles observados durante la primera sesión posterior al estallido del conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos indicó que no se están cobrando tarifas de tránsito en el Estrecho de Ormuz y que la normalización debería completarse en pocas semanas una vez finalizadas las operaciones de desminado. Además, el secretario de Energía señaló que Estados Unidos puede garantizar el tránsito seguro por el estrecho incluso sin un acuerdo con Irán. La trampa en los datos oficiales de inventarios de la EIA: El informe semanal del Departamento de Energía presentó inicialmente cifras que parecían muy positivas para los alcistas, pero los detalles técnicos aceleraron la venta masiva de la materia prima. Los inventarios de crudo registraron una caída de -6,088 millones de barriles (superior a la disminución esperada de -4,461 millones). Sin embargo, los inventarios de gasolina mostraron un aumento inesperado de +2,064 millones de barriles (frente a una caída esperada de -0,578 millones), mientras que los inventarios de destilados aumentaron en +3,064 millones de barriles (frente a una disminución esperada de -0,505 millones).

El informe semanal del Departamento de Energía presentó inicialmente cifras que parecían muy positivas para los alcistas, pero los detalles técnicos aceleraron la venta masiva de la materia prima. Los inventarios de registraron una caída de (superior a la disminución esperada de -4,461 millones). Sin embargo, los inventarios de mostraron un aumento inesperado de (frente a una caída esperada de -0,578 millones), mientras que los inventarios de aumentaron en (frente a una disminución esperada de -0,505 millones). Operación de refinerías estadounidenses y estado de las reservas estratégicas: Las refinerías estadounidenses operan actualmente a plena capacidad, lo que explica directamente la fuerte caída de los inventarios de crudo. Sin embargo, las existencias de combustibles refinados aumentaron inesperadamente, frenando la agresiva tendencia bajista observada en las últimas semanas. Paralelamente, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de Estados Unidos se ha reducido a sus niveles más bajos desde la década de 1980. Metales Preciosos Desplome de los metales preciosos y mínimos de 2026: Tanto el oro como la plata registran sus niveles más bajos de 2026. El precio del oro rompió soportes clave al caer por debajo de los 4.000 dólares por onza, acumulando una pérdida cercana al 30% desde los máximos históricos de enero, cuando alcanzó los 5.600 dólares. Esta liquidación está impulsada por la nueva doctrina del presidente de la Fed, Kevin Warsh . A pesar de la caída del petróleo, Warsh continúa señalando la persistencia de la inflación subyacente (con un PCE proyectado en 3,6%) y no muestra intención de flexibilizar la política monetaria. Como resultado, el mercado está valorando seriamente el riesgo de una subida de tasas en septiembre de 2026, situando el próximo soporte técnico del oro en 3.570 dólares.

Tanto el como la registran sus niveles más bajos de 2026. El precio del oro rompió soportes clave al caer por debajo de los 4.000 dólares por onza, acumulando una pérdida cercana al 30% desde los máximos históricos de enero, cuando alcanzó los 5.600 dólares. Esta liquidación está impulsada por la nueva doctrina del presidente de la Fed, . A pesar de la caída del petróleo, Warsh continúa señalando la persistencia de la inflación subyacente (con un proyectado en 3,6%) y no muestra intención de flexibilizar la política monetaria. Como resultado, el mercado está valorando seriamente el riesgo de una subida de tasas en septiembre de 2026, situando el próximo soporte técnico del oro en 3.570 dólares. La plata rompe por debajo de los 60 dólares: La plata atraviesa su peor periodo en cinco años, alcanzando mínimos no vistos desde diciembre del año pasado. Junto con el fortalecimiento del dólar (el índice USD se encuentra en máximos de 13 meses), la valoración del metal está siendo presionada por la debilidad industrial de China y la reducción de la demanda de paneles solares.

La atraviesa su peor periodo en cinco años, alcanzando mínimos no vistos desde diciembre del año pasado. Junto con el fortalecimiento del dólar (el índice USD se encuentra en máximos de 13 meses), la valoración del metal está siendo presionada por la debilidad industrial de China y la reducción de la demanda de paneles solares. Fuerte rebote de la relación Oro/Plata y proyecciones de precios: La relación Gold/Silver Ratio está repuntando con fuerza hacia el rango de 70-80. Si el oro se estabiliza en torno a los 4.000 dólares, esto implicaría matemáticamente una caída de la plata hacia la zona de 50 a 57,15 dólares, mientras que un escenario más negativo podría llevar al metal hasta los 45-46 dólares. Mercados Agrícolas Amenaza de un “Súper El Niño” y anomalías climáticas extremas: Los últimos datos meteorológicos apuntan a una probabilidad de entre el 60% y el 67% de que se desarrolle un destructivo fenómeno de Súper El Niño durante la transición entre 2026 y 2027. Esta anomalía podría convertirse en una de las fluctuaciones térmicas más intensas registradas desde 1950.

Los últimos datos meteorológicos apuntan a una probabilidad de entre el 60% y el 67% de que se desarrolle un destructivo fenómeno de durante la transición entre 2026 y 2027. Esta anomalía podría convertirse en una de las fluctuaciones térmicas más intensas registradas desde 1950. Presión sobre la oferta de materias primas blandas: La posible anomalía amenaza directamente los cultivos de materias primas blandas en África Occidental ( cacao ) y el Sudeste Asiático ( café Robusta ). Los precios del cacao continúan en niveles extremadamente elevados debido a un equilibrio entre oferta y demanda muy ajustado. El cacao registra hoy otra fuerte sesión alcista, subiendo un 7% y acercándose nuevamente al nivel de 5.000 dólares por tonelada.

La posible anomalía amenaza directamente los cultivos de materias primas blandas en África Occidental ( ) y el Sudeste Asiático ( ). Los precios del cacao continúan en niveles extremadamente elevados debido a un equilibrio entre oferta y demanda muy ajustado. El cacao registra hoy otra fuerte sesión alcista, subiendo un 7% y acercándose nuevamente al nivel de 5.000 dólares por tonelada. Destrucción de demanda y beneficiarios climáticos del mercado: Los analistas advierten sobre una asimetría en el mercado, señalando que estos precios extremos ya están comenzando a reducir la demanda (demand destruction), un factor que los inversionistas deben considerar al posicionarse en materias primas. Por otro lado, los principales beneficiarios climáticos podrían ser la soja y el gas natural estadounidense, ya que históricamente registran aumentos de producción durante episodios de El Niño, generando un claro potencial bajista para sus precios.

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