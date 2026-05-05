Wall Street en modo castigo: ¿Qué acciones están cayendo más?

Las compañías defensivas y de salud mantienen el tono mientras BioNTech vuelve a evidenciar debilidad

Shopify y Eaton muestran que el mercado ya no premia buenos números si la guía no acompaña

Conclusiones clave Shopify y Eaton muestran que el mercado ya no premia buenos números si la guía no acompaña

Las compañías defensivas y de salud mantienen el tono mientras BioNTech vuelve a evidenciar debilidad

Marathon y DuPont destacan con mejoras claras en rentabilidad y previsiones

Las acciones estadounidenses muestran una elevada volatilidad tras la publicación de resultados trimestrales, con movimientos destacados en Shopify y Eaton, donde domina la toma de beneficios pese a cifras financieras sólidas. Shopify: caída superior al 6% tras los resultados Ingresos: 3.170 millones USD (supera los 3.090 millones estimados)

Beneficio operativo: 382 millones USD (vs. 329,2 millones esperados)

MRR: 212 millones USD (en línea)

GMV: 100.740 millones USD (vs. 98.770 millones esperados)

OPEX Q2: 35–36% de los ingresos La acción cae más de un 6% pese a superar expectativas, reflejando un mercado más exigente con el ritmo de crecimiento y los costes. Fuente: xStation5 American Electric Power: ligera subida tras superar previsiones Ingresos: 6.020 millones USD (vs. 5.750 millones esperados)

BPA operativo: 1,64 USD (vs. 1,57 USD esperados)

Guía 2026: sin cambios

BPA anual: 6,15–6,45 USD (vs. 6,34 USD del consenso) Fuente: xStation5 Pfizer: resultados por encima del consenso BPA: 0,75 USD (vs. 0,72 USD esperado)

Ingresos: 14.450 millones USD (vs. 13.840 millones esperados)

Guía 2026: mantenida

BPA anual: 2,80–3,00 USD

Ingresos anuales: 59.500–62.500 millones USD (vs. 61.430 millones del consenso) Fuente: xStation5 BioNTech: resultados débiles y fuerte reestructuración BPA: –1,95 EUR

Ingresos: 118,1 millones EUR (vs. 168,4 millones esperados)

Pérdida operativa: 677,5 millones EUR (vs. 658,6 millones esperados)

Guía anual de ingresos: 2.000–2.300 millones EUR Medidas anunciadas: Cierre de instalaciones en Alemania, Singapur y CureVac

Recorte de plantilla: ~1.860 puestos

Ahorro de costes: hasta 500 millones EUR anuales para 2029

Programa de recompra: hasta 1.000 millones USD Fuente: xStation5 Marathon Digital: ligera subida tras un trimestre muy sólido BPA: 1,65 USD (vs. 0,74 USD esperado)

EBITDA: 2.760 millones USD (vs. 2.290 millones esperados)

Recompras: +5.000 millones USD Fuente: xStation5 Eaton: buenos resultados, pero guía del Q2 decepciona BPA: 2,81 USD (vs. 2,75 USD esperado)

Ingresos: 7.450 millones USD (vs. 7.130 millones esperados) Desglose por segmentos: Electrical Americas: 3.600 millones USD (vs. 3.460 millones)

Aerospace: 1.180 millones USD (vs. 1.110 millones)

Electrical Global: 1.950 millones USD (vs. 1.780 millones) Guías: BPA Q2: 3,00–3,10 USD (vs. 3,14 USD esperado)

BPA anual: 13,05–13,50 USD

Crecimiento orgánico: 9–11% (Q2 y FY) DuPont: mejora de previsiones anuales BPA: 0,55 USD (vs. 0,48 USD esperado)

Ingresos: 1.680 millones USD (vs. 1.660 millones)

BPA Q2: ~0,59 USD (vs. 0,58 USD esperado)

EBITDA Q2: ~430 millones USD (vs. 439,3 millones)

EBITDA anual: 1.730–1.760 millones USD

Ingresos anuales: 7.160–7.220 millones USD

BPA anual: 2,35–2,40 USD (revisado al alza desde 2,25–2,30 USD) Fuente: xStation5 Archer-Daniels-Midland: ingresos ligeramente por debajo del consenso Ingresos: 20.490 millones USD (vs. 20.610 millones esperados)

BPA: 0,71 USD (vs. 0,65 USD esperado)

Procesado de oleaginosas: 9,30 millones t (vs. 9,31 millones)

Procesado de maíz: 4,54 millones t (vs. 4,61 millones) Fuente: xStation5

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