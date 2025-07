Las acciones farmacéuticas resisten las amenazas de Trump

Donald Trump ha vuelto a lanzar una nueva amenaza sobre los aranceles, en este caso atacando a los productos farmacéuticos. Según el presidente de Estados Unidos, podría imponer estos nuevos gravámenes tan pronto como a finales de este mes. "Probablemente a fin de mes, comenzaremos con un arancel bajo y les daremos a las farmacéuticas un año aproximadamente para desarrollarlo, y luego aplicaremos un arancel muy alto", dijo Trump a los periodistas. Este último arancel podría llegar a ser de hasta un 200%. En el pasado, Trump ya había anunciado investigaciones sobre los medicamentos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, argumentando que una avalancha de importaciones extranjeras amenazaba la seguridad nacional. A pesar de la amenaza, las acciones farmacéuticas no parecen estar viéndose gravemente afectadas. De hecho, Roche o Sanofi están subiendo, mientras que las caídas que registran las acciones de Novo Nordisk son moderadas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo pueden afectar los aranceles de Trump a las farmacéuticas? Cualquier arancel podría afectar inmediatamente a farmacéuticas como Eli Lilly, Merck y Pfizer, que producen medicamentos en el extranjero, y podría aumentar los costes para los consumidores estadounidenses. Parece complicado que en un periodo tan corto de tiempo como es un año estas grandes empresas o incluso las entidades europeas puedan construir las instalaciones necesarias para fabricar y distribuir sus medicamentos en suelo americano. Estos nuevos aranceles, además de impactar en el negocio de las propias farmacéuticas, podrían tener fuertes consecuencias económicas, en un momento en el que empezamos a ver los primeros síntomas de los aranceles en la inflación, tal y como se ha publicado esta misma semana. Hay que tener en cuenta que los gastos en medicamentos es una partida del gasto muy importante para los ciudadanos americanos, y puede suponer un riesgo para las políticas monetarias a adoptar por parte de los bancos centrales, en este caso de la FED. Las acciones farmacéuticas no reaccionan a la amenaza A nivel internacional, las grandes compañías farmacéuticas no están notando las nuevas amenazas del presidente. El mercado descuenta que podríamos estar ante un nuevo Taco Trade y que además en este caso, a diferencia de otras amenazas previas en otros sectores, hay un plazo de un año para cambiar las cosas. Las acciones de Novo Nordisk, la mayor compañía europea del sector por capitalización bursátil, ceden en estos momentos un 0,27%, mientras que Novartis cae un 0,97%. En el sentido opuesto, las acciones de Roche suben un 0,30%, mientras que las de Sanofi avanzan un 1%. Más allá del comportamiento en esta sesión bursátil, en el acumulado del año las acciones de Novo Nordisk registran un notorio retroceso, con un descuento de más del 32%. La compañía no parece estar convenciendo al mercado con los resultados de sus últimos ensayos clínicos y recientemente se ha visto envuelta en controversia, tras conocerse que el Ministerio de Salud de España la investigará por una posible infracción de las leyes de publicidad. Por su parte, las acciones de Sanofi retroceden más de un 11% en el acumulado del año, mientras que Roche pierde en torno a un 1%. En un tono distinto, las acciones de Novartis avanzan, con una subida acumulada del 7%. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

