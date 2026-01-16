TSMC y ASML disparan el optimismo en el sector tecnológico

El sentimiento en los mercados bursátiles europeos se mantiene mixto hacia el cierre de la semana. El Euro Stoxx 50 registra una caída de 0,40%, el Dax 40 alemán sube 0,10%, y los movimientos generales se mantienen contenidos dentro de un rango de ±0,40%. El ánimo del mercado en Europa está cada vez más influido por el sector tecnológico, que avanza 11,8% en lo que va del año. Esto lo convierte en el segundo sector con mejor desempeño, solo por detrás de recursos básicos, y claramente más sólido que el sector tecnológico estadounidense, que actualmente se encuentra en fase de consolidación. Compañías como ASML, ASM International y BE Semiconductor representan cerca del 40% del índice tecnológico Stoxx 600 y han generado casi el 90% de las alzas del sector en lo que va del año

ASML y TSMC impulsan el ánimo europeo

El optimismo se ha visto reforzado adicionalmente por TSMC, que entregó una guía de gasto de capital (capex) muy sólida, respaldando las expectativas de un ciclo alcista sostenido entre sus socios de la cadena de suministro. El mayor fabricante de chips por contrato del mundo proyecta un crecimiento del capex cercano al 30% en 2026, junto con un aumento significativo del gasto durante los tres años siguientes. La confirmación de una demanda sólida en los resultados de TSMC es claramente positiva para los proveedores europeos de centros de datos y equipamiento para la fabricación de semiconductores. Se espera que la demanda por herramientas de producción se mantenga firme más allá de 2026, especialmente a medida que entren en operación nuevas fábricas y las restricciones de capacidad física se vayan disipando.

En este escenario, Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo para ASML a EUR 1.400 (desde alrededor de EUR 1.165, lo que implica un potencial de alza cercano al 20%). Esta se sitúa entre las valoraciones más altas del mercado. El banco espera una fuerte entrada de pedidos durante los próximos dos a tres trimestres, con mejores perspectivas de crecimiento que probablemente se extiendan al menos hasta 2027.

El rally actual marca una reversión de la debilidad previa en los fabricantes europeos de equipos para semiconductores, que habían quedado rezagados frente a sus pares estadounidenses al inicio del boom de la inteligencia artificial. Las valoraciones de las tecnológicas europeas están alcanzando gradualmente a sus equivalentes en Estados Unidos. ASML cotiza en torno a 43 veces beneficios esperados, frente a su promedio de 10 años de aproximadamente 29–31 veces. El índice tecnológico Stoxx 600 se valora cerca de 27 veces beneficios forward, en línea general con los niveles estadounidenses.

Aun así, los mercados globales muestran un sesgo mixto: los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 avanzan levemente, mientras que las acciones asiáticas han alcanzado niveles récord tras los resultados de TSMC. En materias primas, el petróleo registra una leve alza hasta alrededor de USD 59,80 por barril, mientras que los metales preciosos, como el oro y la plata, muestran caídas moderadas. La atención de los inversores también podría dirigirse a las acciones europeas de energías limpias, luego de que un tribunal estadounidense permitiera a Equinor reanudar la construcción de un gran parque eólico marino frente a la costa de Nueva York.

Fuente: xStation5