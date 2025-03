Wall Street corta las caídas

Los índices bursátiles de Wall Street recuperaron parte de sus caídas tras una lectura del IPC de febrero inferior a la esperada. El Nasdaq lidera las subidas (+1,2%), seguido del S&P 500 (+0,5%) y el Russell 2000 (+0,14%), mientras que el Dow Jones fue el único índice que cerró en rojo, con una caída del 0,2%. Más allá de Wall Street, los mercados asiáticos cotizan con sesgo bajista. El HSCEI cede un 1,1%, aplanando su repunte desde la investidura de Donald Trump en enero, mientras que el Shanghai SE Composite (-0,66%) y el Kospi de Corea del Sur (-0,43%) también cotizan a la baja. El Nikkei 225 de Japón muestra un moderado optimismo, con una subida del 0,13%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados La volatilidad del mercado Forex se mantiene relativamente limitada ante la incertidumbre sobre las próximas etapas de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios. La divisa más fuerte del G10 es el yen japonés (USD/JPY: -0,4%), que se apreció tras los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien espera nuevas mejoras en los salarios y el gasto del consumidor. El dólar canadiense está cediendo algunas ganancias frente al dólar estadounidense debido a los recientes aranceles de represalia impuestos a EE. UU. (USD/CAD: +0,19%), mientras que el dólar australiano es el que más ha perdido hasta el momento debido a su exposición a los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio (AUD/USD: -0,4%). El EUR/USD cae un 0,06%. El petróleo desciende, con caídas en el barril de Brent y de West Texas (-0,25% y -0,33% respectivamente), mientras que los contratos de gas natural suben un 1,6%. El oro extiende sus ganancias, subiendo casi un 0,1% hasta los 2.937 dólares por onza, mientras que la plata cede parte de sus recientes ganancias, y baja un 0,6% hasta los 33,05 dólares por onza. Las criptomonedas se desaceleran tras dos días de subidas, con correcciones en Ethereum (-2,45%), Solana (-2,4%), Dogecoin (-2,8%), Chainlink (-2,8%) y Bitcoin (-0,7% hasta los 83.200 dólares). Los principales informes macroeconómicos que se van a publicar hoy son la producción industrial de la eurozona y la inflación del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU.

