📈Wall Street sube por encima del 3%

Nvidia sube un 7,2% 馃毃 La sesi贸n de hoy muestra una ola de recuperaci贸n en Wall Street tras las ca铆das que se han mantenido desde el jueves. Los 铆ndices estadounidenses suben alrededor de un 3% en estos momentos (el S&P 500 sube un 3,01%, el Nasdaq 100 un 3,26% y el Dow Jones un 2,7%) y ponen freno a las ca铆das de las 煤ltimas jornadas. Wall Street se recupera Aunque ayer los 铆ndices de Wall Street se acercaron a un mercado bajista t茅cnico (en la fase inicial de la sesi贸n, cotizaron a niveles que superaban una ca铆da del 20% desde sus m谩ximos recientes), los inversores a煤n se encuentran lejos del sentimiento t铆pico de un mercado bajista. Normalmente, en una situaci贸n as铆, los inversores ignoran las buenas noticias y act煤an con mayor agresividad ante la informaci贸n negativa. Sin embargo, el inicio de la sesi贸n estadounidense de hoy indica que el sentimiento de los inversores est谩 dominado por la esperanza, y los mercados buscan una base para recuperarse de las ca铆das que se han mantenido desde el jueves. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Dados los rumores sobre posibles acuerdos internacionales y el progreso en las negociaciones, las cotizaciones (especialmente de las empresas tecnol贸gicas) est谩n registrando claros repuntes. Al mismo tiempo, China todav铆a mantiene su postura de 鈥渓uchar hasta el final鈥, aunque parece que el mercado est谩 m谩s dispuesto a mirar hacia el escenario esbozado por Scott Bessent (secretario del Tesoro), quien cree que EE. UU. puede salir de todo este l铆o aduanero 鈥渃on buenos acuerdos鈥. Fuente: xStation Cotizaci贸n del Nasdaq 100 Fuente: xStation

