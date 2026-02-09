Los movimientos corporativos dominan la sesión, con Oracle, STM, Kroger y Robinhood destacando entre los ganadores del día.

El mercado entra en modo “espera” a la macro clave de la semana, con volatilidad contenida pero sensibilidad extrema a cualquier sorpresa.

El Dow Jones pierde impulso tras tocar los 50.000 puntos y deja claro que el rally necesita nuevos catalizadores.

Wall Street arranca la semana con tono débil mientras el Nasdaq sigue atrapado bajo una EMA100 que ahora actúa como techo psicológico.

Los índices estadounidenses comienzan la semana con descensos. El Dow Jones cae 128 puntos (-0,2%) tras haber tocado los 50.000 puntos la semana pasada. El S&P 500 retrocede un 0,35% y el Nasdaq pierde casi 0,6%. Los inversores centran su atención en los datos macro clave y en una nueva tanda de resultados trimestrales. Calendario Económico Fuente: XTB Calendario de Resultados Fuente: XTB Precio del Nasdaq 100 en temporalidad diaria El Nasdaq 100 cae cerca de 0,2% y, lo más relevante, sigue por debajo de la EMA100 diaria, lo que mantiene el sesgo bajista de medio plazo. Ese nivel técnico es crítico: no se había perforado desde mayo de 2025, y recuperar la zona tendría un peso técnico importante. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5 Movimientos corporativos destacados Oracle (ORCL.US) sube tras una mejora de recomendación a “comprar”, apoyada en expectativas de reactivación con OpenAI.

STMicroelectronics (STM.US) avanza tras anunciar una expansión multimillonaria de su alianza con AWS.

Kroger (KR.US) sube ante rumores de que Greg Foran (ex Walmart) será su nuevo CEO.

Novo Nordisk (NVO.US) rebota mientras Hims & Hers (HIMS.US) se desploma tras retirar su “copia” de Wegovy por presión legal.

Robinhood (HOOD.US) sube tras mejora a “comprar” pese a la debilidad del sector cripto.

Semiconductores caen tras noticias de que Samsung iniciará producción de memorias HBM avanzadas (Micron, Broadcom, AMD entre las afectadas).

Valaris (VAL1.US) se dispara tras ser adquirida por Transocean por 5.800 millones USD en acciones; Transocean cae ligeramente.

