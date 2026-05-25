Los mercados suben: ¿Es el fin de la guerra?

La jornada bursátil comienza con un tono claramente positivo en Europa, a pesar de que el mercado estadounidense permanece cerrado por el Memorial Day. La euforia en Wall Street parece extenderse incluso sin cotización, con las bolsas europeas avanzando con fuerza y los metales preciosos repuntando, salvo el petróleo, que vuelve a situarse en negativo.

Este optimismo dirige inevitablemente la atención hacia la situación geopolítica y el tensionamiento en el Estrecho de Ormuz. La pregunta es evidente: ¿significa esta reacción del mercado que estamos ante el fin de la guerra?

Aunque pueda parecerlo, la realidad es más compleja. Durante el fin de semana se produjeron declaraciones que han alimentado el optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y han llevado al petróleo a perder la barrera psicológica de los 100 dólares. Las primas de riesgo geopolítico han disminuido, impulsando a los índices europeos, pero las negociaciones siguen condicionadas por un punto crítico: la política nuclear de Irán.

El sentimiento positivo del mercado responde a una combinación de factores: avances diplomáticos, un supuesto aumento del tráfico marítimo en el estrecho y una caída en la rentabilidad de los bonos. Aun así, la incertidumbre persiste.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán entran en un punto decisivo: avances, límites y desconfianza

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz han entrado en una fase clave. Según Bloomberg, ambas partes están cerca de un acuerdo preliminar, aunque el texto aún no está listo y persisten discrepancias en los puntos más sensibles: el uranio enriquecido y el levantamiento de sanciones.

Washington se muestra optimista, pero mantiene sus líneas rojas. El secretario de Estado, Marco Rubio, se declaró confiado en un resultado positivo. Subrayó que la preferencia del presidente Trump es negociar antes que recurrir a la fuerza, tres meses después de las amenazas conjuntas de Estados Unidos e Israel.

Aun así, el borrador actual no incluye una prohibición explícita del enriquecimiento de uranio ni aborda el arsenal de misiles iraní. Trump insiste en que la relación con Irán es ahora “más profesional y productiva”, pero mantiene que Teherán no puede desarrollar ni adquirir armas nucleares.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz seguirá vigente hasta que el pacto esté completamente cerrado.

El borrador del acuerdo: uranio, sanciones y un alto el fuego ampliado

Según Bloomberg, el documento en discusión contempla que Estados Unidos levante el bloqueo del estrecho a cambio de que Irán elimine su uranio altamente enriquecido.

Fuentes consultadas por Axios añaden que el pacto entre Estados Unidos e Irán incluiría una extensión de 60 días del alto el fuego, permiso para que Irán venda petróleo y reabra el Estrecho de Ormuz.

Optimismo frágil: el mercado recuerda episodios fallidos

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan, pero recuerdan a episodios anteriores de euforia que terminaron en decepción, como las reuniones en Pakistán. Si este fuera el escenario, podríamos volver a ver el crudo por encima de los 100 dólares.

La verdadera incógnita es si los mercados serían capaces de absorber un nuevo golpe geopolítico con la misma complacencia. La temporada de resultados ya ha quedado atrás y el flujo de noticias positivas vinculadas a la inteligencia artificial se ha reducido hasta la próxima ronda de publicaciones. El margen para sostener el optimismo es más estrecho.

El resultado final dependerá de si ambos gobiernos logran equilibrar concesiones sin cruzar sus líneas rojas. Por ahora, el optimismo convive con la incertidumbre, y el estrecho margen diplomático mantiene al mundo pendiente de un acuerdo que podría redefinir la estabilidad en Oriente Medio.

La reacción del mercado refleja esperanza, pero no confirma nada. El conflicto no ha terminado: simplemente ha entrado en una fase donde cada declaración mueve al petróleo, a las bolsas y al sentimiento global.