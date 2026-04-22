El precio del petróleo está teniendo otra jornada de subidas y ha rebasado de nuevo el nivel psicológico de los 100$ el barril. A pesar de que Trump ha prorrogado el alto el fuego, la realidad es que en el estrecho de Ormuz todavía vemos tensiones. ¿En qué situación estamos?

Trump se ve obligado a prorrogar la tregua

Da la sensación de que Donald Trump se está viendo obligado a prorrogar la tregua con Irán. La realidad es que parece que Irán no tiene intención real de llegar a algún acuerdo, sino de estirar lo máximo posible la situación para continuar su programa nuclear. Por su parte, a Trump tampoco le conviene que se prolongue el conflicto y en esta situación al menos los precios del crudo no están por encima de los 110$ el barril. Sin embargo, este tipo de situación puede ser muy frágil.

Ataques en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz sigue cerrado y además se están produciendo ataques. Hasta el momento, Irán ha atacado a tres cargueros y el mercado está descontando este panorama. De hecho, los repuntes del crudo se pueden achacar a eso y al aumento de incertidumbre. El problema es que alguno de estos ataques genere de nuevo mayor tensión y se rompa la tregua. En este escenario, lo más probable es que Estados Unidos finalmente se decida a atacar instalaciones energéticas, lo cual es el peor escenario posible para los mercados y la economía en general porque restringiría aún más la oferta y sobre todo provocaría que el tiempo de recuperación se extendiera.

Por su parte, Estados Unidos afirma que está bloqueando también la circulación de buques iraníes, por lo que el bloqueo del estrecho sería total. De esta forma se sigue presionando al régimen para que negocie de verdad. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que haya división dentro del régimen y esto empeore todo el proceso.

¿Y la demanda de petróleo?

Por primera vez desde el Covid la Agencia Internacional de Energía espera una caída de la demanda interanual del petróleo. En el caso del 2020, la economía mundial se paró, mientras que ahora tenemos un bloqueo en uno de los lugares más importantes para el mercado de petróleo y gas.

Los altos precios del petróleo causan que la demanda también se contraiga, aunque todas estas estimaciones se pueden quedar en papel mojado si el conflicto se alarga mucho más. La AIE espera que la oferta se recupere en la segunda mitad del año, pero para este segundo trimestre del año se espera que se produzcan casi 7 millones de barriles diarios menos que en el segundo trimestre del 2025. Mientras que la oferta esté capada, la demanda también sufrirá por los altos precios.

Recuerda que puedes invertir con XTB tanto al alza como a la baja, multiplicando tu poder de inversión y siempre con el riesgo limitado gracias a las Opciones. Descubre las Opciones de XTB y empieza a invertir desde 1€ y siempre con el riesgo limitado.