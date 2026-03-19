Conclusiones clave El rebote de los futuros en EE. UU. es débil tras la venta masiva.

Oro y plata se desploman.

Los futuros de índices estadounidenses están rebotando tras la venta masiva de ayer, aunque la magnitud de este repunte ha sido algo limitada desde esta mañana. En Europa, las compañías petroleras están ganando terreno, mientras que el resto de los sectores están perdiendo valor de forma significativa Fuente: Bloomberg Financial L.P. El oro y la plata se desploman Las primeras horas de la sesión de contado en los mercados europeos ya han quedado atrás, y en gran medida se han desarrollado en un ambiente relativamente negativo. La mayoría de los índices bursátiles que siguen a las acciones europeas caen más de un 2%. Las caídas más pronunciadas se observan actualmente en el DAX alemán, que retrocede más de un 2,5% en negociación spot, y en el FTSE MIB italiano, que cae más de un 2,24%.

y en gran medida se han desarrollado en un ambiente relativamente negativo. La mayoría de los índices bursátiles que siguen a las acciones europeas caen más de un 2%. Las caídas más pronunciadas se observan actualmente en el DAX alemán, que retrocede más de un 2,5% en negociación spot, y en el FTSE MIB italiano, que cae más de un 2,24%. El sector que más atención atrae hoy es el energético (especialmente productores y servicios de petróleo y gas), ya que el Brent ha superado los 113 dólares en medio de la guerra en Oriente Medio, que está dañando infraestructura energética clave, el transporte marítimo y la logística debido al temor de un bloqueo del Estrecho de Ormuz que interrumpa los flujos globales de petróleo; además del sector defensa y aviación ante la escalada de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

ya que el Brent ha superado los 113 dólares en medio de la guerra en Oriente Medio, que está dañando infraestructura energética clave, el transporte marítimo y la logística debido al temor de un bloqueo del Estrecho de Ormuz que interrumpa los flujos globales de petróleo; además del sector defensa y aviación ante la escalada de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las acciones de fabricantes de equipos de semiconductores también podrían mostrar actividad este jueves después de que Micron Technology presentara una previsión de gasto de capital superior a la esperada.

después de que Micron Technology presentara una previsión de gasto de capital superior a la esperada. El cobre ha perdido todas sus ganancias del año, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio ha impulsado los precios de la energía y aumentado el riesgo de daños a la economía global. Las acciones de una importante compañía europea de cobre caen hoy más de un 5,5%.

ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio ha impulsado los precios de la energía y aumentado el riesgo de daños a la economía global. Las acciones de una importante compañía europea de cobre caen hoy más de un 5,5%. HSBC está considerando profundos recortes de empleo que podrían afectar hasta a 20.000 puestos —alrededor del 10% de su plantilla global— como parte de una reestructuración impulsada por IA destinada a reducir personal en funciones de middle y back office. El análisis comenzó incluso antes del estallido de la última guerra en Oriente Medio, y aún no se ha tomado una decisión final; los puestos no relacionados directamente con clientes en centros de servicios globales son los más expuestos, y parte de los recortes también podrían derivarse de la venta o salida de ciertos negocios. El banco empleaba aproximadamente a 210.000 personas a finales de 2025 y ya había llevado a cabo miles de despidos, ventas de activos y fusiones o cierres de unidades. HSBC espera que, gracias a la IA, alcanzará su objetivo de ahorro de costes de 1.500 millones de dólares ya en la primera mitad del año, seis meses antes de lo previsto, mientras aumenta simultáneamente la productividad de los empleados.

—alrededor del 10% de su plantilla global— como parte de una reestructuración impulsada por IA destinada a reducir personal en funciones de middle y back office. El análisis comenzó incluso antes del estallido de la última guerra en Oriente Medio, y aún no se ha tomado una decisión final; los puestos no relacionados directamente con clientes en centros de servicios globales son los más expuestos, y parte de los recortes también podrían derivarse de la venta o salida de ciertos negocios. El banco empleaba aproximadamente a 210.000 personas a finales de 2025 y ya había llevado a cabo miles de despidos, ventas de activos y fusiones o cierres de unidades. HSBC espera que, gracias a la IA, alcanzará su objetivo de ahorro de costes de 1.500 millones de dólares ya en la primera mitad del año, seis meses antes de lo previsto, mientras aumenta simultáneamente la productividad de los empleados. El yen japonés y el dólar australiano son actualmente las divisas con mejor desempeño en el mercado de divisas. El dólar canadiense y el franco suizo, por el contrario, están mostrando un comportamiento muy débil.

El dólar canadiense y el franco suizo, por el contrario, están mostrando un comportamiento muy débil. Los metales preciosos también están experimentando fuertes caídas. Los precios del oro y la plata en los mercados globales caen actualmente un 3% y un 6,5%, respectivamente.

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