Uber, la aplicación de transporte más conocida del mundo, ha decidido dar un paso decisivo en el mercado del delivery. En esta ocasión, la compañía ha anunciado su intención de aumentar su participación en Delivery Hero, la multinacional alemana que opera una de las mayores plataformas globales de reparto de comida a domicilio y bajo la que se incluyen marcas como Glovo, Foodpanda, en Asia, Baedal Minjok, en Corea del Sur, o Talabat en Oriente Medio. ¿Qué hay detrás de la oferta de Uber y qué supondría para el mercado?

Uber lanza una oferta para comprar Delivery Hero

Uber ha presentado una oferta valorada en €10.000 millones para hacerse con Delivery Hero. La propuesta, de €33 por acción, apenas supera el precio previo de mercado, pero marca el inicio de una posible batalla corporativa en un sector que lleva años encaminándose hacia la consolidación.

Delivery Hero confirmó la oferta y aseguró que sigue “plenamente centrada en su proceso de revisión estratégica”, un mensaje que deja abierta la puerta tanto a negociaciones como a ofertas alternativas.

Uber ya controla el 20% del capital y, bajo los términos actuales, asumiría unos €8.000 millones adicionales. Además, posee opciones sobre otro 5,6%, lo que le permitiría reforzar su posición sin vulnerar los límites regulatorios. La compañía lleva meses manteniendo conversaciones con otros accionistas para explorar vías que le permitan aumentar su participación sin infringir normas antimonopolio.

Delivery Hero: presión competitiva y revisión estratégica

Delivery Hero atraviesa un momento decisivo. Tras años de expansión agresiva, el negocio del reparto se enfrenta a un crecimiento más lento, márgenes ajustados y una competencia feroz de gigantes como DoorDash, Deliveroo o Takeaway.com.

La falta de prima en la oferta de Uber podría incentivar propuestas rivales. DoorDash, en particular, estaría interesada en el lucrativo negocio de Oriente Medio, donde Talabat es uno de los líderes absolutos.

El mercado reacciona: rally en Delivery Hero, dudas en Uber

La reacción del mercado no se ha hecho esperar. Como suele ocurrir en escenarios de adquisición, la compañía objetivo se ha disparado en bolsa. Las acciones de Delivery Hero cotizan ya en torno a €37, muy por encima de los €33 ofrecidos por Uber, tras una subida intradía del 10%. Esto abre la puerta a una negociación más dura y a la posibilidad de que Uber tenga que mejorar su oferta si quiere cerrar la operación.

El comportamiento reciente de Delivery Hero es notable: acumula una subida del 120% en seis meses y del 90% en los últimos tres meses. Por el lado contrario, las acciones de Uber se mantienen planas en el premarket y caen alrededor del 15% en seis meses, además de un 1,4% en los últimos tres meses.

La adquisición, de prosperar, reforzaría la posición competitiva de Uber frente a DoorDash, su gran rival en Estados Unidos y Europa, y consolidaría su apuesta por un modelo de plataforma global que combina movilidad, reparto y logística. Aun así, la oferta de Uber no es solo un movimiento de expansión, sino también un síntoma de un sector que necesita escala para sobrevivir.

Con márgenes estrechos y presión regulatoria creciente, las grandes plataformas buscan tamaño, eficiencia y presencia geográfica para sostener su negocio. La gran incógnita ahora es si Delivery Hero aceptará negociar, si aparecerán nuevos pretendientes o si Uber elevará su oferta para cerrar una de las operaciones más relevantes del año en el sector tecnológico europeo.

Cómo invertir en Uber y Delivery Hero desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder tanto a Uber (UBER.US) como a Delivery Hero (DHER.DE), dos de las compañías más relevantes del sector global de reparto y movilidad. Uber se ha consolidado como una plataforma multinacional que combina transporte, logística y entrega a domicilio, mientras que Delivery Hero es uno de los mayores operadores europeos en servicios de comida a domicilio, con presencia en mercados clave de Oriente Medio, Asia y Europa.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilit