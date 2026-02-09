El Nasdaq 100 empieza la sesión con caídas de medio punto porcentual a pesar de que el ánimo del viernes era muy positivo y experimentó un fuerte rebote. Sin embargo, los mercados no terminan de fiarse y las noticias que vienen desde China no convencen.

¿Es el fin de Intel?

Intel es la compañía que más sufre del Nasdaq 100, con descensos de más del 5%. El mercado sigue castigando a la tecnológica después de que en sus resultados se viera reflejado que la compañía no se iba a beneficiar en gran medida de la escasez de chips de memorias, a pesar de que la propia empresa estima de que esta "crisis" de memoria RAM acabará al menos en el 2028. Los inversores no perdonan y buscan alternativas más enfocadas en el corto plazo. Aunque ha remontado un 14% desde los mínimos tras el desplome después de resultados, aún caen un 10% desde antes de dicha fecha.

Bitcoin puede condenar a Strategy

Las acciones de Strategy son otras de las que siguen perjudicadas por la evolución del bitcoin. Después de los fuertes rebotes, la cripto de referencia de nuevo se anota caídas, lo que se incrementa en Strategy por su posición apalancada. Además, su precio medio de bitcoin ya está por debajo del precio actual. Aunque la compañía no tiene vencimientos de deuda en el corto plazo, la situación preocupa.

Nvidia sigue volando

Después de la subida de casi el 8% del viernes, las acciones de Nvidia repuntan hoy otro 3% más. El optimismo después de que el CEO de la compañía, Jensen Huang, dijera que los incrementos del capex en la industria de la IA son sostenibles, sigue en vigor. Los inversores siguen confiando en la compañía a pesar del vértigo de los inversores de los hiperescaladores, aunque desde luego este 2026 será un año de volatilidad.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

