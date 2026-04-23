lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
12:55 · 23 de abril de 2026

Thermo Fisher Scientific cae un 3% pese a un sólido informe financiero

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Thermo Fisher bate expectativas en ingresos y BPA
  • La compañía acelera en IA y biociencia: alianzas con NVIDIA y nuevos productos de alto valor, pero aún no mueven la aguja del crecimiento
  • Margen estable, caja fuerte, pero narrativa débil

Thermo Fisher Scientific presentó los resultados del primer trimestre de 2026, que superaron las expectativas del mercado en los principales indicadores financieros, pero la reacción de los inversores fue negativa, con las acciones cayendo en el premarket.

La compañía registró un BPA ajustado de 5,44 USD, por encima del consenso de 5,25 USD, lo que supone un crecimiento del 6% interanual. Los ingresos alcanzaron 11.010 millones USD, un aumento del 6% interanual (vs. 10.360 millones un año antes) y también superaron las expectativas de 10.870 millones.

En términos reportados (GAAP), el BPA fue de 4,43 USD (+11% interanual), mientras que el beneficio operativo alcanzó 1.860 millones USD (+9% interanual). El beneficio operativo ajustado ascendió a 2.400 millones USD (+6% interanual), con un margen operativo del 21,8%, prácticamente igual al 21,9% de hace un año.

Un primer plano de una gota de agua con un fondo azul

Problema clave: débil crecimiento orgánico

El punto más importante del informe es la estructura del crecimiento. El crecimiento orgánico de ingresos fue de solo 1%, lo que indica que la mayor parte de la expansión provino de adquisiciones y factores externos. En la práctica, esto apunta a una desaceleración del negocio principal, lo que ayuda a explicar la tibia reacción del mercado pese al earnings beat.

Adquisiciones y asignación de capital

En el primer trimestre, la compañía:

  • adquirió Clario (soluciones de datos para ensayos clínicos),

  • recompró 3.000 millones USD en acciones,

  • aumentó su dividendo un 10%.

Esto confirma la continuidad de una estrategia de crecimiento impulsada por M&A junto con una gestión activa del capital.

three clear beakers placed on tabletop

Nuevos productos y desarrollo tecnológico

Durante el trimestre, Thermo Fisher lanzó varios productos nuevos, entre ellos:

  • microscopio Glacios 3 Cryo‑TEM,

  • espectrómetro de masas TSQ Certis,

  • analizador Niton XL5e,

  • sistema Gibco CTS Compleo para fabricación de terapias celulares.

Estos productos se dirigen a segmentos de mayor valor, especialmente en ciencias de la vida e investigación avanzada de laboratorio.

Alianzas estratégicas

La compañía también anunció colaboraciones con:

  • NVIDIA – integración de IA en instrumentación de laboratorio,

  • SHL Medical – expansión de capacidades en fabricación farmacéutica y dispositivos.

Estos movimientos apuntan a un mayor desarrollo en automatización y digitalización de procesos de investigación.

gotas de agua en el vidrio durante el dÃ­a

En resumen

Thermo Fisher presentó un conjunto de resultados sólido:

  • Crecimiento de ingresos: +6% interanual

  • BPA ajustado por encima del consenso

  • Margen operativo estable (21,8%)

Sin embargo, el crecimiento orgánico de solo 1% sigue siendo la principal limitación para la narrativa de crecimiento. El mercado está señalando claramente que, en el entorno actual, superar estimaciones no es suficiente: el ritmo y la calidad del crecimiento subyacente importan más.

Gráfico de Thermo Fisher Scientific

Fuente: xStation5

Lee más noticias en nuestra XTB App

Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App

Descarga la XTB App  Descarga la XTB App 
23 de abril de 2026, 13:28

Nvidia vuelve a dominar a las Big Tech 🗽
23 de abril de 2026, 12:24

🔎La consecuencia oculta de la Guerra en Oriente Medio
23 de abril de 2026, 12:04

EssilorLuxottica cae en Bolsa: ¿qué preocupa al mercado?
23 de abril de 2026, 9:36

Las acciones de Bankinter caen con fuerza después de presentar resultados... y el mercado hipotecario preocupa

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Acciones al Contado