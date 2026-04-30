Wall Street pierde impulso: Microsoft y Meta se hunden

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Gráfico Nasdaq 100
Observando el gráfico de futuros del Nasdaq 100, los alcistas han encontrado una fuerte resistencia cerca del nivel de 27.600 puntos. Esta zona probablemente actuará como un área clave de resistencia en los próximos días y semanas. La vela diaria actual está formando una mecha que recuerda a un gravestone doji bajista. Del mismo modo, el MACD apunta a un cruce bajista. Por otro lado, el contexto general de la temporada de resultados sigue siendo favorable para la renta variable, aunque sin una resolución del conflicto en Oriente Medio podría ser difícil generar un nuevo impulso alcista de la misma magnitud.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Meta Platforms — La matriz de Facebook cae alrededor de 9% tras elevar su guía de gasto de capital anual a un rango de 125–145 mil millones de dólares, aumentando las preocupaciones de los inversores sobre el gasto relacionado con IA. El mayor capex eclipsó unos resultados del Q1 mejores de lo esperado.
- Eli Lilly — La farmacéutica sube alrededor de 7% tras presentar resultados del primer trimestre que superaron ampliamente las expectativas. La compañía también elevó su previsión de ingresos anuales a 82–85 mil millones de dólares, desde el rango previo de 80–83 mil millones.
- Royal Caribbean — La operadora de cruceros gana alrededor de 6% tras sus últimos resultados. El BPA ajustado del Q1 fue de 3,60 dólares, por encima de los 3,20 dólares esperados. Los ingresos alcanzaron 4.450 millones, ligeramente por debajo del consenso de 4.460 millones. La compañía redujo el extremo superior de su guía anual de BPA.
- Caterpillar — Las acciones suben casi 9% tras publicar resultados del primer trimestre antes de la apertura del jueves. La compañía registró un BPA ajustado de 5,54 dólares y 17.420 millones de dólares en ingresos, frente a los 4,65 dólares y 16.530 millones esperados por FactSet.
Caterpillar también indicó que espera mayores ventas e ingresos interanuales en el trimestre actual. El CEO Joe Creed destacó un inicio de año sólido, impulsado por mercados finales resistentes y una ejecución disciplinada en un entorno operativo dinámico. Añadió que una cartera de pedidos récord proporciona una base sólida para mantener el impulso positivo. La acción ha ganado más de 160% en el último año y sube 41% en 2026, apoyada por la creciente demanda de construcción vinculada al desarrollo de infraestructura para IA.
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