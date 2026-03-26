🚨Trump vuelve a las amenazas y el mercado reacciona

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Trump vuelve a elevar el riesgo percibido.
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El mercado reacciona con más aversión y más volatilidad.
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El petróleo y el VIX señalan tensión creciente.
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Trump vuelve a elevar el riesgo percibido.
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El mercado reacciona con más aversión y más volatilidad.
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El petróleo y el VIX señalan tensión creciente.
Una vez más, Donald Trump ha vuelto a agitar los mercados. Otro comentario en su red social Truth Social ha provocado un nuevo revuelo en los titulares financieros.
Después de su publicación de hace un par de días, en la que afirmaba que extendía la prórroga cinco días antes de bombardear ciertas instalaciones estratégicas, además de asegurar que llevaban ya varios días en conversaciones, hoy ha vuelto a realizar otra publicación.
El panorama geopolítico sigue siendo extremadamente confuso.
Por un lado, a principios de semana aparecieron síntomas de desescalada en los comentarios de Trump sobre conversaciones de un plan de paz, que consiste en una lista de 15 requerimientos que difícilmente Irán aceptará.
Sin embargo, no todo son señales positivas, no se confirman conversaciones directas, Irán descarta aceptar varias de las condiciones exigidas por la administración estadounidense, Estados Unidos envía paracaidistas a Oriente Medio y continúan tanto las amenazas como los lanzamientos de misiles.
Palabras de Trump
En este escenario, Trump ha vuelto a hablar. En Truth Social afirmó que Irán está “muy ansioso” por llegar a un acuerdo con Estados Unidos, aunque públicamente se presente como un negociador duro. También reiteró su advertencia de que Teherán podría enfrentarse a consecuencias si no acepta un acuerdo en los términos de EE. UU. antes de que sea demasiado tarde:
"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'. Están 'suplicando' que hagamos un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que han sido militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperación, y aun así afirman públicamente que solo están 'mirando nuestra propuesta'. ¡INCORRECTO! Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ MARCHA ATRÁS, ¡y no será bonito! Presidente DJT"
¿Cómo reacciona el mercado? Gráfico S&P 500
El sentimiento del mercado se ha debilitado con claridad hoy, en un contexto en el que los inversores descuentan un mayor riesgo de escalada en Oriente Medio. Según trascendió, Estados Unidos estaría valorando un “golpe final” contra Irán, una operación terrestre acompañada de bombardeos masivos, lo que ha incrementado la aversión al riesgo en los mercados globales.
Los futuros del S&P 500 caen cerca de un 1%, reflejando un tono más pesimista en la apertura estadounidense. A este movimiento se suma un repunte del 5% en el Brent y un VIX que avanza un 8% hasta los 27 puntos, una combinación que apunta a una sesión complicada para la renta variable americana.
En Europa, la reacción es similar: las principales bolsas registran descensos generalizados y los metales preciosos, como el oro y la plata, también retroceden, afectados por la volatilidad y la incertidumbre derivada del conflicto y su impacto sobre el crudo.
Aun así, conviene recordar que mientras los mercados permanezcan abiertos, cualquier anuncio diplomático o movimiento inesperado puede alterar el rumbo de la sesión. Será clave seguir de cerca tanto la evolución del conflicto como las declaraciones de los representantes de los países implicados, ya que cualquier giro puede desencadenar un cambio brusco en el sentimiento inversor.
¿Qué podemos esperar tras el anuncio de Trump?
La volatilidad que estamos viendo en el mercado es extrema, hasta el punto de que un simple mensaje en redes sociales es capaz de movilizar grandes flujos de capital entre activos.
El comportamiento del mercado dependerá de la decisión final, del avance de las negociaciones y de los posibles movimientos o declaraciones que se produzcan en los próximos días.
A partir de este contexto, se plantean dos escenarios:
- En un escenario de cese del conflicto, el petróleo caería con fuerza, reduciendo la presión inflacionista y debilitando al dólar. La rentabilidad de los bonos bajaría, impulsando su precio, y las bolsas (especialmente las europeas) podrían rebotar gracias al alivio energético. Con una inflación más contenida, la Fed y el BCE tendrían más margen para mantener o retomar recortes de tipos.
- En cambio, si no hay acuerdo y la tensión persiste, el petróleo seguiría subiendo, fortaleciendo al dólar como refugio y elevando las expectativas de inflación. Esto presionaría al alza las rentabilidades de los bonos y pesaría sobre las bolsas, sobre todo en sectores sensibles a energía y tipos. La inflación repuntaría y los bancos centrales adoptarían un tono más restrictivo, retrasando recortes e incluso valorando endurecer su política monetaria.
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