5 ideas para invertir dinero en 2024

El segundo semestre del año ofrece distintas oportunidades de inversión para los usuarios. Desde el sector de los semiconductores hasta el oro o el índice S&P 500, descubre nuestras cinco ideas para invertir tu dinero en 2024.

El segundo semestre del año viene marcado por un cambio en la política monetaria a escala global que podría dar pie a nuevos recortes de tipos en las principales economías bursátiles. Wall Street avanza hacia un año histórico en el que grandes compañías están impulsando a los principales índices del país, como el Dow Jones, el Nasdaq 100 o el S&P 500. Estos resultados, unidos a la desaceleración de la inflación, la fortaleza del empleo y los buenos datos corporativos de algunas de las principales multinacionales del mundo, nos animan a ser positivos en lo que queda de año, pese a la incertidumbre política que asola a Estados Unidos y Europa. Pero ¿cómo podemos aprovechar este escenario? ¿En qué podemos invertir nuestro dinero en lo que queda de 2024? Si estás pensando en sumergirte en el mundo de la inversión, sigue leyendo: nuestras cinco ideas para invertir podrán serte de gran ayuda. Cinco ideas para invertir dinero en 2024 Los cambios que se están produciendo a escala económica y política abren la puerta a nuevas oportunidades para invertir. El buen comportamiento de algunos de los índices bursátiles más destacados del mundo, el auge de nuevos sectores y la estabilidad que, por otro lado, proporcionan ciertas materias primas nos ofrecen un amplio abanico de opciones que podemos aprovechar de cara a invertir nuestro dinero. Antes de adentrarse en el mundo de la inversión, no obstante, es imprescindible tener claros cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo de cara a elegir los instrumentos y estrategias más adecuados. Además, es importante tener en cuenta que los beneficios que se hayan obtenido por invertir en estos activos en el pasado no tienen por qué replicarse en el presente, y que cada inversión está sujeta a una serie de riesgos. Invertir en el S&P 500 El S&P 500 es un índice bursátil compuesto por las 500 compañías más grandes y líquidas de la bolsa norteamericana y uno de los activos más negociados del mundo. Este índice, en el que se encuentran empresas como Microsoft, Nvidia o Apple, ha superado en más de 30 ocasiones sus máximos históricos en el primer semestre del año, acumulando subidas del 16%, lo que lo convierte en un valor de interés a la hora de invertir. Además de su comportamiento a lo largo de los seis primeros meses del año, el S&P 500 puede verse beneficiado por los últimos datos macroeconómicos, que muestran cómo la FED se acerca poco a poco a sus objetivos y que podrían desembocar en un posible recorte de los tipos en la segunda mitad del año. A la hora de invertir en este índice, los usuarios pueden apostar por los fondos de inversión cotizados o ETF, unos instrumentos que permiten cualquier índice de referencia. En este caso concreto, una de las mejores alternativas que encontramos en el mercado es el fondo cotizado de Invesco S&P 500 UCITS (EUR), que podremos encontrar en la plataforma XTB App bajo el nombre P500.DE y con la que podremos obtener la rentabilidad del índice. Invertir en semiconductores El sector de los semiconductores o chips ha sido uno de los que más protagonismo ha acaparado en los últimos meses, gracias a empresas como ASML, AMD o Taiwan Semiconductor y al auge de la inteligencia artificial, que sigue siendo una de las mayores revoluciones del mercado. Esta industria, intrínsecamente relacionada con productos como los smartphones, los ordenadores, electrodomésticos, coches o videoconsolas, espera crecer a una tasa anual compuesta superior al 10% hasta 2030 y ha visto cómo sus principales empresas están respondiendo a las expectativas con sus resultados corporativos. Una de las grandes dudas que plantea este sector a los inversores es cuáles serán las compañías que mejor van a aprovechar este boom de cara a futuro, una duda para la que, pese a los análisis, no se puede dar una respuesta concreta. Pese a todo, este sector se posiciona como una opción de interés de cara a invertir. En este marco, los ETFs como el VVSM.DE, de VanEck Semiconductor, se posicionan como una alternativa a considerar, especialmente para aquellos inversores que quieren reducir riesgos. Invertir en salud El envejecimiento de la población, la búsqueda de una mejor calidad de vida y el crecimiento de los países está impulsando la demanda médica a nivel global. Este sector invierte en Investigación y Desarrollo más que cualquier otra industria, superando el año pasado los 250.000 millones de dólares, y ha encontrado en los nuevos medicamentos para la obesidad y la diabetes nuevas oportunidades de negocio. Además, gracias a los avances tecnológicos y la reducción de costes, está viendo cómo sus ingresos van aumentando. De hecho, se prevé que en este trimestre crezcan a un ritmo superior al 20%. Todos estos datos convierten al sector de la salud en una industria de interés de cara a invertir. En este sentido, uno de los ETFs más negociados en Europa relacionado con este sector es el de Xtrackers Health Care, con símbolo XDWH.DE, que engloba en sus dos principales posiciones en dos empresas que han acaparado artículos en los últimos meses por sus medicamentos contra la obesidad: Eli Lilly y Novo Nordisk Invertir en sector inmobiliario Además la industria médica, otro sector que podría ser de interés a la hora de invertir es el inmobiliario, que podría verse beneficiado por los posibles recortes de interés que se espera que se produzcan en Europa. Las opciones de inversión, en este caso, se concentran en dos alternativas: las acciones de empresas afincadas en esta industria y los ETF, de entre los que destaca el iShares European Property Yield UCITS (EUR), disponible bajo el símbolo IPRE.DE. Invertir en oro El oro es uno de los metales preciosos más populares del mundo y un activo financiero de gran interés en las épocas de recesión y volatilidad. Este material se considera un activo refugio por su capacidad de mantener su valor durante los periodos de crisis y se posiciona como nuestra quinta idea para invertir dinero de cara al segundo semestre de 2024, dado su potencial para experimentar un repunte alcista. En este sentido, existen varias formas de invertir en oro, aunque la que va cobrando cada vez más protagonismo en los mercados financieros es a través de ETFs, que siguen el valor del mercado de esta materia prima y reflejan cualquier cambio que se produzca en su precio. Entre las mejores opciones, destaca el ETF de iShares Physical Gold, con el símbolo EGLN.UK. Invertir en XTB En XTB, nuestros usuarios pueden invertir en más de 3.000 acciones y 400 ETF. En este sentido, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación). Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, un instrumento financiero que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

