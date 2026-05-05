Wall Street en modo castigo: ¿Qué acciones están cayendo más?

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Shopify y Eaton muestran que el mercado ya no premia buenos números si la guía no acompaña
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Las compañías defensivas y de salud mantienen el tono mientras BioNTech vuelve a evidenciar debilidad
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Marathon y DuPont destacan con mejoras claras en rentabilidad y previsiones
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Las acciones estadounidenses muestran una elevada volatilidad tras la publicación de resultados trimestrales, con movimientos destacados en Shopify y Eaton, donde domina la toma de beneficios pese a cifras financieras sólidas.
Shopify: caída superior al 6% tras los resultados
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Ingresos: 3.170 millones USD (supera los 3.090 millones estimados)
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Beneficio operativo: 382 millones USD (vs. 329,2 millones esperados)
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MRR: 212 millones USD (en línea)
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GMV: 100.740 millones USD (vs. 98.770 millones esperados)
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OPEX Q2: 35–36% de los ingresos
La acción cae más de un 6% pese a superar expectativas, reflejando un mercado más exigente con el ritmo de crecimiento y los costes.
Fuente: xStation5
American Electric Power: ligera subida tras superar previsiones
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Ingresos: 6.020 millones USD (vs. 5.750 millones esperados)
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BPA operativo: 1,64 USD (vs. 1,57 USD esperados)
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Guía 2026: sin cambios
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BPA anual: 6,15–6,45 USD (vs. 6,34 USD del consenso)
Fuente: xStation5
Pfizer: resultados por encima del consenso
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BPA: 0,75 USD (vs. 0,72 USD esperado)
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Ingresos: 14.450 millones USD (vs. 13.840 millones esperados)
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Guía 2026: mantenida
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BPA anual: 2,80–3,00 USD
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Ingresos anuales: 59.500–62.500 millones USD (vs. 61.430 millones del consenso)
Fuente: xStation5
BioNTech: resultados débiles y fuerte reestructuración
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BPA: –1,95 EUR
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Ingresos: 118,1 millones EUR (vs. 168,4 millones esperados)
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Pérdida operativa: 677,5 millones EUR (vs. 658,6 millones esperados)
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Guía anual de ingresos: 2.000–2.300 millones EUR
Medidas anunciadas:
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Cierre de instalaciones en Alemania, Singapur y CureVac
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Recorte de plantilla: ~1.860 puestos
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Ahorro de costes: hasta 500 millones EUR anuales para 2029
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Programa de recompra: hasta 1.000 millones USD
Fuente: xStation5
Marathon Digital: ligera subida tras un trimestre muy sólido
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BPA: 1,65 USD (vs. 0,74 USD esperado)
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EBITDA: 2.760 millones USD (vs. 2.290 millones esperados)
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Recompras: +5.000 millones USD
Fuente: xStation5
Eaton: buenos resultados, pero guía del Q2 decepciona
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BPA: 2,81 USD (vs. 2,75 USD esperado)
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Ingresos: 7.450 millones USD (vs. 7.130 millones esperados)
Desglose por segmentos:
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Electrical Americas: 3.600 millones USD (vs. 3.460 millones)
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Aerospace: 1.180 millones USD (vs. 1.110 millones)
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Electrical Global: 1.950 millones USD (vs. 1.780 millones)
Guías:
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BPA Q2: 3,00–3,10 USD (vs. 3,14 USD esperado)
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BPA anual: 13,05–13,50 USD
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Crecimiento orgánico: 9–11% (Q2 y FY)
DuPont: mejora de previsiones anuales
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BPA: 0,55 USD (vs. 0,48 USD esperado)
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Ingresos: 1.680 millones USD (vs. 1.660 millones)
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BPA Q2: ~0,59 USD (vs. 0,58 USD esperado)
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EBITDA Q2: ~430 millones USD (vs. 439,3 millones)
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EBITDA anual: 1.730–1.760 millones USD
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Ingresos anuales: 7.160–7.220 millones USD
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BPA anual: 2,35–2,40 USD (revisado al alza desde 2,25–2,30 USD)
Fuente: xStation5
Archer-Daniels-Midland: ingresos ligeramente por debajo del consenso
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Ingresos: 20.490 millones USD (vs. 20.610 millones esperados)
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BPA: 0,71 USD (vs. 0,65 USD esperado)
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Procesado de oleaginosas: 9,30 millones t (vs. 9,31 millones)
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Procesado de maíz: 4,54 millones t (vs. 4,61 millones)
Fuente: xStation5
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