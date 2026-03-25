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Volkswagen estudia reconvertir una planta amenazada en un centro de producción militar.
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El acuerdo con Rafael permitiría fabricar componentes vinculados al sistema Iron Dome.
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La compañía busca alternativas ante la presión por reducir plantilla en los próximos años.
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Volkswagen estudia reconvertir una planta amenazada en un centro de producción militar.
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El acuerdo con Rafael permitiría fabricar componentes vinculados al sistema Iron Dome.
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La compañía busca alternativas ante la presión por reducir plantilla en los próximos años.
Según informa el Financial Times, Volkswagen mantiene actualmente conversaciones con Rafael Advanced Defense Systems para establecer una cooperación relacionada con producción militar. Lo que está en juego es el posible rescate de una de las plantas sajona de la compañía, que se encuentra amenazada de cierre.
Volkswagen negocia con Israel
El acuerdo contemplaría convertir la instalación en una planta dedicada a producir componentes para el sistema de defensa israelí “Iron Dome”. La fábrica de VW en Osnabrück emplea actualmente a unas 2.300 personas. El grupo se enfrenta a crecientes dificultades para mantener los niveles de empleo y, dadas sus capacidades y experiencia, un posible pedido podría llegar desde Israel, que actualmente sufre escasez de munición para cohetes y sistemas de apoyo.
Se trata de un “consuelo” pequeño pero significativo para los empleados de Volkswagen. Las estimaciones y previsiones internas apuntan a una reducción adicional de plantilla de entre 30.000 y 50.000 trabajadores de aquí a finales de 2030. A finales de 2024, la plantilla del grupo —excluyendo las plantas en China— ascendía a 614.000 personas, de las cuales 293.000 estaban ubicadas en Alemania.
Esta no es la primera iniciativa en el mercado de defensa en los últimos trimestres: hace varios meses la compañía recibió un pedido importante de camiones por parte de las fuerzas armadas alemanas.
Cotización de las acciones de Volkswagen
Las acciones de Volkswagen reaccionan con un pequeño gap alcista a las noticias sobre el posible acuerdo. El precio está rompiendo por encima del nivel clave de 89–90 euros por acción; sin embargo, sigue situándose cerca del límite inferior de la tendencia alcista de largo plazo.
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