Los ciclos del mercado de criptomonedas son patrones de volatilidad que experimentan los precios de los criptoactivos a lo largo del tiempo . En este artículo, repasamos cuáles son, qué factores los impulsan y cómo podemos sortearlos.

El mercado de criptomonedas es un mercado caracterizado por su alta volatilidad. Estos activos pueden ver cómo su precio se dispara en una jornada para, al cabo de unos días, experimentar una fuerte corrección y perder buena parte de sus ganancias. Estos movimientos, si bien pueden resultar impredecibles a primera vista, responden a lo que se conoce como los ciclos del mercado de criptomonedas, unos patrones de precios recurrentes que moldean los altibajos que sufren estos activos y que pueden ofrecer oportunidades para los inversores, siempre y cuando los identifiquen.

¿Qué son los ciclos del mercado de criptomonedas?

Los ciclos del mercado de criptomonedas son patrones de volatilidad que experimentan los precios de los criptoactivos a lo largo del tiempo. Estos ciclos se definen por movimientos alcistas, en los que los precios suben, y bajistas, en los que los precios bajan y pueden estar influenciados por multitud de factores, desde la actualidad económica al sentimiento del mercado o los últimos avances en materia tecnológica o de regulación de criptomonedas.

Los ciclos del mercado de criptomonedas funcionan de forma semejante a los ciclos de liquidez de las finanzas tradicionales: cuando aumenta, los precios suben, mientras que, cuando se contrae, los precios bajan. Sin embargo, como el mercado cripto es todavía muy joven, las oscilaciones que sufren los activos suelen ser mayores.

Por norma general, el Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, es el activo que suele liderar estos ciclos, a los que después se suman el resto de altcoins, que, impactadas por el comportamiento del Bitcoin, experimentan tendencias semejantes. Comprender la naturaleza de los ciclos de criptomonedas resulta de enorme importancia de cara a invertir en este mercado, ya que estos patrones pueden definir la narrativa del mercado, el sentimiento del inversor y los movimientos de capital. Además, resultan claves para identificar no solo oportunidades, sino también posibles riesgos que puedan impactar en nuestra cartera de inversión.

¿Por qué debemos comprender los ciclos del mercado de criptomonedas?

Los ciclos del mercado de criptomonedas no son solo fluctuaciones de precios: son ciclos emocionales, de liquidez y de creencias. Aprender a leerlos resulta de gran utilidad para operar en el mercado, ya que nos ayuda a:

Saber cuando parar . Cada mercado alcista suele venir acompañado de una ola que dice que “esta vez será diferente”, pero en realidad nunca lo es: el mercado siempre vuelve a caer. Conocer estos movimientos nos ayudará a dejar de invertir cuando el mercado no da más de sí.

. Cada mercado alcista suele venir acompañado de una ola que dice que “esta vez será diferente”, pero en realidad nunca lo es: el mercado siempre vuelve a caer. Conocer estos movimientos nos ayudará a dejar de invertir cuando el mercado no da más de sí. Detectar oportunidades reales . Las fases de acumulación suelen pasar desapercibidas para los inversores que no conocen los ciclos del mercado, pero quienes conocen el ritmo del sector pueden identificar nuevas oportunidades de compra.

. Las fases de acumulación suelen pasar desapercibidas para los inversores que no conocen los ciclos del mercado, pero quienes conocen el ritmo del sector pueden identificar nuevas oportunidades de compra. Evitar vender en pánico durante el mercado bajista . Entender que las fases bajistas forman parte del ciclo del mercado de criptomonedas nos ayudará a verlas como estaciones y no como desastres, evitando así realizar movimientos movidos por el miedo.

. Entender que las fases bajistas forman parte del ciclo del mercado de criptomonedas nos ayudará a verlas como estaciones y no como desastres, evitando así realizar movimientos movidos por el miedo. Planificar mejor. Conocer el ciclo de del mercado de criptomonedas nos ayudará a desarrollar mejor nuestras estrategias.

¿Cuáles son los ciclos del mercado de criptomonedas?

Al igual que ocurre con otros activos, las criptomonedas suelen verse impulsadas por movimientos alcistas y bajistas que elevan o lastran su precio. Sin embargo, a la hora de hablar de ciclos, podemos identificar cuatro fases claras.

Fase de acumulación

Esta fase aparece después de que el mercado haya experimentado un ciclo bajista que ha llevado a los precios a una caída prolongada. En este periodo, los activos comienzan a estabilizarse y los inversores sagaces comienzan a adquirir criptomonedas, a fin de aprovechar las futuras subidas. Durante este ciclo, el sentimiento del mercado es, principalmente, cauteloso o incluso pesimista, y la confianza permanece baja. Además, el interés de los inversores suele ser reducido y el mercado no registra grandes volatilidades.

Mercado alcista

También conocido como bull market, este ciclo del mercado de criptomonedas se caracteriza por mostrar una tendencia alcista que lleva a los precios de los activos a dispararse progresivamente, llegando incluso a alcanzar nuevos máximos. Este periodo, en el que se registran ganancias, aparece tras la fase de acumulación y en él predomina el optimismo. Durante él, se suelen ver noticias positivas sobre el sector, un aumento del volumen de negociación, un creciente interés por parte de los inversores o una mayor adopción institucional, entre otros.

Fase de distribución

Cuando los precios alcanzan nuevos máximos, comienza una fase de distribución, marcada por la recogida de beneficios por parte de los inversores, que venden sus participaciones. Este ciclo del mercado de criptomonedas está marcado por una gran actividad bursátil, una alta volatilidad y una desaceleración de los precios. El sentimiento optimista de los inversores, además, cambia, ya que se anticipan a futuras caídas.

Mercado bajista

También conocido como bear market, este periodo se caracteriza por traer consigo una tendencia bajista de los precios, que caen conforme el optimismo del mercado desaparece. Estas caídas pueden ser progresivas o repentinas y pueden verse impulsadas por sucesos negativos que impactan al sector y traen consigo nuevas oleadas de ventas. Cuando las caídas llegan a su máximo, el ciclo finaliza, reiniciando la fase de acumulación.

¿Qué factores influyen en los ciclos de criptomonedas?

Los ciclos del mercado de criptomonedas pueden verse impactados por distintos factores externos, los cuales conviene conocer de cara a prepararse para operar en este sector.

Sentimiento de los inversores . Un factor clave en los movimientos que experimentan las criptomonedas son los propios sentimientos de los inversores. Un sentimiento positivo de los inversores suele traer consigo periodos alcistas, mientras que un sentimiento negativo suele traducirse en periodos bajistas.

. Un factor clave en los movimientos que experimentan las criptomonedas son los propios sentimientos de los inversores. Un sentimiento positivo de los inversores suele traer consigo periodos alcistas, mientras que un sentimiento negativo suele traducirse en periodos bajistas. Cambios regulatorios . Los avances en materia regulatoria referentes al sector de criptomonedas suelen ser bien recibidos por los inversores, lo que puede traducirse en movimientos al alza. Por el contrario, los problemas regulatorios y las posturas negativas por parte de los gobiernos suelen traer consigo incertidumbre, lo que puede contraer al mercado y causar pérdidas.

. Los avances en materia regulatoria referentes al sector de criptomonedas suelen ser bien recibidos por los inversores, lo que puede traducirse en movimientos al alza. Por el contrario, los problemas regulatorios y las posturas negativas por parte de los gobiernos suelen traer consigo incertidumbre, lo que puede contraer al mercado y causar pérdidas. Adopción del mercado . Un aumento en la adopción de las criptomonedas a escala global suele ayudar a impulsar los precios, y viceversa: cuanto más lenta sea esta adopción, peor será el comportamiento de los criptoactivos.

. Un aumento en la adopción de las criptomonedas a escala global suele ayudar a impulsar los precios, y viceversa: cuanto más lenta sea esta adopción, peor será el comportamiento de los criptoactivos. Avances tecnológicos . Las mejoras en tecnología blockchain pueden impactar significativamente en los ciclos del mercado de criptomonedas, atrayendo a nuevos inversores e impulsando, consecuentemente, el precio de los activos.

. Las mejoras en tecnología blockchain pueden impactar significativamente en los ciclos del mercado de criptomonedas, atrayendo a nuevos inversores e impulsando, consecuentemente, el precio de los activos. Factores políticos y económicos . La actualidad política y económica también impacta en los ciclos de las criptomonedas. La inflación y las crisis geopolíticas pueden lastrar el apetito de riesgo por parte de los inversores, que podrían adoptar una estrategia más conservadora que, a la larga, podría impactar en el precio de los criptoactivos.

. La actualidad política y económica también impacta en los ciclos de las criptomonedas. La inflación y las crisis geopolíticas pueden lastrar el apetito de riesgo por parte de los inversores, que podrían adoptar una estrategia más conservadora que, a la larga, podría impactar en el precio de los criptoactivos. Halving de Bitcoin . El halving de Bitcoin es uno de los eventos más importantes no solo para la famosa criptomoneda, sino para el sector en general. Históricamente, este evento se ha traducido en un periodo alcista en el que el precio del Bitcoin se ha visto incrementado, aunque no de forma inmediata, sino, más bien, progresiva, expandiéndose durante los meses siguientes al halving. Este sentimiento, además, suele extenderse a otras altcoins, que, por norma general, se ven influenciadas por el propio comportamiento del Bitcoin.

. El halving de Bitcoin es uno de los eventos más importantes no solo para la famosa criptomoneda, sino para el sector en general. Históricamente, este evento se ha traducido en un periodo alcista en el que el precio del Bitcoin se ha visto incrementado, aunque no de forma inmediata, sino, más bien, progresiva, expandiéndose durante los meses siguientes al halving. Este sentimiento, además, suele extenderse a otras altcoins, que, por norma general, se ven influenciadas por el propio comportamiento del Bitcoin. Bitcoin. Igual que el halving de Bitcoin tiene impacto en el sector, la propia criptomoneda también tiene una enorme influencia dentro de la industria. Si el Bitcoin sube, las altcoins subirán; si se estabiliza, las altcoins se estabilizarán; y si cae, las altcoins también caerán. Mantenerse al día de los movimientos del Bitcoin podrá ayudarnos a comprender los movimientos del mercado de criptomonedas y a ajustar nuestras estrategias.

Conocer los factores que marcan los ciclos del mercado de criptomonedas será clave para desarrollar nuestras estrategias y anticiparnos a las posibles fluctuaciones del mercado. Este conocimiento, sin embargo, no eliminará el riesgo inherente del sector de las criptomonedas, por lo que antes de decidirnos a invertir en él deberemos tener claros cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo.

¿Cómo podemos sortear los ciclos del mercado de criptomonedas?

Los ciclos del mercado de criptomonedas pueden afectar a la rentabilidad de nuestras carteras, especialmente si desconocemos su funcionamiento y nos dejamos llevar por el pánico. Para sortear estas fluctuaciones, no obstante, hay ciertos consejos que podemos aplicar:

Mantén una perspectiva largoplacista . En lugar de invertir a corto plazo, se recomienda mantener una perspectiva a largo plazo, ya que el tiempo puede mitigar las oscilaciones que sufren los activos.

. En lugar de invertir a corto plazo, se recomienda mantener una perspectiva a largo plazo, ya que el tiempo puede mitigar las oscilaciones que sufren los activos. Mantente informado . Sigue los acontecimientos económicos y políticos que pueden afectar al mercado, informate sobre los cambios regulatorios del sector y analiza el sentimiento del mercado para anticipar un posible cambio de ciclo.

. Sigue los acontecimientos económicos y políticos que pueden afectar al mercado, informate sobre los cambios regulatorios del sector y analiza el sentimiento del mercado para anticipar un posible cambio de ciclo. Diversifica . Evita concentrar todo tu capital en un único activo. En su lugar, invierte en instrumentos de distinta naturaleza o sector para reducir el riesgo del mercado. Equilibra tu cartera y gestiona los tamaños de posición para mantener su rentabilidad.

. Evita concentrar todo tu capital en un único activo. En su lugar, invierte en instrumentos de distinta naturaleza o sector para reducir el riesgo del mercado. Equilibra tu cartera y gestiona los tamaños de posición para mantener su rentabilidad. No te dejes llevar por las emociones. No te dejes llevar por el pánico en los momentos en los que el mercado baja. Mantén tu estrategia de inversión y evita tomar decisiones infundadas por el miedo.

El mercado de criptomonedas puede resultar convulso e impredecible. Comprender los ciclos que atraviesa y los motivos que los impulsan será clave para prepararse para las posibles oscilaciones del mercado y mantener nuestra cartera a salvo.