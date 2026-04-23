Thermo Fisher Scientific cae un 3% pese a un sólido informe financiero

- Thermo Fisher bate expectativas en ingresos y BPA
- La compañía acelera en IA y biociencia: alianzas con NVIDIA y nuevos productos de alto valor, pero aún no mueven la aguja del crecimiento
- Margen estable, caja fuerte, pero narrativa débil
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Thermo Fisher Scientific presentó los resultados del primer trimestre de 2026, que superaron las expectativas del mercado en los principales indicadores financieros, pero la reacción de los inversores fue negativa, con las acciones cayendo en el premarket.
La compañía registró un BPA ajustado de 5,44 USD, por encima del consenso de 5,25 USD, lo que supone un crecimiento del 6% interanual. Los ingresos alcanzaron 11.010 millones USD, un aumento del 6% interanual (vs. 10.360 millones un año antes) y también superaron las expectativas de 10.870 millones.
En términos reportados (GAAP), el BPA fue de 4,43 USD (+11% interanual), mientras que el beneficio operativo alcanzó 1.860 millones USD (+9% interanual). El beneficio operativo ajustado ascendió a 2.400 millones USD (+6% interanual), con un margen operativo del 21,8%, prácticamente igual al 21,9% de hace un año.
Problema clave: débil crecimiento orgánico
El punto más importante del informe es la estructura del crecimiento. El crecimiento orgánico de ingresos fue de solo 1%, lo que indica que la mayor parte de la expansión provino de adquisiciones y factores externos. En la práctica, esto apunta a una desaceleración del negocio principal, lo que ayuda a explicar la tibia reacción del mercado pese al earnings beat.
Adquisiciones y asignación de capital
En el primer trimestre, la compañía:
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adquirió Clario (soluciones de datos para ensayos clínicos),
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recompró 3.000 millones USD en acciones,
-
aumentó su dividendo un 10%.
Esto confirma la continuidad de una estrategia de crecimiento impulsada por M&A junto con una gestión activa del capital.
Nuevos productos y desarrollo tecnológico
Durante el trimestre, Thermo Fisher lanzó varios productos nuevos, entre ellos:
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microscopio Glacios 3 Cryo‑TEM,
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espectrómetro de masas TSQ Certis,
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analizador Niton XL5e,
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sistema Gibco CTS Compleo para fabricación de terapias celulares.
Estos productos se dirigen a segmentos de mayor valor, especialmente en ciencias de la vida e investigación avanzada de laboratorio.
Alianzas estratégicas
La compañía también anunció colaboraciones con:
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NVIDIA – integración de IA en instrumentación de laboratorio,
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SHL Medical – expansión de capacidades en fabricación farmacéutica y dispositivos.
Estos movimientos apuntan a un mayor desarrollo en automatización y digitalización de procesos de investigación.
En resumen
Thermo Fisher presentó un conjunto de resultados sólido:
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Crecimiento de ingresos: +6% interanual
-
BPA ajustado por encima del consenso
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Margen operativo estable (21,8%)
Sin embargo, el crecimiento orgánico de solo 1% sigue siendo la principal limitación para la narrativa de crecimiento. El mercado está señalando claramente que, en el entorno actual, superar estimaciones no es suficiente: el ritmo y la calidad del crecimiento subyacente importan más.
Gráfico de Thermo Fisher Scientific
Fuente: xStation5
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