Santander sube en bolsa tras desinvertir en su filial polaca

El Banco Santander ha vendido una parte minoritaria de su filial en Polonia, Santander Bank Polska, equivalente al 3,5% del capital, por un importe total de 407 millones de euros. Por tanto, el grupo español ha decidido reducir ligeramente su participación en su banco polaco, aunque mantiene el control de la filial. Esta operación se encuadra en la estrategia de optimización de capital que el grupo realiza para reforzar su balance y mejorar su rentabilidad, sin que implique una salida del mercado polaco.

El movimiento permite al Santander obtener liquidez inmediata y mejorar su ratio de capital, mientras que los compradores locales adquieren una participación en una entidad con buenos resultados y presencia relevante en Polonia.

Cotización del Santander

Fuente : Plataforma de XTB

En consecuencia, los accionistas del grupo Santander premian este movimiento con un impulso del 1,4% intradía. Durante el 2025, la revalorización en bolsa del banco español suma un 113%.

