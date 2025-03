Tres mercados a observar para la semana que viene

La última semana de febrero estuvo dominada por renovadas amenazas de aranceles comerciales de Estados Unidos contra sus socios comerciales. Se espera más información sobre este tema clave a principios de esta semana. Sin embargo, la próxima semana promete ser excepcionalmente agitada. El discurso del Presidente de Estados Unidos en una sesión conjunta del Congreso, la cumbre de la Unión Europea sobre Ucrania, la reunión anual del Congreso Nacional Popular de China y los Oscar en Hollywood captarán la atención de los inversores de todo el mundo. Sin embargo, no debemos descuidar el calendario macroeconómico. Esta semana se publicarán los datos del mercado laboral de EE.UU., la decisión sobre las tasas de interés del BCE y una serie de publicaciones del PMI. Por lo tanto, vale la pena observar mercados como el eurodólar, el Dax 40 y el cobre. EUR/USD Desde la perspectiva del par de divisas más importante del mundo, el evento clave será la decisión sobre las tipos de interés del Banco Central Europeo el jueves, donde se anticipa ampliamente un recorte de 25 puntos básicos, la sexta reducción consecutiva. Además, el viernes se publicarán los datos del mercado laboral de EE.UU., precedidos por las publicaciones del PMI el lunes y miércoles. Sin embargo, las noticias sobre aranceles serán igualmente importantes, ya que el euro ha reaccionado con nerviosismo a los anuncios del presidente estadounidense. Además, el dólar podría verse influenciado por el discurso de Trump ante el Congreso el martes, mientras que el euro se verá afectado por la cumbre de la UE sobre Ucrania. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dax 40 El índice bursátil alemán alcanzó su máximo histórico a mediados de febrero. Sin embargo, la importante incertidumbre en torno a los aranceles ha provocado un retroceso notable en las acciones alemanas. Si bien la situación económica en Europa está mejorando y las esperanzas de un fin de la guerra en Ucrania han impulsado los precios de los activos, la incertidumbre comercial ha frenado el entusiasmo de los inversores. Desde la perspectiva del índice, las publicaciones del PMI serán importantes, pero los avances en relación con la posible paz en Ucrania y los planes arancelarios de EE.UU. serán cruciales. Trump indicó inicialmente aranceles del 25% a los productos europeos, pero no ha proporcionado más detalles más allá de este anuncio. COBRE Los precios del cobre no han superado los 10.000 dólares por tonelada desde octubre de 2024. La importante incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial y la debilidad de China llevaron a una corrección a finales del año anterior. Sin embargo, la presidencia de Trump y la imposición de aranceles al acero y al aluminio también han impulsado el potencial de crecimiento del cobre. Trump también ha sugerido la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones de cobre. Sin embargo, para este metal industrial clave, la información sobre los futuros planes de desarrollo económico de China será crucial. China todavía representa el 50% del consumo mundial de cobre, por lo que las esperanzas de una recuperación económica podrían elevar los precios del cobre después de la reciente liquidación. El Congreso Nacional Popular se reunirá el miércoles, donde se espera que el primer ministro Li Qiang presente un informe sobre el objetivo de crecimiento económico para 2025.

