Durante el inicio del año, los índices europeos arrancaron con fuerza, superando incluso el rendimiento de las acciones estadounidenses más de moda. Sin embargo, tras el estallido del conflicto en Oriente Medio y la vulnerabilidad energética del continente, esa ventaja inicial se ha evaporado.

La fortaleza del mercado estadounidense ha opacado por completo la recuperación europea, y el crecimiento se ha concentrado casi exclusivamente en compañías ligadas a los semiconductores y a la cadena de valor de la inteligencia artificial. ¿Qué índice europeo ha sido realmente el mejor y representa una oportunidad?

El inesperado ganador: Italia supera a Alemania, Francia, España y Reino Unido

Entre los principales índices europeos, muchos habrían apostado por el DAX alemán, especialmente con compañías como Infineon acumulando subidas cercanas al 200%. Sin embargo, ni el DAX, ni el IBEX español, ni el CAC francés, ni siquiera el FTSE británico han sido los verdaderos protagonistas del año.

La sorpresa ha venido de Italia.

El FTSE MIB se ha convertido en la principal lanzadera de rentabilidad en Europa, con una subida del 9,1% desde enero, superando al STOXX 600 en más de 4,5 puntos porcentuales. Un rendimiento que pocos anticipaban en un índice tradicionalmente dominado por banca, energía y automoción.

El FTSE MIB rompe una barrera histórica: 50.000 puntos por primera vez desde el año 2000

El mercado italiano acaba de alcanzar un hito simbólico. El FTSE MIB ha tocado los 50.000 puntos, su nivel más alto desde el año 2000. Con este movimiento, Italia se une al grupo de grandes mercados europeos, Euro Stoxx 50, DAX o IBEX, que han recuperado máximos tras más de dos décadas marcadas por crisis financieras, volatilidad y ciclos económicos irregulares.

El impulso del índice tiene dos protagonistas claros: la energía y los chips.

La estrella del año es STMicroelectronics, proveedor clave de Tesla y Apple, que avanza un +158% en 2026 gracias al boom de la infraestructura de IA y la demanda de sensores y óptica avanzada. En paralelo, las petroleras italianas viven un momento excepcional. Saipem se dispara un +71%, mientras que Eni suma un +41%, ambas beneficiadas por el repunte del petróleo y el gas en un entorno de tensiones geopolíticas.

Dentro del FTSE MIB también destacan las compañías italianas de telecomunicaciones, impulsadas por el aumento del tráfico derivado del desarrollo de la inteligencia artificial. Entre ellas, Prismian sube un 75%, mientras que Telecom Italia avanza un 40%.

Aun así, no todo el índice avanza al mismo ritmo. Stellantis y Fincantieri muestran un desempeño más débil, reflejando la presión sobre el sector automotriz y los desafíos de la industria naval.

Un récord con significado histórico para Italia

El FTSE MIB, heredero del antiguo MIB‑30 y rebautizado como S&P/MIB en los años 2000, llevaba más de dos décadas sin tocar máximos. La ruptura de esta barrera simboliza el renacimiento del mercado italiano, que durante años quedó rezagado frente a sus pares europeos.

El nuevo récord confirma que Italia ha dejado atrás un largo periodo de estancamiento bursátil y vuelve a situarse entre los mercados más dinámicos del continente. En un año donde Europa ha perdido brillo frente a Estados Unidos, el FTSE MIB se ha convertido en la excepción que confirma la regla.

¿Por qué STMicroelectronics está subiendo con tanta fuerza?

STMicroelectronics se ha convertido en el protagonista absoluto del FTSE MIB gracias a una combinación de factores muy potentes: la explosión de la demanda de semiconductores, el crecimiento de la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial y el aumento del consumo de componentes ópticos y sensores avanzados.

La compañía se beneficia directamente de estas tendencias estructurales, ya que suministra chips esenciales para sectores como automoción, electrónica de consumo y sistemas de IA.

Este atractivo se ha visto traducido en unos muy buenos rendimientos en diversas temporalidades:

1 mes: +34%

6 meses: +186%

En 2026: +157%

¿Cómo invertir en STMicroelectronics, Saipem, Eni y Prysmian desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a STMicroelectronics (STM.IT), Saipem (SPM.IT), Eni (ENI.IT) y Prysmian (PRY.IT), cuatro de las compañías italianas más relevantes en tecnología, energía e infraestructura.

STMicroelectronics es uno de los mayores fabricantes europeos de semiconductores, clave en la cadena de suministro de electrónica y sistemas vinculados a la inteligencia artificial

Saipem destaca por su papel en ingeniería y servicios energéticos

Eni es una de las grandes petroleras integradas de Europa

Prysmian lidera la fabricación de cables y soluciones para redes eléctricas y telecomunicaciones.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma,tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con estas compañías sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.