Walmart y Amazon consideran emitir su propia moneda

La geopolítica está en pleno auge. La renovada escalada del conflicto en Oriente Medio fue la principal causa del pánico en los mercados durante la mañana. Activos refugio como el oro y otros sensibles a la escalada, como el petróleo, están registrando avances. Mientras tanto, las acciones y, en cierta medida, las criptomonedas se enfrentan a caídas. En cierta medida, porque Bitcoin se está comportando relativamente bien y ahora intenta recuperarse de las pérdidas. Walmart, Amazon y Expedia podrían emitir su propia criptomoneda Dejando de lado la geopolítica por un momento, también hay muchos desarrollos interesantes en el ámbito fundamental. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, grandes minoristas como Walmart, Amazon y Expedia están explorando la posibilidad de emitir sus propias stablecoins vinculadas al dólar estadounidense. Para las empresas que atienden a millones de clientes semanalmente, la posibilidad de ofrecer pagos sin comisiones o con comisiones bajas podría suponer un ahorro anual de miles de millones de dólares. Los mayores perdedores en tal escenario serían, por supuesto, los gigantes de los pagos actuales: Visa y Mastercard. Además, al procesar transacciones mediante blockchain, los minoristas podrían recibir pagos de clientes (y pagar a proveedores) prácticamente en tiempo real, reduciendo drásticamente las comisiones de intercambio y liquidación, que ascienden a miles de millones de dólares anuales, y eliminando los retrasos de uno a tres días que se requieren actualmente para liquidar las transferencias. Las primeras conversaciones incluyen tokens para uso de una sola entidad y un consorcio minorista más amplio que respalde una moneda estable compartida. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La implementación de esta estrategia depende casi por completo de la aprobación de la Ley de Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional en Monedas Estables de EE. UU. (GENIUS), también conocida como la Ley de StableCoins. El proyecto de ley acaba de superar una votación de procedimiento clave en el Senado y está en proceso de ser considerado en su totalidad por ambas cámaras del Congreso. Representantes del sector minorista, liderados por la Coalición de Pagos de Comerciantes, están presionando activamente para su adopción, argumentando que unas normas claras permitirán a los minoristas implementar liquidaciones más económicas e instantáneas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.