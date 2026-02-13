La última sesión de una semana turbulenta abre en Wall Street con un ánimo incierto. Los inversores recibieron hoy datos importantes de inflación, pero aún no parecen estar afectando a las valoraciones. La temporada de resultados continúa; sin embargo, los accionistas parecen dar más peso al sentimiento que a los datos. Los principales índices estadounidenses limitan los movimientos a menos del 0,5%.

Los datos de BlackRock indican que, a pesar de las recientes preocupaciones sobre la calidad y la situación de las empresas beneficiadas por la revolución de la IA, las entradas de inversores minoristas en fondos tecnológicos están en niveles récord.

Donald Trump insiste en la necesidad de negociar con Irán, pero sus acciones sugieren lo contrario. El gobierno estadounidense enviará otro portaaviones al Oriente Medio junto con una escolta.

Datos macroeconómicos

En EE. UU. se publicaron los datos de inflación de enero de 2026:

La inflación interanual fue del 2,4% , frente al 2,5% esperado .

En términos mensuales, la lectura fue del 0,2% , frente al 0,3% previsto .

La inflación subyacente estuvo en línea con las expectativas: 2,5% interanual y 0,3% mensual.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: xStation5

Los compradores no lograron recuperar niveles por encima del 23,6% de Fibonacci, lo que señala una demanda débil y una pérdida gradual de impulso. Para los vendedores, el objetivo principal es la resistencia en el 61,8% de Fibonacci, cuya ruptura podría abrir la puerta a una corrección más profunda. Antes de eso, debe superarse el nivel del 50% de Fibonacci. El RSI ofrece cierto soporte al precio, ya que ha caído cerca de territorio de sobrecompra.

Noticias corporativas