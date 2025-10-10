Las acciones de Samsung firman nuevos máximos. La compañía, una de las principales firmas de Corea del Sur, ha cerrado la jornada de hoy en Seúl con una subida de más del 6% que le ha permitido alcanzar los 94.400 wones (unos 66 dólares al cambio) por título, un movimiento que continúa la tendencia alcista mostrada desde principios de septiembre, por la que la marca se ha revalorizado un 30%. Samsung, que recientemente ha firmado nuevas alianzas y contratos con gigantes del sector tecnológico como OpenAI, Nvidia o Tesla, se está viendo impulsada por el aumento de su inversión en inteligencia artificial y la fuerte demanda de sus chips avanzados.

Desde principio de año, las acciones de la firma se han disparado más de un 70%, hasta superar alcanzar una capitalización bursátil de más de 393.000 millones de dólares, una cifra que no había alcanzado nunca. Lo que no era previsible hace unos años, es que el principal motor de su crecimiento no sea su desarrollo en terminales móviles, sino la exposición al segmento de chips de memoria y semiconductores demandados por IA, como los HBM de alto ancho de banda. En este escenario, la casa de análisis Morgan Stanley ha revisado al alza el precio objetivo para las acciones de Samsung en un 14%, previendo que la compañía se beneficiará de la subida de los precios de los chips en el cuarto trimestre y de un ciclo sólido de demanda hasta 2026.

¿Qué puede suponer el acuerdo entre Samsung y OpenAI?

El 1 de octubre, Samsung y OpenAI anunciaron una alianza estratégica para desarrollar centros de datos de IA y tecnologías semiconductoras, lo que ha generado expectativas de nuevos pedidos multimillonarios, especialmente con Nvidia. En el caso de que Samsung cierre un importante contrato con Nvidia, esto beneficiaría su negocio de chips de memoria para la nueva generación de centros de datos y supercomputación. En cualquier caso, desde XTB consideramos el acuerdo entre Samsung y OpenAI como un catalizador clave por tres motivos principales:

1. Visibilidad y volúmenes de negocio asegurados

El acuerdo posiciona a Samsung como socio estratégico de OpenAI para el suministro de chips de memoria avanzados (HBM) destinados a centros de datos de inteligencia artificial, lo que garantiza visibilidad en ventas y márgenes de cara a los próximos años.

La colaboración prevé la construcción conjunta de mega-centros de datos en Corea del Sur y la participación en proyectos tan ambiciosos como Stargate, el macroproyecto de infraestructura de IA de OpenAI valorado en cientos de miles de millones de dólares.

2. Mejora de expectativas y revisiones de precios

Tras el anuncio, casas de análisis y bancos de inversión han elevado los precios objetivos de Samsung, anticipando un ciclo alcista sostenido por la robusta demanda de chips para IA y la menor presión competitiva en productos de alta gama frente a rivales como SK Hynix y Micron.

El repunte ha estado acompañado por fuertes entradas de capital hacia valores tecnológicos del sector semiconductores en Asia, con movimientos al alza en SK Hynix y en el índice tecnológico surcoreano KOSPI.

3. Impulso sectorial

Este acuerdo podría ser solo el principio de una mayor colaboración global entre fabricantes de hardware y grandes desarrolladores de IA, reforzando el atractivo de Samsung a medio plazo como protagonista del ecosistema.

Es evidente que la reacción bursátil al acuerdo Samsung–OpenAI es contundente y positiva, y desde XTB pensamos que el efecto puede extenderse en el tiempo si el segmento IA sigue impulsando resultados y pedidos recurrentes de chips avanzados.

Precio de la acción de Samsung

Gráfico de las acciones de Samsung con velas semanales Fuente Plataforma de XTB

La ola de inversiones, alianzas y nuevos productos en IA por parte de OpenAI, Nvidia y AMD está aumentando el interés de los inversores por empresas clave de hardware como Samsung, consolidando al grupo surcoreano como uno de los grandes ganadores del ciclo actual de inteligencia artificial en mercado de capitales. Es por ello que Samsung se posiciona como protagonista indispensable de la digitalización y automatización mundial mediante IA. En su GDR en la Bolsa de Londres, las acciones de Samsung acumulan una subida del 34% desde principios de septiembre, lo que alza su precio por acción hasta las 1.655 dólares, mientras que en el conjunto de 2025 las acciones se han disparado un 80%, hasta los 302.000 millones de dólares.

¿Cómo comprar acciones de Samsung?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Samsung (SMSN.UK) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.