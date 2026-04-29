XTB presenta sus resultados financieros preliminares para el primer trimestre de 2026:

El primer trimestre de 2026 fue el mejor en la historia de XTB en términos de resultados financieros. Durante este período, la empresa generó un beneficio neto estimado de 126 millones de euros (+172% interanual), con unos ingresos operativos de 258 millones de euros (+86% interanual).

En el primer trimestre de 2026, también se registró un número récord de adquisición de clientes, logrando añadir 370.000 nuevos inversores. Esto representa un aumento de más del 90% en comparación con el mismo trimestre de 2025.

El primer trimestre de 2026 también registró un número récord de clientes activos, alcanzando los 1,27 millones (+72% interanual).

El valor nominal de los activos de los clientes de XTB al cierre del primer trimestre de 2026 ascendió a 11.600 millones de euros. La mayor parte correspondió a Acciones (más de 4.100 millones de euros) y ETF (casi 3.600 millones de euros).

XTB registró el mejor trimestre de su historia. La continuada inversión en marketing, combinada con una alta volatilidad del mercado, dieron como resultado un beneficio neto récord, un ingreso operativo récord y la adquisición de más de 370.000 nuevos clientes en el primer trimestre de 2026.

El primer trimestre de 2026 confirmó que la estrategia de XTB de consolidar sistemáticamente su base de clientes y posicionarse como la App de inversión de referencia resulta altamente efectiva en periodos de elevada volatilidad. El trimestre estuvo marcado por fuertes fluctuaciones en los metales preciosos y, posteriormente, por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que afectó significativamente a los mercados financieros.

En este contexto, XTB generó un beneficio neto estimado de 126 millones de euros, el más alto de su historia y un incremento de casi el 172 % interanual. Los ingresos operativos también alcanzaron un nivel récord, superando los 258 millones de euros, lo que supone un aumento del 86 % interanual.

El último trimestre confirmó la solidez de nuestra estrategia de crecimiento. En octubre de 2025, afirmamos que nuestra base de clientes tenía el potencial, en condiciones de mercado favorables, de generar más de 500 millones de PLN en beneficios netos. Esto es precisamente lo que ocurrió durante el primer trimestre. Pero a pesar de conseguir un trimestre récord en la historia de la compañía, seguiremos impulsando nuestra estrategia, basada en acelerar la captación de nuevos clientes y consolidar la marca XTB como la App de inversión de referencia en Europa, afirma Omar Arnaout, CEO de XTB.

XTB cuenta ahora con más de 2,5 millones de clientes en todo el mundo.

Una extensa campaña de marketing online y offline ha acelerado la captación de clientes. En el primer trimestre de 2026, más de 370.000 nuevos clientes se unieron a XTB (+90,4% interanual), elevando la base total de clientes a más de 2,5 millones (+62,8% interanual) y el número de clientes activos a casi 1,27 millones (+72% interanual).

Impulsados ​​por una oleada de mejoras como las cuentas con ventajas fiscales, han generado un incremento en la captación de pasivo durante el primer trimestre de 2026. Los activos de los clientes de XTB superaron los 11.600 millones de euros a finales de marzo de 2026, en su gran mayoría en Acciones y ETFs, lo que confirma la exitosa transición de un bróker de derivados a una fintech integral de finanzas personales.

Estoy muy satisfecho con el rápido crecimiento de nuestra cartera de clientes. Mantenemos una disciplina de costes y un coste de adquisición de clientes estable, al tiempo que reforzamos nuestra posición en mercados clave como Francia y Alemania. Los nuevos proyectos de marketing, incluyendo la colaboración con el Paris La Défense Arena y el patrocinio de la Copa Mundial de Baloncesto, impulsarán aún más el reconocimiento de nuestra marca, afirma Arnaout.

Cartera de productos para 2026

En el primer trimestre de 2026, XTB amplió la negociación de Opciones a España y Alemania. Los inversores activos también se beneficiaron de análisis mejorados mediante gráficos basados ​​en TradingView.

Los Planes de Inversión 2.0 entraron en una nueva fase y actualmente están siendo probados por un grupo específico de usuarios, con el objetivo de hacer que el producto estrella de XTB sea aún más intuitivo para los nuevos usuarios.

XTB también está avanzando en el desarrollo de trading de criptomonedas al contado. El servicio se lanzará primero en Chipre durante el primer semestre de 2026 y posteriormente se extenderá a Latinoamérica y otros mercados europeos, sujeto a las aprobaciones regulatorias. La compañía también está interesada en obtener la licencia necesaria en Polonia, si es posible.

En el documento se presenta información detallada que resume las actividades del Grupo XTB en el primer trimestre de 2026 y los resultados financieros y operativos preliminares. Pueden acceder al informe completo en este enlace.

Sobre XTB

Capacitamos a personas de todo el mundo para que su dinero genere rendimientos más inteligentes y seguros. La aplicación de inversión XTB ayuda a más de 2,51 millones de personas a alcanzar sus objetivos financieros. Con XTB, los clientes pueden invertir en acciones y ETF, crear planes de inversión personalizados y operar con CFD sobre índices, divisas, materias primas y criptomonedas. En mercados europeos seleccionados, pueden invertir su dinero con productos locales con ventajas fiscales (ISA en el Reino Unido y PEA en Francia) y cuentas de jubilación (IKE e IKZE en Polonia), obtener intereses sobre los fondos no invertidos y gestionar pagos online y en tiendas físicas, además de realizar retiradas en cajeros automáticos en múltiples divisas mediante la billetera electrónica.

La aplicación de inversión XTB es un referente en inversión, análisis de mercado y formación financiera. Ofrecemos una amplia biblioteca de materiales educativos, vídeos, seminarios web y cursos para ayudar a nuestros clientes a convertirse en mejores inversores, independientemente de su experiencia. Nuestro equipo de atención al cliente ofrece asistencia en 20 idiomas y está disponible las 24 horas del día, 5 días a la semana, por correo electrónico, chat o teléfono.

Con 17 oficinas en todo el mundo, XTB es un empleador de confianza para más de 1400 personas, de las cuales más del 40 % se dedica a la innovación continua de su tecnología de inversión propia.

Fundada en 2004 en Polonia, XTB es una empresa tecnológica regulada por diversas autoridades internacionales, entre ellas la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre y la Autoridad de Conducta Financiera. XTB cotiza en la Bolsa de Varsovia desde 2016.

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