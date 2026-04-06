📈 Sube el oro en un día clave: ¿se viene un giro inesperado?

Los precios del oro están repuntando en la sesión de hoy y aunque son subidas moderadas, podrían atraer la atención de los inversores en una jornada en la que las bolsas europeas están cerradas. ¿Qué es lo que está moviendo los precios del oro?

El oro repunta a favor de la paz en Oriente Medio

Algunas fuentes están indicando conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que Trump ha hecho hincapié en que mañana es la fecha límite para abrir el estrecho de Ormuz o bombardeará las instalaciones energéticas del país. Por tanto, no sería extraño que hoy se anunciara algún tipo de avance en las conversaciones.

El oro no solo no ha tenido un buen comportamiento desde el estallido del conflicto, sino que se ha anotado caídas de alrededor del 10%. Esto no cuadra mucho con el relato de activo refugio, aunque como hemos comentado en otras ocasiones, esta característica suele salir a relucir con otro tipos de shocks y en eventos más largos. En cualquier caso, el oro ha estado reaccionando de manera positiva a los amagos de paz durante las últimas semanas, como otro activo de riesgo más. El motivo probablemente sea el impacto en los tipos de interés que el conflicto puede tener, ya que un shock inflacionario se suele traducir en mayores tipos, lo que también causa un menor atractivo del oro, que no produce rentas. Todo esto en el más corto plazo puede cumplirse.

Hoy comparece Trump

Donald Trump tendrá hoy una rueda de prensa al mediodía en Estados Unidos, lo que será alrededor de las 18:00 o 19:00 hora española. En ella hablará del conflicto y los mercados empiezan a preguntarse si dará algún avance interesante o será simplemente un recordatorio de las amenazas que ya ha realizado.

En cualquier caso, las leves subidas del oro podrían descontar algún avance de paz, o simplemente un movimiento natural del mercado. Lo que está claro es que con el mercado europeo cerrado y con la guerra abierta, hoy el resto de activos podría experimentar mayor volatilidad.

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