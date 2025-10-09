La apertura de los mercados bursátiles estadounidenses se desarrolla con un clima moderadamente tranquilo. Los inversores analizan tanto los resultados empresariales como la situación macroeconómica en medio del cierre de la administración americana. S&P 500 y Nasdaq 100 se mantienen en los niveles de cierre de ayer, con ligeras correcciones del 0,2%.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

Los sectores minero y financiero presentan el mejor rendimiento sectorial dentro del S&P 500. Por contra, las tecnologías de la información y el comercio minorista se queda atrás. La sesión de ayer registró nuevos máximos históricos en Wall Street. Los participantes del mercado interpretaron las actas de la Fed como una señal de que la institución pretende recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos en la próxima reunión.

El cierre del gobierno estadounidense continúa y la mayoría de los datos macroeconómicos clave no se publican. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no pudo participar en la conferencia prevista, lo que privó al mercado de importantes pistas sobre la futura trayectoria de la política monetaria. La falta de comunicación de las autoridades monetarias en un contexto de acceso limitado a los datos podría aumentar la incertidumbre de los inversores.

A nivel corporativo, los informes trimestrales de PepsiCo y Delta Airlines están llamando la atención. Ambas compañías publicaron resultados superiores a las expectativas, lo que proporciona información valiosa sobre la situación de los consumidores estadounidenses en un contexto de transparencia macroeconómica limitada. El informe de Delta fue particularmente bien recibido después de que el CEO de la compañía enfatizara que el cierre actual del gobierno federal no afecta las operaciones actuales de la compañía.

Cotización del S&P 500

Fuente : Plataforma de XTB

El S&P 500 se encuentra en máximos históricos, lo que significa que el margen de corrección es relativamente amplio. Considerando los rangos de correcciones anteriores, un posible retroceso podría alcanzar el límite inferior del canal de crecimiento (marcado en rojo) y alrededor de los 6700 puntos. Un factor adicional que apoya la oferta es el nivel relativamente alto del indicador RSI, que oscila alrededor de los 70 puntos, lo que indica sobrecompra en el mercado y aumenta el riesgo de retroceso a corto plazo.

Noticias corporativas del S&P 500

Nvidia - La compañía más grande del mundo sube un 1%. Esto se debe a la noticia positiva de que el fabricante de chips ha comenzado a vender sus chips de IA en los Emiratos Árabes Unidos como parte de una nueva iniciativa comercial del presidente de EE. UU.

US Rare Metals - Las empresas relacionadas con la extracción y refinación de metales de tierras raras están en alza debido a las nuevas restricciones impuestas por China, lo que obliga a aumentar la producción en los países desarrollados. US Rare Metals sube un 6% en estos momentos.

Apogee Therapeutics - La compañía biotecnológica cae un 6% en la apertura. La valoración de la oferta pública previamente anunciada de $41 fue considerada desfavorable por el mercado.

PepsiCo - El productor de refrescos publicó resultados que superaron ligeramente las expectativas del mercado en cuanto a ganancias por acción (BPA) (2,29, Ex.: 2,26) e ingresos (23.940 millones de dólares, Ex.: 23.860 millones de dólares). En la conferencia de resultados, el director ejecutivo indicó planes para recortar costos y aumentar los márgenes, y señaló que la demanda asiática está favoreciendo a la compañía.

Freeport - Las empresas mineras de cobre cotizan al alza gracias al buen sentimiento hacia el metal industrial y a las previsiones de crecimiento para los próximos años. La compañía abre con un alza del 2%.

Diginex Inc - La empresa de software sube un 30% por segunda sesión consecutiva. Esto se debe a su crecimiento estratégico hacia las criptomonedas, la tokenización y la inteligencia artificial.

Delta Airlines - La aerolínea estadounidense acaba de publicar sus resultados superando las expectativas. Este dato es particularmente importante, ya que permite evaluar la fortaleza de las empresas y los consumidores estadounidenses en un contexto de menor transparencia macroeconómica. La compañía abrió con un alza de más del 5% gracias a las garantías del director ejecutivo de que el cierre del gobierno no afectó los resultados y de que está registrando ingresos operativos récord gracias a la demanda de los clientes premium.