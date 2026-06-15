SpaceX sigue subiendo: ¿Fiebre inversora o burbuja espacial?

SpaceX mantiene su racha alcista y suma otro 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Con este movimiento, la acción roza los 170 dólares tras su histórica salida a bolsa el pasado viernes. La capitalización bursátil de la compañía ya ha superado los 2 billones de dólares, lo que ha avivado un intenso debate sobre si semejante valoración está justificada y qué le depara el futuro al valor más caliente del mercado.

¿Atrapará la realidad a SpaceX?

SpaceX cerró el año 2025 con unas pérdidas superiores a los 5.000 millones de dólares, mientras que sus gastos de capital siguen acelerándose. Solo en el primer trimestre de 2026, la empresa gastó 10.100 millones de dólares, frente a los 4.100 millones del mismo periodo del año anterior. Una parte importante de este desembolso se destinó a infraestructuras de inteligencia artificial.

Quienes defienden el valor destacan su liderazgo tecnológico y unas barreras de entrada excepcionalmente altas. Sin embargo, valorar hoy lo que una empresa podría ganar dentro de 15 o 20 años introduce inevitablemente un fuerte componente especulativo. Para poner las cifras en perspectiva: si las acciones de SpaceX se duplicaran desde sus niveles actuales, su capitalización superaría a la de Alphabet (Google). Este escenario parece difícil de justificar si se compara el tamaño actual del negocio de SpaceX con el del gigante tecnológico.

La firma CFRA ha comenzado a cubrir el valor con una recomendación de Venta y un precio objetivo de 115 dólares, lo que supone una caída de casi el 30% respecto al cierre del viernes. Según sus analistas, el mercado está descontando un escenario de crecimiento extremadamente agresivo y pasa por alto importantes riesgos de ejecución, así como las enormes necesidades de capital de la compañía.

Por su parte, Morningstar se muestra aún más escéptica y sitúa el valor razonable de SpaceX en solo 63 dólares por acción, lo que implicaría un desplome de aproximadamente el 70% desde los niveles actuales.

Las mayores dudas giran en torno a la capacidad de la empresa para transformar sus ambiciosos proyectos en flujos de caja tangibles. SpaceX sigue presentando a los inversores planes a largo plazo que aún no se reflejan en sus resultados financieros. La atención se centra especialmente en sus proyectos para desarrollar centros de datos orbitales diseñados para procesar cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Los inversores exigen cada vez más información concreta sobre los plazos para comercializar estas iniciativas. Algunos analistas también apuntan a la falta de transparencia del folleto de salida a bolsa respecto a los riesgos de ejecución y el gobierno corporativo. A medida que crezca la valoración de la empresa, también lo harán las exigencias de claridad.

El espacio es difícil de valorar

A pesar de estas dudas, una parte del mercado cree que la valoración actual puede justificarse si se mira con óptica de muy largo plazo. NewStreet Research ha iniciado la cobertura de SpaceX con un precio objetivo de 165 dólares. Según sus analistas, la compañía debe evaluarse en un horizonte de 20 a 25 años, y no bajo el esquema de un ciclo bursátil tradicional. Esta perspectiva es compartida por muchos inversores entusiasmados con el sector del "nuevo espacio".

Al final, el precio de las acciones lo fijan los inversores dispuestos a arriesgar su dinero y no los informes escépticos de los analistas. Las críticas rara vez bastan para frenar una fuerte tendencia de impulso, sobre todo cuando el mercado reconoce que el potencial a largo plazo de la compañía podría ser enorme. Los niveles actuales de valoración incorporan una prima significativa por la posición dominante de SpaceX en la industria espacial estadounidense. Se trata de un mercado con barreras de entrada brutales que exige muchísimo capital, experiencia tecnológica, tolerancia al riesgo y años de desarrollo.

Jeff Bezos recibió recientemente un doloroso recordatorio de estas dificultades tras el informe de que el gigantesco cohete New Glenn de Blue Origin (competidor del Falcon Heavy) explotó, lo que probablemente retrasará el programa varios meses. Este tipo de incidentes evidencia lo complicado que es replicar las capacidades de SpaceX. También resulta difícil tasar el conocimiento tecnológico de la empresa, su experiencia acumulada en lanzamientos y sus licencias regulatorias, elementos que suponen ventajas competitivas cruciales. Según NewStreet, la mayoría de los pilares para el éxito futuro ya se están desarrollando, y los inversores más alcistas sostienen que la compañía no tiene rival en capacidad de lanzamiento orbital.

Los analistas calculan que la ventaja tecnológica de SpaceX frente a sus competidores podría ser de hasta una década. Estas ventajas son difíciles de cuantificar, lo que se traduce de forma natural en una prima de valoración. Se espera que Starship aumente drásticamente la capacidad de carga útil transportada a la órbita en comparación con los sistemas actuales, lo que servirá de base para seguir expandiendo la red Starlink.

Los proyectos de comunicaciones por satélite directas al móvil dependen por completo de la capacidad de lanzamiento de SpaceX. Del mismo modo, los centros de datos orbitales de IA requerirán un despliegue masivo de infraestructura en el espacio. Según NewStreet, SpaceX podría acaparar entre el 90% y el 95% de la capacidad de lanzamiento mundial en los próximos cuatro o cinco años. Aún está por ver si estas previsiones reflejan fielmente el rápido avance del programa espacial de China, que se ha convertido en un factor clave para el panorama competitivo a largo plazo.

Gráfico de velas de 5 minutos de las acciones de SpaceX

Fuente: xStation5