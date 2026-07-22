Wall Street teme el máximo del mercado alcista de la IA: ¿Los semiconductores ya vivieron sus mejores días?

For years, Wall Street has expected more from semiconductor companies than just record-breaking results—it has demanded an ever-accelerating pace of revenue and earnings growth. However, a growing number of signals suggest that the semiconductor sector may be approaching the peak of its current earnings and revenue growth cycle. That, in turn, could gradually weaken the powerful market momentum typically seen during major bull market cycles. Paradoxically, even TSMC's record financial results and exceptionally strong AI outlook may not be enough if investors conclude that the industry's fastest growth is already behind it.

Durante años, Wall Street ha esperado de las compañías de semiconductores algo más que resultados récord: ha exigido un ritmo de crecimiento de ingresos y beneficios cada vez más acelerado. Sin embargo, un número creciente de señales sugiere que el sector podría estar acercándose al máximo de su actual ciclo de crecimiento de ingresos y beneficios. Esto, a su vez, podría debilitar gradualmente el fuerte impulso bursátil que suele observarse durante los grandes ciclos alcistas. Paradójicamente, incluso los resultados financieros récord de TSMC y sus perspectivas excepcionalmente sólidas para la inteligencia artificial podrían no ser suficientes si los inversionistas concluyen que la fase de mayor crecimiento de la industria ya quedó atrás.

Key takeaways

Wall Street espera que las compañías del S&P 500 registren un crecimiento interanual de beneficios de aproximadamente 23,6% durante el segundo trimestre, aunque históricamente la tasa final de crecimiento suele aumentar hasta cerca de 29% .

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continúa liderando el crecimiento de beneficios, pero las previsiones actuales sugieren que el segundo trimestre de podría marcar el máximo del ciclo actual. TSMC presentó resultados trimestrales récord y elevó sus previsiones para el tercer trimestre, confirmando una demanda excepcionalmente sólida de chips avanzados de inteligencia artificial .

presentó resultados trimestrales récord y elevó sus previsiones para el tercer trimestre, confirmando una demanda excepcionalmente sólida de chips avanzados de . A pesar de la solidez de los fundamentos, la reacción del mercado ha sido mixta, destacando que los inversionistas se centran cada vez más en las tasas futuras de crecimiento y no únicamente en los beneficios récord.

Los beneficios récord podrían ya no ser suficientes

La temporada de resultados en Estados Unidos comenzó con mucha fuerza. Según FactSet, los analistas esperan actualmente que las compañías del S&P 500 registren un crecimiento interanual de beneficios de 23,6% durante el segundo trimestre. Si se mantiene el patrón histórico de sorpresas positivas en los resultados, la tasa final de crecimiento podría superar el 29%, lo que representaría el mejor desempeño trimestral desde finales de 2021.

Al mismo tiempo, el 89% de las compañías que han presentado resultados hasta ahora ha superado las estimaciones de BPA. Sin embargo, el desafío es que los mercados ya han descontado un escenario excepcionalmente optimista. Las expectativas son especialmente elevadas en los sectores que impulsan la mayor parte del crecimiento de beneficios del índice, particularmente los semiconductores.

Como resultado, incluso un crecimiento de beneficios de 30% podría decepcionar a los inversionistas si consideran que el impulso de crecimiento de la industria está comenzando a alcanzar su máximo. Las previsiones actuales de Wall Street sugieren que el crecimiento de los beneficios del sector de semiconductores podría llegar a su punto máximo durante el segundo trimestre de 2026.

Aunque los analistas todavía esperan que los fabricantes de chips registren un crecimiento interanual de beneficios de aproximadamente 114%, se proyecta una desaceleración gradual durante los siguientes trimestres. Esto no implica un deterioro de los fundamentos, sino que refleja comparaciones cada vez más exigentes tras el auge impulsado por la inteligencia artificial. Por lo tanto, los inversionistas no solo se centrarán en si las compañías superan las expectativas, sino también en si pueden volver a elevar sus previsiones para los próximos trimestres.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

TSMC demuestra la fortaleza de la IA, pero también eleva las expectativas

La semana pasada, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los principales beneficiarios del auge global de la inteligencia artificial. TSMC aumentó sus ingresos del segundo trimestre un 36% interanual, hasta 40.200 millones de dólares, mientras que el beneficio neto se disparó 77%. La administración también elevó sus previsiones para el tercer trimestre, proyectando ingresos de entre 44.600 y 45.800 millones de dólares y un margen bruto de entre 65% y 67%.

El CEO de TSMC también destacó que se espera que la demanda de los chips de inteligencia artificial más avanzados continúe siendo muy sólida al menos hasta 2029-2030. Desde el punto de vista fundamental, todavía existen pocas señales de una desaceleración en el desempeño operativo de la compañía.

Sin embargo, irónicamente, estos resultados excepcionales también elevan el nivel de exigencia para toda la industria de semiconductores. Mientras mejor sea el desempeño de los líderes del mercado, más difícil será que los próximos trimestres generen sorpresas positivas significativas.

ASML y TSMC muestran que la IA continúa impulsando los fundamentos de la industria

Los resultados de TSMC también confirman que los ingresos de mayor valor de la industria continúan proviniendo de sus tecnologías de fabricación más avanzadas. El proceso de 3 nm ya representa aproximadamente el 30% de los ingresos de la compañía, mientras que las tecnologías inferiores a 7 nm generan alrededor del 77% de las ventas totales. Al mismo tiempo, TSMC ha comenzado a implementar su proceso de 2 nm, que se espera se convierta en otro importante motor de crecimiento durante los próximos años, demostrando nuevamente que la demanda de inteligencia artificial continúa traduciéndose en resultados comerciales concretos.

Un panorama similar se desprende de los resultados de ASML. El líder en equipos de litografía continúa siendo un proveedor fundamental para la industria global de semiconductores, beneficiándose de una demanda récord de equipos utilizados para fabricar los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Tanto ASML como TSMC continúan destacando que la principal limitación de la industria ya no es la demanda, sino la velocidad a la que puede ampliarse la capacidad de producción.

Por lo tanto, la evidencia sugiere que los fundamentos del sector de semiconductores continúan siendo excepcionalmente sólidos. Sin embargo, los mercados recompensan cada vez más a las compañías no solo por presentar mejores resultados, sino también por mantener tasas de crecimiento extraordinarias durante varios años. Esta diferencia podría determinar qué compañías continúan liderando el mercado alcista de la inteligencia artificial y cuáles comienzan a perder impulso bursátil. También conviene recordar que las acciones de Cisco cayeron tras la burbuja puntocom del año 2000, incluso mientras la compañía continuaba presentando ingresos y beneficios récord, lo que demuestra que unos fundamentos excepcionales no siempre se traducen en un aumento del precio de las acciones.

Acciones de TSMC (TSM.US, temporalidad D1)

Fuente: xStation5

Eryk Szmyd XTB Analista de Mercados Financieros