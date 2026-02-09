- Las acciones de Sabadell suben con fuerza
- Se da inicio al plan de recompra de acciones
Las acciones de Sabadell se disparan un 4% en la sesión de hoy y recuperan parte de lo que perdieron en la sesión del viernes después de presentar unos resultados que no convencieron al mercado y un cambio de liderazgo en su directiva. ¿Por qué suben hoy las acciones de Sabadell?
Rebote de Sabadell para comenzar la semana
Las acciones de Sabadell empiezan la semana con subidas de más de un 4%, después del desplome del viernes. Estas subidas podemos achacarlas al típico rebote que se produce cuando hay fuertes descensos. Muchos inversores aprovechan las caídas para entrar en el valor o ampliar posiciones, pero se produce después del descenso porque psicológicamente es difícil comprar algo cuando cae más de un 5% en esa sesión.
Por otro lado, Sabadell empieza hoy su plan de recompras de acciones que será de unos 800 millones de euros. Esto puede suponer un espaldarazo a la cotización, no por el anuncio en sí, que ya fue realizado el viernes, sino por las compras en sí mismas.
Sin embargo, estas recompras podrían no ser tan buena noticia. Sabadell ya está cotizando a múltiplos exigentes, por lo que esta recompra se realiza con acciones probablemente sobrevaloradas. Por ello, para generar valor para el accionista podría ser más interesante incrementar el dividendo o reinvertir en otras áreas de negocio.
Las acciones de Sabadell caen un 6% en este 2026.
