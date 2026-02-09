- Tropiezo del Nasdaq 100
- ¿Es el fin de Intel?
- Nvidia sigue volando
El Nasdaq 100 empieza la sesión con caídas de medio punto porcentual a pesar de que el ánimo del viernes era muy positivo y experimentó un fuerte rebote. Sin embargo, los mercados no terminan de fiarse y las noticias que vienen desde China no convencen.
Intel es la compañía que más sufre del Nasdaq 100, con descensos de más del 5%. El mercado sigue castigando a la tecnológica después de que en sus resultados se viera reflejado que la compañía no se iba a beneficiar en gran medida de la escasez de chips de memorias, a pesar de que la propia empresa estima de que esta "crisis" de memoria RAM acabará al menos en el 2028. Los inversores no perdonan y buscan alternativas más enfocadas en el corto plazo. Aunque ha remontado un 14% desde los mínimos tras el desplome después de resultados, aún caen un 10% desde antes de dicha fecha.
Bitcoin puede condenar a Strategy
Las acciones de Strategy son otras de las que siguen perjudicadas por la evolución del bitcoin. Después de los fuertes rebotes, la cripto de referencia de nuevo se anota caídas, lo que se incrementa en Strategy por su posición apalancada. Además, su precio medio de bitcoin ya está por debajo del precio actual. Aunque la compañía no tiene vencimientos de deuda en el corto plazo, la situación preocupa.
Después de la subida de casi el 8% del viernes, las acciones de Nvidia repuntan hoy otro 3% más. El optimismo después de que el CEO de la compañía, Jensen Huang, dijera que los incrementos del capex en la industria de la IA son sostenibles, sigue en vigor. Los inversores siguen confiando en la compañía a pesar del vértigo de los inversores de los hiperescaladores, aunque desde luego este 2026 será un año de volatilidad.
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento de este índice tenemos el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
