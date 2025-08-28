Warren Buffett aumenta sus inversiones en Japón

Warren Buffett, a través del conglomerado que preside, Berkshire Hathaway, ha reforzado sus posiciones en los cinco principales conglomerados industriales de Japón, aumentando su participación recientemente hasta acercarse o superar el 10% en holdings tan conocidos como Mitsubishi y Mitsui.

La inversión total de Berkshire Hathaway en estos grupos asciende a más de 23.500 millones de dólares, con ingresos por dividendos estimados en 812 millones para 2025. Buffett ha destacado la fortaleza financiera, el liderazgo y la prudencia de estos conglomerados, así como su alineación con su filosofía de inversión a largo plazo y estabilidad, frente a la volatilidad de los mercados occidentales.

Warren Buffett apuesta por Japón

Warren Buffett comenzó a invertir en conglomerados comerciales japoneses en 2019, y desde que en 2020 oficializó que poseía el 5% de cada una, ha elevado progresivamente su presencia hasta el 10% en Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni y Sumitomo. Este refuerzo de posiciones responde a la rentabilidad de estas empresas, su diversificación sectorial y políticas más favorables para los accionistas, como la recompra de acciones.

La decisión de incrementar las participaciones en Japón está vinculada a la búsqueda de mercados estables frente a la incertidumbre global y menores oportunidades en Estados Unidos. Además, las propias compañías japonesas han relajado los límites que impedían a Berkshire superar el 10% de participación, favoreciendo la estrategia de Buffett de compromiso a largo plazo.

Desglose de las posiciones

Berkshire Hathaway, a través de su unidad National Indemnity, aumentó su participación en Mitsubishi a un 10,23% de derechos de voto en 2025, desde un 9,7% registrado en marzo del mismo año. Este incremento fue comunicado oficialmente por Mitsubishi, afirmando que Berkshire Hathaway adquirió acciones adicionales para superar el umbral del 10%.

Warren Buffett mencionó en su carta anual que había recibido permiso de las compañías japonesas para superar el límite previo del 9,9% de participación, lo que abre la puerta a incrementos en las cinco principales casas comerciales japonesas en las que Berkshire invierte.

Este aumento refleja la confianza de Berkshire en la gestión, capitalización y enfoque a largo plazo de Mitsubishi y otros conglomerados japoneses.

En paralelo, Mitsubishi está expandiendo su negocio con adquisiciones importantes, como la compra de operaciones de acuicultura en Noruega y Canadá valoradas en cerca de 1.000 millones de dólares, mientras ha decidido cancelar ciertos proyectos eólicos offshore en Japón debido a cambios en el entorno empresarial que incrementaron costes.

¿Cómo comprar acciones de Berkshire Hathaway?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Berkshire Hathaway (BRKA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.