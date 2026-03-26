Tensión en Wall Street y fuerte caída de la plata (-5%)

- Wall Street profundiza caídas con el Nasdaq superando el -2%.
- Petróleo al alza y metales a la baja reflejan tensiones inflacionarias y geopolíticas.
- Sector tecnológico bajo presión por señales de desaceleración y cambios estructurales.
- Wall Street profundiza caídas con el Nasdaq superando el -2%.
- Petróleo al alza y metales a la baja reflejan tensiones inflacionarias y geopolíticas.
- Sector tecnológico bajo presión por señales de desaceleración y cambios estructurales.
Materias primas y divisas
En medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y el resurgimiento de temores inflacionarios, los precios del petróleo suben más de un 3,5%. En contraste, el oro pierde sus ganancias y cae un 2,8%, mientras que la plata registra un desempeño particularmente débil, con una caída superior al 5%. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense y el yen japonés lideran las ganancias, reflejando la búsqueda de refugio por parte de los inversores. Por el contrario, las monedas de las Antípodas ,el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD), son las más presionadas a la baja.
Uno de los factores que pesa sobre el mercado es el anuncio de Microsoft de congelar las contrataciones en sus divisiones de computación en la nube y ventas. Esta decisión genera dudas sobre la fortaleza del sector tecnológico y, especialmente, sobre la sostenibilidad del entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. A esto se suma el anuncio de Google sobre su nuevo algoritmo TurboQuant, que reduce significativamente el uso de memoria en modelos de lenguaje y mejora el rendimiento de chips H100 hasta ocho veces sin pérdida de precisión. El mercado interpretó esto como una posible reducción en la demanda de memoria, lo que provocó caídas en el sector: SanDisk retrocede cerca de un 4%, mientras que Micron, Western Digital y Seagate caen alrededor de un 2%.
Geopolítica
El contexto geopolítico vuelve a intensificarse. Según Reuters, tras la muerte de Ali Khamenei el 28 de febrero, el ala más conservadora del poder en Irán, liderada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), está presionando cada vez más para avanzar en el desarrollo de armas nucleares. En paralelo, Donald Trump endureció su discurso durante una reunión de gabinete, afirmando que “Irán está rogando por un acuerdo”, aunque también admitió que no está seguro de querer negociar en este momento. Estas declaraciones aumentan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.
Meta y riesgos legales en el sector tecnológico
Las acciones de Meta Platforms caen más de un 6,4%, eliminando cerca de 70.000 millones de dólares en valor de mercado en una sola sesión. La caída coincide con dos veredictos judiciales históricos que introducen una nueva dimensión de riesgo legal para la industria de redes sociales. A esto se suma un programa de inversión en capital sin precedentes, lo que aumenta la presión sobre la compañía.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Cierre de mercado: Wall Street suma cinco semanas consecutivas a la baja
Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)
Filtración de Anthropic sacude al sector de ciberseguridad
Unity sube con fuerza (+10%): ¿señales de un giro en la compañía?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.