Las acciones de Telefónica apenas están reaccionando a los rumores de que la compañía ha reactivado la compra de Vodafona España. Esto llega en pleno proceso de reorganización del sector por parte de las autoridades europeas. Las compañías del sector ya llevan tiempo pidiendo que se permitan las fusiones entre las empresas del continente para optimizar los procesos y aumentar su rentabilidad. Pero ¿tiene sentido la compra de Vodafone España por parte de Telefónica?

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre la potencial compra de Vodafone España por parte de Telefónica

Todavía no hay nada oficial, pero podemos analizar la potencial compra. En ese sentido, la adquisición de Vodafone España supondría un movimiento estratégico de gran calado dentro del sector de las telecomunicaciones en España. De acuerdo con los datos más recientes de la CNMC, la suma de las cuotas de mercado de ambas compañías superaría a la de MASORANGE, lo que permitiría a la entidad resultante situarse como líder en líneas móviles con el 45% del mercado. Además, Vodafone España ha logrado mejorar de forma notable sus márgenes, alcanzando niveles claramente superiores a los de Telefónica (margen EBITDA del 49,4% en el 1T2026 o 47,7% del 2025 fiscal frente al 35,7% de Telefónica España en los primeros 9 meses del 2025), por lo que la operación tendría un efecto positivo en los márgenes del grupo. A esto se suma una generación de caja positiva, que refuerza el atractivo de la transacción. Asimismo, la integración facilitaría la obtención de sinergias adicionales, con un impacto favorable tanto en los márgenes como en el flujo de caja, lo que desde una perspectiva operativa hace que la operación tenga un sólido fundamento.

El principal inconveniente de la operación radica en su financiación. En el caso de optar por deuda, la ratio de deuda neta sobre EBITDA de Telefónica, una vez consolidada Vodafone España, se elevaría hasta aproximadamente 3,7 veces, un nivel que, aunque no extremo, sí resulta relativamente elevado. Alternativamente, una ampliación de capital podría implicar una dilución significativa para los accionistas, especialmente si se tiene en cuenta que Zegona valora Vodafone España en torno a los 15.000 millones de euros en términos de enterprise value. Por tanto, podemos afirmar que se trata de una operación ambiciosa que en el medio y largo plazo podría suponer un espaldarazo a la nueva estrategia de Telefónica.

Las acciones de Telefónica caen un 4% en este 2026.

