Resumen mensual: Los aranceles marcan el mes de abril

Cierre de un mes extraño en los principales índices mundiales, que han sufrido fuertes picos de volatilidad, pero que en términos de rentabilidad cierran este periodo prácticamente sin cambios. Sin embargo, puede que estemos ante uno de los meses más importantes de nuestra historia económica moderna, uno en el que el cambio en el orden mundial ha podido acelerarse. ¿Llegará la recesión a EEUU? No tenemos claro si EEUU entrará en recesión o no, pero la falta de credibilidad en el país y la incertidumbre generada por Donald Trump en las últimas semanas, acerca a la economía de la primera potencial mundial a un escenario con el que nadie contaba a principios de año. Según los últimos datos publicados, la economía de Estados Unidos se contrajo a principios de año por primera vez desde 2022 debido a un aumento monumental de las importaciones antes de los aranceles y un gasto del consumo más moderado, en una primera instantánea de los efectos dominó de la política comercial. En las próximas semanas se teme que la evolución sea peor y que el daño comercial con China ya sea irreparable. Se estima que desde el 10 de abril, están saliendo únicamente el 60% de contenedores de productos desde el gigante asiático con destino al país, estando algunos de ellos semi vacíos. En cuanto en los puertos empiece a llegar menos material, también hará falta menos empleo, y esto empezará a penalizar en gran medida a la primera potencia mundial. En los últimos años, Powell había conseguido salvar al mercado cuando hacía falta. Sin embargo, las amenazas por despedirle del presidente, tampoco han ayudado en la confianza de los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los índices americanos han tenido momentos del mes con un comportamiento más similar a un índice emergente, mientras que la volatilidad de los bonos ha marcado hitos históricos, en un momento en el que a su vez el dólar se debilitaba, algo totalmente inesperado, y que de manera simultánea se ha producido pocas veces en la historia. Precisamente los vigilantes de bonos, empezaron a castigar con fuertes ventas los tramos más largos de la curva de tipos, siendo los principales causantes del paso atrás dado por Donald Trump, que pocos días después anunció una pausa de 90 días en su inexplicable cruzada. Además, infravalorar la respuesta de China y la actual hegemonía del país asiático en el mundo, sumado a los pocos avances en las negociaciones por la paz en Ucrania, tampoco han ayudado. Las utilites lideran los avances del Ibex 35 El Ibex 35 termina sin grandes cambios, aunque ha conseguido liderar los avances de los principales selectivos mundiales. El sector que mejor comportamiento ha obtenido en este periodo han sido las utilities, que han conseguido aprovechar las caídas en los bonos, navegar de manera eficiente en tiempos de volatilidad dado su marcado carácter defensivo, y no lamentarse de su poca dependencia al comercio internacional. Los bancos, a pesar de todo, han conseguido mantenerse a flote a pesar de las dudas que ofrece el actual ciclo económico. Los buenos resultados en general de la industria, gracias al incremento en comisiones, han conseguido aliviar el castigo sufrido por los recortes de tipos del BCE y la parálisis general que desde hace semanas ofrecen las empresas. Entre los valores con mayores caídas encontramos a las empresas más dependientes del dólar, que han sufrido las caídas de la divisa estadounidense que cotiza en mínimos desde hace 3 años. Las dudas de cara a los próximos meses ante la debilidad económica del país, la retirada de flujos de capitales y la falta de inversión, parece que son argumentos sólidos para que siga esa tendencia. Además, Repsol ha sido el peor valor en este tiempo del índice español, castigada por las malas perspectivas macroeconómicas que se instauraron en la narrativa del mercado tras el anuncio de los aranceles. Esto hace que la demanda de petróleo, que ya se esperaba que creciera menos que la oferta antes de la guerra arancelaria, se espere que sea aún menor. Euro, oro y bitcoin superan al dólar Por otro lado, la economía de la eurozona creció más de lo esperado a principios de año, aunque todavía no ha sentido todo el impacto de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump .El producto interior bruto (PIB) del primer trimestre aumentó un 0,4 % con respecto a los tres meses anteriores, el doble del incremento del período anterior. El euro ha continuado superando niveles con el dólar, acabando con una revalorización superior al 5% en las últimas semanas. Según los últimos datos los inversores europeos están siendo los principales vendedores de las acciones americanas, mientras que en los bonos son China y Japón los principales causantes. Precisamente ante la desdolarización actual de la economía hay dos activos que han mejorado el comportamiento del mercado. El activo refugio por excelencia sigue marcando récords históricos, superando la barrera de los 3.500 dólares la onza. Las casas de análisis no le ven techo, la demanda de los bancos centrales continúa en aumento, y la debilidad del dólar, los recortes de tipos y los bonos podrían seguir influenciando positivamente en su precio. Por otro lado, el Bitcoin ha sorprendido por su resiliencia, ofreciendo una menor volatilidad que los índices americanos.

