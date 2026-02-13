- Wall Street abre con movimientos reducidos mientras los inversores digieren el dato de inflación de enero.
- La inflación general queda por debajo de lo esperado, pero el mercado sigue priorizando el sentimiento sobre los datos.
- El Nasdaq 100 muestra debilidad técnica tras no recuperar niveles clave de Fibonacci.
- La temporada de resultados genera fuertes movimientos: suben AMAT y ANET, se hunde Pinterest.
- La geopolítica vuelve a tensarse con el envío de otro portaaviones de EE. UU. a Oriente Medio.
La última sesión de una semana turbulenta abre en Wall Street con un ánimo incierto. Los inversores recibieron hoy datos importantes de inflación, pero aún no parecen estar afectando a las valoraciones. La temporada de resultados continúa; sin embargo, los accionistas parecen dar más peso al sentimiento que a los datos. Los principales índices estadounidenses limitan los movimientos a menos del 0,5%.
Los datos de BlackRock indican que, a pesar de las recientes preocupaciones sobre la calidad y la situación de las empresas beneficiadas por la revolución de la IA, las entradas de inversores minoristas en fondos tecnológicos están en niveles récord.
Donald Trump insiste en la necesidad de negociar con Irán, pero sus acciones sugieren lo contrario. El gobierno estadounidense enviará otro portaaviones al Oriente Medio junto con una escolta.
Datos macroeconómicos
En EE. UU. se publicaron los datos de inflación de enero de 2026:
La inflación interanual fue del 2,4%, frente al 2,5% esperado.
En términos mensuales, la lectura fue del 0,2%, frente al 0,3% previsto.
La inflación subyacente estuvo en línea con las expectativas: 2,5% interanual y 0,3% mensual.
Cotización del Nasdaq 100
Los compradores no lograron recuperar niveles por encima del 23,6% de Fibonacci, lo que señala una demanda débil y una pérdida gradual de impulso. Para los vendedores, el objetivo principal es la resistencia en el 61,8% de Fibonacci, cuya ruptura podría abrir la puerta a una corrección más profunda. Antes de eso, debe superarse el nivel del 50% de Fibonacci. El RSI ofrece cierto soporte al precio, ya que ha caído cerca de territorio de sobrecompra.
Noticias corporativas
Arista Network (ANET.US): El fabricante de electrónica sube más del 6% tras unos resultados sólidos. La empresa superó expectativas tanto en beneficios como en ingresos. La dirección afirmó que, a pesar de la presión de costes en componentes de memoria, los márgenes de beneficio no están amenazados en los próximos trimestres.
- Applied Materials (AMAT.US): La acción sube más del 10% tras superar claramente las expectativas del mercado en la presentación de resultados y ofrecer previsiones de ventas optimistas para los próximos trimestres.
- Pinterest (PINS.US): Las acciones de la plataforma social caen hasta un 20% tras resultados decepcionantes. El Q4 mostró un BPA y unos ingresos ligeramente por debajo de lo esperado, pero fue la guía de ingresos futura, más pesimista, lo que lastró la valoración.
- Alibaba (BABA.US): La administración estadounidense está considerando añadir Alibaba a la lista de entidades sujetas a restricciones de exportación (1260H); la acción cae alrededor de un 2%.
- Rivian (RIVN.US): El fabricante de vehículos eléctricos sube más del 20% tras anunciar previsiones de ventas para el nuevo modelo de la compañía.
