La guerra arancelaria está lastrando la confianza de los consumidores, aumentando la volatilidad de los mercados. Desde XTB, hemos querido explicar tres ideas de inversión que te permitirán diversificar tu cartera y limitar su impacto. No te lo pierdas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ideas de inversión para diversificar Existen varias ideas de inversión que podemos tomar a la hora de diseñar nuestra cartera de inversión en momentos de incertidumbre y debilitamiento económico. En estos periodos, hay ciertos sectores considerados defensivos que suelen tener un comportamiento superior al del resto del mercado. Uno de ellos es el de la salud, ya que, mientras que los consumidores podrían optar por reducir el gasto de algunas partidas como los viajes, los restaurantes o el ocio en general, los gastos en salud serían lo último que se quitarían, lo que posiciona al sector como una alternativa de interés en estos momentos de incertidumbre. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de invertir en el sector de la salud son los dividendos. La inversión en dividendos está generando un gran interés este principio de año, ya que se considera que las empresas que ofrecen altos dividendos tienen unos ingresos sólidos y estables, lo cual es positivo en momentos de incertidumbre económica. En el caso concreto de las farmacéuticas, los dividendos han ido ascendiendo progresivamente en los últimos meses, lo que aumenta el interés del sector. En este escenario, empresas como CVS Health, Merck , AbbVie y Gilead Sciences se ven particularmente atractivas. Casi el 70% de los analistas que cubren estas acciones las califican como "Comprar", por encima del promedio del 55% para todas las empresas del S&P 500. Wall Street prevé que el cuarteto aumente sus beneficios suban un 7% en promedio en 2025, únicamente por detrás de las tecnológicas. Además, incluso si el mercado recupera el terreno perdido, hay argumentos sólidos a favor de las acciones del sector de la salud, ya que los fabricantes de dispositivos médicos están experimentando un mayor crecimiento, respaldado por el impulso demográfico. El oro, un valor a tener en cuenta El oro es otra de las ideas de inversión que podemos incorporar a nuestra cartera, ya que nos ayudará a diversificar. Recientemente, este metal precioso ha roto los 3.000 dólares la onza impulsados por las compras de los bancos centrales, la fragilidad económica mundial y los intentos del presidente Donald Trump de reescribir las reglas del comercio global imponiendo aranceles a aliados y rivales estratégicos. El metal superó los 1.000 dólares por onza tras la crisis financiera y los 2.000 dólares durante la pandemia de COVID-19, pero ¿será este el inicio de otra crisis similar? En las últimas semanas, además, la debilidad económica también ha generado que la rentabilidad de los bonos baje y que se esperen nuevos recortes de tipos por parte de la FED, dos argumentos positivos que podrían seguir impulsando el precio del oro. ¿Es el momento de invertir en renta fija? La tercera idea de inversión sería la renta fija gubernamental americana, que desde principio de año está superando el comportamiento de los mercados de acciones, algo que no ocurriría desde hace varios años. Además, gracias a su descorrelación actual con las acciones, nos ayudaría a diversificar los riesgos. Esta semana tendrá lugar la segunda reunión del año de la FED, y podría suponer un impulso a los inversores más conservadores ante la expectativa de nuevos recortes de tipos en los próximos meses. Los últimos datos macroeconómicos siguen mostrando muchas dudas sobre la economía americana, lo cual podría empujar a la Reserva Federal a hacer más recortes de tipos de lo previamente establecido. Las ventas minoristas han bajado moderadamente, los PMI han sorprendido por su debilidad, la confianza de los consumidores está en uno de los peores momentos de los últimos años, y el empleo podría empezar a debilitarse cuando se publiquen nuevas cifras de los recortes del departamento de eficiencia gubernamental. Este escenario, siempre que la inflación lo permita, impulsaría a la baja la rentabilidad de los bonos de corto plazo, por lo que los ETFs deberían de generar un rendimiento positivo vía precio. Para los bonos a mayor plazo, Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, se han propuesto reducir una partida clave en el presupuesto americano como son los gastos por intereses de la deuda, situación que viene ocurriendo desde principio de año y que podría intensificarse en los próximos meses. La volatilidad actual del mercado, debido a la guerra de aranceles, también genera que los inversores cambien sus inversiones a activos refugio y la renta fija de gobierno americana es una de las mejores alternativas.



