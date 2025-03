Wall Street retrocede ante el aumento de los aranceles

Las acciones estadounidenses de Wall Street subieron inicialmente el miércoles después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrara que los costos de la vivienda subían a su ritmo más lento en más de tres años. Sin embargo, las ganancias se evaporaron cuando la escalada de las tensiones comerciales eclipsó las noticias positivas sobre la inflación. Los mercados, que se habían recuperado ante las señales de un enfriamiento de la inflación, revirtieron su rumbo después de que Canadá y la Unión Europea anunciaran aranceles de represalia contra Estados Unidos, lo que pone de relieve cómo las preocupaciones comerciales ahora eclipsan las mejoras económicas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mejora el panorama general de la inflación. En general, los precios al consumidor subieron un 0,2% con respecto al mes anterior, por debajo del aumento mensual del 0,5% de enero y de las expectativas de los economistas de un aumento del 0,3 %. La tasa de inflación anual se situó en el 2,8%, frente al 3% de enero, mientras que la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) se redujo al 3,1% interanual. Factores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación: El índice de alquileres subió un 0,3 % en febrero, igualando el ritmo de enero.

El alquiler equivalente de los propietarios aumentó un 0,3 % durante el mes, sin cambios respecto a enero.

El aumento de los precios del alojamiento fuera del hogar se desaceleró drásticamente, aumentando tan solo un 0,2 % en febrero, en comparación con el 1,4 % de enero. Mercados caen a pesar del alivio de la inflación En una clara señal de que la preocupación por los aranceles supera a los datos económicos positivos, los principales índices cayeron a pesar del informe de inflación mejor de lo esperado. El S&P 500, que inicialmente subió un 1,3% tras las noticias favorables del IPC, revirtió su tendencia y cerró con una baja del 0,2%, mientras que la ansiedad por la guerra comercial cobró protagonismo. El Nasdaq 100 mostró inicialmente resistencia, pero finalmente cayó un 0,3%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones registró una caída más significativa, con una caída del 0,86%. La ola de ventas del mercado se intensificó después de que Canadá anunciara nuevos aranceles compensatorios del 25% sobre aproximadamente 30.000 millones de dólares en productos fabricados en Estados Unidos, tras la decisión de la administración Trump de implementar gravámenes globales a las importaciones de acero y aluminio. Para agravar las tensiones comerciales, la Unión Europea detalló sus planes de imponer aranceles del 50% al bourbon de Kentucky y a las motocicletas Harley-Davidson a partir de abril, y a mediados de abril se aplicarán nuevos gravámenes a productos estadounidenses, desde chicles hasta soja, lo que podría afectar a exportaciones estadounidenses por valor de 24.500 millones de dólares. Política de la Reserva Federal y Perspectivas Económicas Los operadores aún estiman en junio el primer recorte de un cuarto de punto porcentual de los tipos de interés del año, con una proyección de una flexibilización de unos 73 puntos básicos para todo 2025. Sin embargo, los economistas advierten que los aranceles podrían complicar el futuro de la Reserva Federal. "La lectura del IPC de hoy, más baja de lo esperado, fue un soplo de aire fresco, pero nadie debería esperar que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de inmediato", declaró Ellen Zentner de Morgan Stanley Wealth Management. La Reserva Federal ha adoptado una postura expectante y, dada la incertidumbre sobre el impacto de las políticas comerciales e migratorias en la economía, querrán ver más de un mes de datos de inflación favorables. Algunos economistas creen que el crecimiento de los precios de los alquileres seguirá bajando este año, posiblemente presionado por políticas migratorias más estrictas y las persistentes tensiones comerciales. "Las políticas pueden tener consecuencias en ambos sentidos: una inmigración más débil implica una menor demanda de vivienda, pero también una menor oferta de mano de obra para la construcción, mientras que los aranceles podrían afectar los costos de construcción y obstaculizar la construcción de nuevas viviendas", señaló Wolfe. Recortes implícitos de la tasa de la FED. Fuente: Bloomberg L.P. Los aranceles ensombrecen las perspectivas de inflación El informe de inflación positivo del miércoles es en gran medida anterior a las recientes medidas arancelarias del presidente Trump, lo que significa que los datos no reflejan el efecto total de los nuevos aranceles. Estados Unidos impuso un arancel adicional del 10 % a los productos fabricados en China a principios de febrero, pero muchos otros aranceles se han suspendido o no entraron en vigor hasta marzo. Los economistas de Goldman Sachs elevaron recientemente su pronóstico para el indicador de inflación subyacente del Departamento de Comercio al 2,9 % para el cuarto trimestre de 2025, frente a una estimación anterior del 2,4 %, debido principalmente al impacto anticipado de los aranceles. A medida que se intensifica la guerra comercial, las preocupaciones del mercado se han desplazado de la inflación a la salud económica en general. La Cámara de Comercio Americana ante la UE advirtió el miércoles que los aranceles a los metales de Estados Unidos y las contramedidas de la UE "solo perjudicarán el empleo, la prosperidad y la seguridad a ambos lados del Atlántico". S&P 500 El S&P 500 borró los avances iniciales tras la escalada de las tensiones arancelarias. Los bajistas buscarán volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, mientras que los alcistas deben recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. El S&P 500 borró los avances iniciales tras la escalada de las tensiones arancelarias. Los bajistas buscarán volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, mientras que los alcistas deben recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. El RSI se encuentra en territorio de sobreventa y el MACD continúa su divergencia bajista. Los mercados caen a medida que las tensiones de la guerra comercial eclipsan los datos positivos de inflación. 