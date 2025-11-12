Talgo convoca junta de accionistas

Talgo ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 12 de diciembre, cuyo principal objetivo es aprobar los acuerdos que permitirán la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en el capital de la compañía ferroviaria, con una participación del 7,9%. Esta operación marca un hito en el proceso de rescate y reorganización accionarial de Talgo, tras meses de negociaciones y la reciente adquisición del 29,7% por parte de un consorcio vasco liderado por Sidenor y apoyado por el Gobierno autonómico y las fundaciones financieras BBK y Vital.

Entrada de la Sepi en Talgo

La entrada de Sepi se materializará mediante una ampliación de capital reservada expresamente para el organismo público, con un desembolso de 45 millones de euros a través de la emisión de nuevas acciones a un precio de 4,25 euros por título. Además, el plan contempla la aprobación de dos emisiones de bonos convertibles: una de 30 millones susceptible de ser suscrita por Sepi y otra de 75 millones dirigida al propio consorcio vasco. En total, la inyección de fondos prevista alcanza los 75 millones de euros, contribuyendo decisivamente al refuerzo de la estructura financiera de la compañía.

El impulso de esta operación responde a la necesidad de Talgo de reequilibrar su balance ante la presión de la deuda y las sanciones impuestas por Renfe, que castiga al fabricante con más de 100 millones por los retrasos en la entrega de trenes AVRIL. La llegada de Sepi al accionariado tiene como objetivo aportar estabilidad, facilitar la refinanciación de la deuda bancaria y mejorar la percepción de solvencia en el mercado y ante los clientes institucionales de la empresa, además de desbloquear el control accionario tras el cambio de manos del paquete mayoritario desde Trilantic al consorcio vasco.

Implicaciones para el futuro

La consolidación de Sepi como segundo mayor accionista tras el consorcio vasco y la reorganización de la base accionarial alejan la posibilidad de una opa sobre Talgo, aunque ambos grupos (Gobierno vasco y Sepi) sumarán más del 30% del capital. Por otro lado, la sociedad prevé una significativa refinanciación de su deuda con un nuevo crédito sindicado de hasta 770 millones de euros y avales por 500 millones para afrontar sus compromisos futuros, contando con la garantía parcial de Cesce.

También se contempla una reducción del tamaño del consejo de administración, ajustando su composición al nuevo mapa accionarial y reforzando el control interno sobre la gestión empresarial. Con todo, la operación busca afianzar la posición de Talgo en el sector ferroviario y salvaguardar su capacidad industrial y tecnológica, de la que dependen miles de empleos directos e indirectos en España.

Cotización de las acciones de Talgo

El mercado reacciona a esta noticia impulsando las acciones de Talgo a la baja, con una caída del 0,85%. En el conjunto del año, además, las acciones de Talgo cotizan con un retroceso del 13%.

