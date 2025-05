100 días de Donald Trump: ¿caerá Estados Unidos en recesión?

Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de revitalizar a Estados Unidos. Los mercados se mostraron entusiasmados con sus planes de recortes de impuestos y desregulación. Sin embargo, su investidura, de momento, se ha caracterizado por ordenar al hombre más rico del mundo el desmantelamiento del gobierno estadounidense, un acuerdo de paz inexistente en Ucrania y la destrucción de alianzas comerciales para reordenar la mayor economía del mundo. Estas decisiones le han permitido el dudoso honor de ser el presidente menos popular al cumplir los 100 días desde el inicio de las encuestas de aprobación de Estados Unidos, con excepción de él mismo en su primer mandato. La agitación generada por el político más poderoso del planeta también ha sacudido a los mercados. El S&P 500 ha caído alrededor de un 8% desde la investidura de Trump, el peor desempeño en los primeros 100 días de cualquier presidente desde Gerald Ford. Su enfoque proteccionista, dejando la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos en su estimación máxima, por encima de cualquier cifra registrada en un siglo, ha generado gran confusión y amargas guerras comerciales, a medida que otros países, en particular China, contraatacan con sus propios gravámenes. El caos ha perjudicado las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos y ha golpeado duramente al dólar, que recientemente alcanzó su nivel más bajo en tres años frente a una cesta de divisas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil De hecho, el índice del dólar, que mide la evolución de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras monedas de mercados desarrollados, ha cedido casi un 10%. Esto representa, sin duda, un récord en las cinco décadas transcurridas desde que Richard Nixon desvinculó el dólar del oro en 1971. Si bien las acciones, los bonos y las materias primas han experimentado repuntes significativos desde la ola de ventas posterior al Día de la Liberación, el dólar no se ha sumado a la tendencia. Los extranjeros han sido los principales vendedores, perdiendo su respeto y credibilidad sobre la primera potencia mundial. Los gestores de reservas de Japón y China llevan años reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, mientras que los europeos han sido los principales vendedores de las acciones para eliminar la volatilidad del dólar. La situación incluso podría ir a peor si los gestores estadounidenses también empiezan a aumentar sus activos extranjeros en respuesta a la crisis, lo que plantea una pregunta clave: ¿podría Estados Unidos entrar en recesión? ¿Corre Estados Unidos el riesgo de caer en recesión? La guerra comercial debería empezar a tener fuertes consecuencias en el corto plazo. Las reservas de contenedores desde China a Estados Unidos han caído hasta un 60%. Los volúmenes de transporte por carretera están cayendo hacia los mínimos de la era del COVID. Los directores ejecutivos de Walmart, Target y Home Depot han incluso advertido en privado al presidente Trump, ya que sus estanterías de productos pronto podrían quedarse vacías. A principios de 2020, los volúmenes de envío comenzaron a tambalearse pero las señales eran confusas. Esta vez, las advertencias son más fuertes. No se trata solo de que naveguen menos barcos: se trata de que navegan más barcos semi vacíos. Cuando la ruta comercial más transitada del planeta se bloquea, es más que una simple historia de transporte marítimo. Es una historia de la cadena de suministro. Una historia de márgenes corporativos. Una historia de una posible recesión. Los aranceles extremos a China van a perjudicar más a Estados Unidos que a China. Y, posiblemente, el país tendrá estanterías vacías de ciertos productos en los próximos 30 a 60 días. La Casa Blanca se ha puesto a sí misma y al país en una situación difícil, pero aún no se da cuenta. Alrededor del 10 de abril, el comercio entre China y Estados Unidos se paralizó. Los contenedores tardan unos 30 días en llegar de China a Los Ángeles, 45 a Houston por mar, 45 a Chicago por tren y 55 a Nueva York, también por mar. Eso significa que no habrá efectos económicos de lo que se hizo el 10 de abril hasta aproximadamente el 10 de mayo. Para esa fecha, el trabajo de transporte por carretera se reducirá. Los almacenes comenzarán a despedir personal porque no se necesita mano de obra para descargar los contenedores y algunos productos estarán agotados, lo que reducirá la necesidad de mano de obra para el transporte. Todo esto empezará en el área de Los Ángeles. Después de unas dos semanas, comenzará a afectar a Chicago y Houston. ​​​ Señales preocupantes Las perspectivas de beneficios de las empresas se enfrentan al mayor descenso desde 2020, los nuevos pedidos se están desplomando (el PMI manufacturero del ISM muestra una contracción) y los planes de inversión de capital se están revirtiendo. Las encuestas manufactureras de la Fed muestran un aumento de las presiones de los costes, con los precios pagados superando la inflación del PCE. Las ventas de camiones pesados cayeron significativamente en marzo, y la confianza de los ejecutivos en las perspectivas económicas está disminuyendo. Los consumidores están igualmente tensos. El sentimiento alcanzó mínimos históricos, con expectativas de inflación medias de más del 5%. Las compras anticipadas antes de los aranceles se han desvanecido, el turismo internacional está disminuyendo y Las Vegas reporta volúmenes de visitantes más bajos. Más del 11% de los titulares de tarjetas de crédito realizan pagos mínimos, y las tasas de morosidad están aumentando. ¿Qué dicen las estadísticas? Desde 1897, durante las 12 ocasiones en que los mercados bajaron durante los primeros 100 días de un presidente, la rentabilidad total promedio durante un mandato de cuatro años fue del 12%. Por otro lado, en las 20 ocasiones en que los mercados subieron durante los primeros 100 días, la rentabilidad total promedio fue del 44%. Parte del bajo rendimiento refleja tiempos especialmente difíciles para los mercados globales. Franklin Roosevelt presidió la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mandato de George W. Bush, los mercados sufrieron las consecuencias de la crisis de las puntocom de la década de 1990, los atentados del 11-S y la guerra de Irak durante su primer mandato; en su segundo mandato, a partir de 2005, las acciones repuntaron durante un tiempo y luego se desplomaron durante la crisis financiera mundial de 2007-2008. Pero incluso sin distorsiones como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, las acciones han seguido teniendo un rendimiento relativamente bajo tras una mala racha en los primeros 100 días. Desde 1949, durante las siete veces que los mercados bajaron en los primeros 100 días de un presidente, la rentabilidad total promedio durante su mandato de cuatro años fue del 20,6%. Cuando los mercados subieron en los primeros 100 días, la rentabilidad total promedió el 53 %. Incluso Jimmy Carter, quien presidió la estanflación de la década de 1970, no fue tan malo para las acciones. Si bien el S&P 500 cayó un 5% en sus primeros 100 días, terminó con una ganancia total del 29% al dejar el cargo. Trump, por supuesto, tiene experiencia en el Despacho Oval. El S&P 500 subió más del 5% al ​​inicio de su primer mandato y subió un 68% hasta enero de 2021, a pesar del breve mercado bajista provocado por la COVID-19 en 2020. El gan debate ahora es si Trump cambiará las reglas del juego para los mercados y la economía, pero de momento, lo que está despertando es una incertidumbre como pocas veces se ha visto.



