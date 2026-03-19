La guerra en Oriente Medio está pasando a un nuevo nivel y ya no solo se atacan bases militares. Ahora, el conflicto está entrando en una fase donde los objetivos son instalaciones energéticas, con el gran peligro que esto tiene. Ambos bandos atacan refinerías y yacimientos y ha causado que el petróleo suba hasta los 114 dólares el barril y que el gas europeo se dispare casi un 25%. ¿Qué está pasando y hasta dónde puede escalar?

Estados Unidos e Israel atacan, Irán responde

Ayer llegamos a un momento de máxima tensión en Oriente Medio. Israel atacó el mayor yacimiento de gas del mundo, llamado South Pars y que explota Irán. Según lo que Trump publicó en redes sociales, este ataque fue decisión de Israel, pero es difícil saber hasta qué punto Estados Unidos influyó o no en el ataque. De hecho, Donald Trump ha afirmado que no se volverá a atacar más esta instalación, a no ser que Irán ataque instalaciones clave en otros países. South Pars es un yacimiento marítimo y se ubica junto al yacimiento North Dome, que gestiona Catar.

El gas es fundamental para Irán, ya que en años anteriores entre el 70% y el 80% de su energía provenía del gas natural. Además, también supone un impacto para los mercados globales porque el yacimiento atacado es el más grande del mundo.

Por su parte, Irán decidió contestar con fuerza y lanzó una especie de lista con algunas de las instalaciones que podría atacar. Finalmente los ataques se han concentrado en el centro de gas licuado Ras Laffan, de Catar. El país afirma que los ataques con misiles han causado daños y esto tiene una fuerte repercusión a nivel global. Se trata del mayor centro de gas licuado del mundo y es que Catar es uno de los mayores exportadores de gas natural a nivel global, exportando la mayor parte de su producción. Además, Kuwait también ha informado de ataques con drones a una de sus refinerías de petróleo.

Las consecuencias de los ataques: los precios del petróleo y gas se disparan

El precio del barril de petróleo Brent (que se suele usar como referencia) ha despegado hasta los 114 dólares, lo que representa una subida de más del 55% desde el último precio reportado antes del estallido del conflicto, el 28 de febrero. Por su parte, el gas europeo, cuya referencia es el TTF, ha doblado su precio desde el inicio del conflicto y está ya alrededor de los 67€ por megavatio/hora.

Estos últimos repuntes profundizan el daño que el conflicto ya podía estar haciendo y dado que no parece que la guerra vaya a finalizar esta semana, los mercados están corrigiendo con fuerza. Los índices europeos caen más de un 1% e incluso el Ibex 35 o el DAX alemán caen más de un 2%, mientras que los futuros del S&P 500 o del Nasdaq 100 vienen en rojo. A esto se le suma que la FED emitió ayer una proyección de inflación para este 2026 mayor de la que emitió en diciembre, lo que lógicamente preocupa al mercado y refleja los problemas que Estados Unidos está enfrentando para bajar el ritmo de las subidas de precios.

Muchos sectores de la economía global dependen de que los costes del transporte se mantengan bajo ralla, por no hablar de sectores intensivos en energía, como el acerero, que ya venía de un periodo en el que los bajos precios del acero chino había provocado un deterioro de sus cifras.

¿Qué soluciones hay?

De momento, Estados Unidos sigue explorando planes para escoltar los buques a través del estrecho de Ormuz. Una de las posiblidades es que los buques que sean escoltados contraten además un seguro conjunto de un organismo estatal estadounidense y la aseguradora probada Chubb. Hasta ahora, el tráfico en el estrecho sigue prácticamente paralizado y el riesgo de cruzar el estrecho es máximo.

Dicho todo esto, los inversores no deben dejarse guiar por el miedo, ya que las caídas en algunos valores pueden dejar oportunidades interesantes. Además, los inversores deben ser conscientes de que perderse los mejores días del mercado puede tener una gran repercusión en su rentabilidad final. Es decir, el inversor debe controlar sus miedos y valorar correctamente si debe estar dentro o fuera del mercado, más allá de la euforia o del pánico.