Después del tensionamiento de las conversaciones en Oriente Medio y la posterior subida del precio del petróleo durante la jornada del lunes, parece que, de nuevo, las negociaciones siguen avanzando según el presidente estadounidense.

Estas idas y venidas reafirman la narrativa de las últimas semanas: la situación continúa siendo extremadamente delicada, los avances son limitados y el final del conflicto no parece cercano.

Aunque se han hecho varios anuncios de progresos, tratados y nuevas rondas de negociación, el mercado sigue sin confiar en que un acuerdo vaya a materializarse en el corto plazo.

Esto se refleja en el precio del crudo. A pesar de caer algo más de un 2%, la corrección debería haber sido mucho mayor si realmente se estuvieran descontando avances significativos a muy corto plazo.

Misiles, represalias y un proceso de paz en Oriente Medio que avanza entre sobresaltos

Las tensiones entre Israel e Irán volvieron a escalar esta semana, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que el proceso de paz en Oriente Medio sigue en las últimas fases y que podría haber una visión clara del acuerdo en uno o dos días.

Sus declaraciones llegan después de un nuevo intercambio de misiles entre ambos países, un patrón que se repite desde febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear posiciones iraníes.

En la región, las reacciones fueron inmediatas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel no atacará a Irán por ahora, aunque advirtió que responderá si Teherán reanuda los bombardeos.

En paralelo, un helicóptero estadounidense fue derribado cerca del Estrecho de Ormuz, aunque Trump aseguró que los pilotos están a salvo y que el incidente no altera el rumbo de las conversaciones.

Una tregua frágil y un proceso diplomático bajo presión

La tregua del 8 de abril, diseñada para contener la escalada en Oriente Medio, se encuentra ahora en una situación delicada. Aun así, Trump insiste en que el proceso de paz sigue en marcha y que Washington mantiene su compromiso de alcanzar un acuerdo que estabilice la región.

La combinación de choques militares, amenazas energéticas y diplomacia acelerada convierte este episodio en uno de los momentos más sensibles del año para Oriente Medio, con un equilibrio que podría romperse en cualquier dirección.