La final del Mundial 2026 decidirá si España o Argentina levantan el trofeo, pero en el plano bursátil ya existe un claro vencedor. Adidas vestirá al campeón independientemente del resultado, ya que ambas selecciones compiten con la marca alemana. Además, las dos grandes estrellas de ambos países, Lamine Yamal y Lionel Messi, también forman parte de la cartera de embajadores de la compañía, reforzando aún más la visibilidad global de la firma.

Este dominio deportivo coincide además con un mejor comportamiento bursátil frente a su principal competidor. En lo que va de año, las acciones de Adidas avanzan alrededor de un 7%, mientras que Nike acumula una caída cercana al 31%, ampliando la diferencia entre ambas compañías hasta casi 40 puntos porcentuales.

Adidas ha vestido a la mitad de los campeones del Mundial del siglo XXI

Si existe una compañía que históricamente ha sabido capitalizar el éxito del Mundial, esa es Adidas. La firma alemana ha vestido a España (2010), Alemania (2014) y Argentina (2022), tres de los seis campeones del mundo desde 2002.

Los datos muestran que sus acciones registran una rentabilidad media del 0,8% en la primera sesión tras la final, que aumenta hasta el 2,5% durante el primer mes. Sin embargo, es a largo plazo donde aparece el patrón más llamativo: Adidas acumula una revalorización media del 13,8% a los seis meses y del 30,6% doce meses después de vestir al campeón del mundo.

No obstante, el efecto no es automático. Tras el triunfo de España en Sudáfrica 2010, las acciones de Adidas llegaron a subir un 35,2% durante el año siguiente. En cambio, después del Mundial de Brasil 2014, pese al título de Alemania y al récord de ventas de camisetas y balones oficiales, la cotización terminó cayendo un 2,1%, evidenciando que el éxito deportivo puede quedar eclipsado por factores empresariales o macroeconómicos.

El Mundial impulsa a Adidas, pero la bolsa mira los beneficios

El mejor ejemplo reciente del impacto de l Mundial en Adidas llegó en Qatar 2022. La victoria de Argentina, liderada por Lionel Messi, coincidió con una recuperación del negocio que llevó a las acciones de Adidas a dispararse cerca de un 59% durante los doce meses posteriores.

En otras palabras, el Mundial constituye un extraordinario escaparate comercial que impulsa las ventas de camisetas, botas y material deportivo, además de reforzar el valor de la marca.

De cara a la final de este domingo, Adidas ya puede considerarse vencedora. Sea cual sea el resultado entre España y Argentina, la marca alemana volverá a vestir al campeón del mundo, posiblemente al protagonista de la final y consolidará su posición como la gran referencia del fútbol internacional.

¿Cómo comprar acciones de Adidas desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Adidas (ADS.DE), uno de los mayores fabricantes de ropa y calzado deportivo del mundo y protagonista reciente en los mercados tras presentar una guía de beneficios para 2026 muy por debajo del consenso.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF negociables en la plataforma, los primeros 100.000 euros de volumen mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Adidas de forma eficiente y con costes muy competitivos.