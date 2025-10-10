Hoy es el último día para que los accionistas de Sabadell acepten la OPA de BBVA. Sin embargo, eso no significa que mañana ya vayamos a conocer el resultado. En concreto, tendremos que esperar una semana, en la que seguiremos escuchando declaraciones de ambas directivas. ¿Qué esperar ahora?

Se acaba el periodo de aceptación de la OPA BBVA-Sabadell

El próximo viernes 17 se conocerá el resultado de la OPA BBVA-Sabadell. En este contexto, hay tres potenciales escenarios:

BBVA se queda por debajo del 30%: Aquí BBVA renunciaría a la OPA y Sabadell seguiría operando de manera individual. Esto podría impactar en la cúpula directiva de BBVA y sobre todo en Carlos Torres, debido a la gran apuesta de la compañía. BBVA consigue entre el 30% y el 50% de las acciones: Aunque BBVA ha afirmado que si se queda en esa franja tampoco daría la OPA por buena, el folleto recoge la posibilidad de rebajar la aceptación al 30%. En este escenario, si la da por buena, tendría que lanzar una segunda OPA por las acciones restantes a un precio equitativo que será revisado por la CNMV. Por tanto, pensamos que será muy similar al de la primera OPA. BBVA consigue más del 50%: La OPA habría sido todo un éxito (el lanzamiento) y BBVA seguiría con su plan establecido.

Desde XTB pensamos que el escenario dos es el más probable, con una aceptación aún por debajo del 50%. La duda viene ahora sobre qué porcentaje acudiría a la segunda OPA, ya que parece que hay inversores que esperan una gran mejora de precio, cosa improbable. De hecho, pensamos que incluso aunque BBVA se quede por debajo del 50% en una segunda OPA, seguirá con su plan de seguir presionando para hacerse con el banco. La realidad es que con más de un 30% de Sabadell BBVA tendría el control de facto de la entidad.

En cualquier caso, para esto todavía queda al menos una semana.

Las acciones de BBVA suben un 73% en este 2025, mientras que las de Sabadell lo hacen también en un 73%.

Fuente: Plataforma XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) y Sabadell (SAB.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.