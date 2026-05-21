▶️ ¿Se acabó el dinero barato? La FED va ya tarde

Conclusiones clave Wall Street se acerca a máximos históricos, pero el mercado de bonos envía una señal distinta

Mientras Wall Street continúa cerca de máximos históricos impulsado por Nvidia, SpaceX y la inteligencia artificial, hay un mercado que está enviando una señal completamente distinta: el mercado de bonos. El repunte de las rentabilidades, el bono estadounidense a 30 años por encima del 5% y el de 2 años al 4%, el petróleo presionado por el conflicto con Irán y el regreso del debate sobre inflación están reabriendo una pregunta que hace solo unos meses parecía impensable: ¿y si el siguiente movimiento vuelve a ser una subida, tan pronto como este verano? En este vídeo analizamos por qué están subiendo las rentabilidades, las razones que están detrás de este movimiento y los tres escenarios que podrían marcar el rumbo de bolsas, dólar y bancos centrales durante los próximos meses. La verdadera pregunta es qué está viendo el mercado de bonos que las bolsas todavía no quieren aceptar.

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