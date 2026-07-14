Se dispara la volatilidad en las acciones de SK Hynix. ¿Qué está pasando?

Las acciones de SK Hynix mediante su GDR en Alemania se han apuntado hoy una subida del 7,25%, tras encadenar una caída de casi el 15% en la víspera. ¿A qué se debe esta volatilidad?. El movimiento no es aislado: responde a un rebote técnico generalizado del chip asiático y a un realineamiento entre las tres plazas en las que cotiza el gigante surcoreano de la memoria (Seúl, Nasdaq y Frankfurt) en una semana que sigue marcada por el debut bursátil de SK Hynix en Estados Unidos.

¿Qué ha ocurrido hoy?

Hoy, los mercados de renta variable de Japón y Corea del Sur escenificaron una recuperación “en V”: el KOSPI cerró con alza del 0,73% y el Nikkei 225 del 0,74%, con Samsung (+3,34%) y SK Hynix liderando las subidas. En Seúl, la acción ordinaria de SK Hynix cerró en 1.913.000 wones, un +3,7% que recortaba parte del desplome del día anterior.

Ese rebote técnico se traslada al GDR alemán con un múltiplo amplificado por dos motivos: primero, porque el GDR venía de una caída aún más pronunciada el 13 de julio —del 14,8% en Frankfurt—; segundo, por el desfase horario. En definitiva, el GDR europeo hace hoy de caja de resonancia del rebote asiático.

El debut en Nasdaq del 10 de julio: un terremoto para SK Hynix

El 10 de julio de 2026, SK Hynix colocó 177,9 millones de American Depositary Receipts (ADR) a 149 dólares cada uno —diez ADR equivalen a una acción ordinaria—, captando unos 26.500 millones de dólares. Fue la mayor colocación de un emisor extranjero en EE. UU. de la historia y la segunda mayor venta de acciones del mundo, solo por detrás del IPO de SpaceX del mes anterior. El mercado respondió con una euforia comparable a la de otras ocasiones, con una demanda que superó en siete veces las acciones disponibles.

El estreno fue triunfal, cerrando la primera sesión a 168,01 dólares (+13% sobre el precio de oferta situado en los 149 dólares). Sin embargo, la euforia duró poco, ya que la toma de beneficios hizo que el ADR cediera el avance inicial en la próxima sesión al debut, colocándose en una horquilla aproximada de 152-155 dólares, ya muy cerca del precio de oferta de 149 dólares.

Efectos sobre la cotización de SK Hynix

Dilución y sobrecarga de oferta. La emisión de 17,79 millones de acciones nuevas (representadas por los ADR) amplía el capital y crea un volumen flotante adicional que presiona el papel a corto plazo.

Reasignación de flujos globales. El ADR permitió por primera vez a inversores estadounidenses tomar exposición directa en dólares al líder mundial de la memoria HBM. Esa demanda inicial genuina explica el salto del 13% al debut; pero, una vez cubierta, el papel queda expuesto a la toma de beneficios y a la revaluación de expectativas.

¿A qué se debe esta volatilidad en las acciones de SK Hynix?

La elevada volatilidad responde a una combinación de factores fundamentales y técnicos:

Subida exponencial en los últimos meses: Tras multiplicar por siete su valoración en un año, cualquier duda sobre el pay-off del gasto en IA desencadena movimientos bruscos. Las correcciones desde máximos son habituales en situaciones así.

Tras multiplicar por siete su valoración en un año, cualquier duda sobre el pay-off del gasto en IA desencadena movimientos bruscos. Las correcciones desde máximos son habituales en situaciones así. Dudas sobre el ritmo de la memoria HBM4: Ayer, el mercado recortó sus estimaciones sobre el beneficio del segundo trimestre al tiempo que los analistas coreanos de NH Investment & Securities alertaban que el mercado esperaba un salto en los envíos de HBM4 a partir del segundo trimestre que aún no se materializa al ritmo previsto.

Ayer, el mercado recortó sus estimaciones sobre el beneficio del segundo trimestre al tiempo que los analistas coreanos de NH Investment & Securities alertaban que el mercado esperaba un salto en los envíos de HBM4 a partir del segundo trimestre que aún no se materializa al ritmo previsto. Ajuste entre las 3 plazas bursátiles. La cotización en wones, dólares y euros, con cierres escalonados, amplifica las oscilaciones intradía, sobre todo en el GDR alemán.

Los fundamentales de SK Hynix siguen siendo de récord

Los resultados del primer trimestre de 2026 fueron contundentes. SK Hynix ingresó 52,58 billones de wones (+60,2% frente al cuarto trimestre de 2025 y cerca de un +198% interanual), con un beneficio operativo de 37,61 billones de wones —margen operativo del 71,5%— y un beneficio neto de 40,35 billones de wones. La compañía es el primer fabricante en completar el desarrollo y la preparación de la producción en masa de HBM4, controla más del 50% del mercado global de HBM y habría asegurado cerca del 70% de los pedidos de HBM4 de Nvidia para su plataforma Vera Rubin (Semicon). Su propio CEO ha advertido que la industria se encamina hacia la “peor escasez de suministro de memoria” en 2027.

SK Hynix nunca había ganado tanto dinero, y nunca había sido tan volátil su precio por acción

El rebote de hoy —tanto del GDR alemán como de la acción en Seúl— tiene perfil técnico: recuperación en V del chip asiático tras el shock bajista de ayer. Que el ADR cotice muy cerca de su precio de oferta (149 dólares) actúa como imán psicológico: marca la frontera entre la “euforia del debut” y la “realidad del suministro”.

La verdadera prueba llegará con los resultados del segundo trimestre. Samsung presenta los suyos el 23 de julio y SK Hynix el 29 de julio. Hasta entonces, la volatilidad cruzada entre wones, dólares y euros seguirá siendo la tónica dominante. Para el inversor europeo, el GDR alemán ofrece exposición directa al líder mundial de la memoria IA.

Precio de la acción de SK Hynix

Fuente: Plataforma de XTB

Gráfica de Hynix con velas de 30 minutos

En imagen podemos ver la cotización de las acciones de Hynix, a través de su GDR en Alemania. La compañía acumula un incremento del 210,4% en lo que va de 2026.

Cabe recordar que la entrada de SK Hynix a los principales índices bursátiles estadounidenses le permite recibir flujos procedentes de los fondos cotizados de gestión pasiva que replican dichos selectivos. Un ejemplo es el Invesco QQQ Trust Series, que reproduce el Nasdaq 100, de marcado sesgo tecnológico, y al que puedes acceder mediante Opciones en XTB desde el ticker QQQ.US

¿Cómo comprar acciones de SK Hynix?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de SK Hynix (HY9H.DE) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.