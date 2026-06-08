Después de varias idas y venidas en Oriente Medio, parece evidente que el conflicto está lejos de resolverse. Durante esta semana, el alto el fuego volvió a romperse cuando el bando iraní lanzó misiles contra Israel, en un momento en el que Donald Trump no está logrando contener la tensión entre los países de la zona, algo que preocupa especialmente de cara a una resolución en el corto plazo.

Estos episodios demuestran una vez más que, pese a los supuestos avances, la tregua sigue siendo extremadamente frágil y alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes será una tarea complicada.

Lo que sí sabemos con certeza es que el petróleo ha reaccionado al alza. Ante la menor esperanza de resolución, el precio del petróleo ha vuelto a situarse en niveles de 95 dólares, todavía por debajo de la barrera psicológica de los 100, pero lo suficientemente alto como para seguir afectando a la economía, la inflación y la política de los bancos centrales.

La diplomacia vuelve a tambalearse en Oriente Medio: misiles, represalias y una tregua en riesgo

La frágil arquitectura diplomática en Oriente Medio volvió a tambalearse tras un nuevo intercambio de misiles entre Irán e Israel, un episodio que amenaza con descarrilar las negociaciones impulsadas por Washington.

Pese a los llamamientos de Donald Trump para frenar la violencia, Teherán lanzó una segunda oleada de ataques apenas horas después de bombardear territorio israelí, mientras Israel respondió con golpes sobre instalaciones militares en el oeste y centro de Irán, incluida la petroquímica Karun en Mahshahr.

La escalada pone en riesgo la tregua de 60 días acordada en abril y añade presión a un proceso diplomático ya debilitado.

Trump endurece el tono y la tensión política se amplifica

La dimensión política del conflicto en Oriente Medio también se intensificó. Trump declaró “yo doy las órdenes. Netanyahu no las da”, subrayando que Israel deberá aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos alcance con Irán.

Estas declaraciones llegan tras una escalada paralela entre Israel y Hezbolá, que lanzó misiles desde el norte del Líbano y recibió bombardeos israelíes en Beirut.

En el plano diplomático, Washington estudia liberar activos iraníes congelados para financiar la reconstrucción en el Golfo Pérsico, aunque Trump descartó levantar sanciones o desbloquear fondos en esta fase.

Teherán exige “compensación total por los daños de la guerra” y rechaza usar sus activos como moneda de negociación.

La tregua parcial entre Israel y Hezbolá, acordada la semana anterior, vuelve a tambalearse tras los nuevos ataques.

Un riesgo directo para los mercados: petróleo, inflación y política monetaria

En este escenario, donde las bolsas venían de un rally hasta hace apenas unos días, estos sucesos se convierten en un catalizador claramente negativo.

Da la sensación de que el único factor capaz de tumbar el optimismo que rodea a los mercados (especialmente a semiconductores e inteligencia artificial) sería un cambio en los tipos de interés y un repunte de la inflación.

Y el principal responsable de ese posible escenario sería un petróleo que se mantenga por encima de los 90 dólares durante un periodo prolongado.

Aunque el conflicto armado no ha impedido que el sentimiento del inversor se recuperase en semanas anteriores, sigue siendo una de las mayores amenazas para la renta fija y para las expectativas de política monetaria.

Hasta que no se normalice el tránsito por el Estrecho de Ormuz, se reconstruya la infraestructura dañada y vuelva un sentimiento mínimo de seguridad en la zona, será difícil ver al crudo regresar a niveles previos al conflicto.

Esto complica la reducción de la inflación, que ya empieza a trasladarse al resto de la economía, como muestran los últimos datos de inflación subyacente en Estados Unidos.