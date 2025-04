¿Cuánto tarda una transferencia internacional?

Una transferencia internacional es una operación por la que una persona envía dinero desde su cuenta bancaria a la de otra persona o empresa situada en el extranjero. En este artículo, te contamos cuál es su duración.

Las transferencias bancarias son operaciones básicas dentro de nuestro actual sistema financiero y una herramienta clave para enviar y recibir dinero, ya sea entre personas o empresas. Sin embargo, y a pesar de que su uso está completamente extendido, todavía existen ciertas dudas sobre su duración en lo que se refiere a envíos al extranjero. En este artículo, te explicamos cuánto tarda una transferencia internacional, qué factores influyen en su duración y cómo agilizar estos procesos. ¿Cuánto tarda una transferencia internacional en general? Una transferencia internacional, también conocida como transferencia transfronteriza o exterior, es una operación por la que una persona envía dinero desde su cuenta bancaria a la de otra persona o empresa situada en el extranjero. Este tipo de operaciones suelen tener una duración de entre uno y cinco días hábiles, dependiendo de diversos factores, como el país de origen y de destino, la entidad bancaria involucrada o el método de transferencia que se emplee. Además, cuando se realizan entre países que tienen monedas distintas, lo habitual es que se produzca un cambio de divisa para que el destinatario perciba el dinero en la moneda propia de su país. Así, por ejemplo, si realizamos una transferencia internacional desde España a Inglaterra, la divisa de origen, es decir, el euro, se convertirá en la de destino, es decir, la libra. Factores que afectan el tiempo de una transferencia internacional Las transferencias internacionales tienen una duración variable, la cual depende de factores como: Países involucrados . Las regulaciones y los sistemas bancarios de cada país pueden afectar al tiempo de procesamiento, haciendo que el proceso se acelere o ralentice.​

. Las regulaciones y los sistemas bancarios de cada país pueden afectar al tiempo de procesamiento, haciendo que el proceso se acelere o ralentice.​ Moneda . Las conversiones de divisas también pueden añadir tiempo adicional al proceso.​

. Las conversiones de divisas también pueden añadir tiempo adicional al proceso.​ Entidades bancarias . Algunos bancos tienen procesos más ágiles que otros.​

. Algunos bancos tienen procesos más ágiles que otros.​ Día y hora de la transferencia . Las operaciones que se realizan durante fines de semana o festivos suelen ser más lentas.​

. Las operaciones que se realizan durante fines de semana o festivos suelen ser más lentas.​ Método de transferencia. Aquí intervienen dos conceptos importantes: transferencias SWIFT y transferencias SEPA. Ambas tienen tiempos de procesamiento distintos.​ En función de estas variables, nuestra transferencia podrá durar más o menos. No obstante, lo habitual es que el tiempo máximo para que se completen no supere los cinco días hábiles. Diferencias entre transferencias en dólares, euros y otras monedas El ámbito geográfico y, consecuentemente, la moneda en la que se realiza una transferencia internacional influye significativamente en el tiempo de procesamiento.​ De hecho, en función de si es en euros, dólares, ​yuanes u otra divisa, se aplicará uno de los dos tipos de transferencias internacionales que existen: o la transferencia internacional SEPA o la transferencia internacional SWIFT, las cuales ofrecen tiempos distintos. Transferencias en euros (SEPA) Las transferencias internacionales dentro de la zona SEPA son aquellas que se realizan entre países pertenecientes a la Zona Única de Pagos en Euros (Single Euro Payments Area, según su término en inglés), donde se engloban a los estados miembros de la Unión Europea y a los países de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Reino Unido, Suiza y Ciudad del Vaticano Estado. Estas transferencias suelen ser más rápidas gracias a la estandarización de los procesos en los países participantes, y pueden completarse en un plazo de uno a dos días hábiles. Transferencias en dólares y otras monedas (SWIFT) Las transferencias internacionales SWIFT son aquellas que se efectúan fuera del ámbito de la SEPA a través de la red de pagos de mismo nombre, es decir, SWIFT, la cual goza de disponibilidad global abarcando a más de 10.000 entidades de más de 200 países. Estas transferencias están reguladas por la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, según su traducción al español), quien se encarga de garantizar la seguridad y transparencia de las operaciones que se realizan entre distintos países. Al incluir cambios de divisa, estas operaciones tienen un procesamiento más largo que las que se realizan en la zona SEPA, por lo que suelen tardar entre dos y cinco días hábiles. Además, también suelen tener más costes, ya que el cambio de divisa repercute en el usuario. ¿Cuánto tarda una transferencia internacional inmediata? Además de distinguir las transferencias internacionales que se realizan dentro y fuera de la zona SEPA, se pueden identificar otros dos tipos de transferencias: las ordinarias y las inmediatas. Las transferencias ordinarias son las estándar, es decir, aquellas que no muestran ninguna característica especial. Estas transferencias son las más comunes y tienen un plazo variable de entre uno y cinco días, dependiendo de si se realizan dentro o fuera de la SEPA. Las transferencias inmediatas, en cambio, son aquellas que se ejecutan de manera instantánea, en el mismo momento en el que se ordenan. Este tipo de operaciones, que ofrecen algunos bancos, están sujetas a unas condiciones especiales y, por norma general, aplican comisiones, por lo que es recomendable consultar con la entidad bancaria sobre su disponibilidad y requisitos. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente ¿Cómo reducir el tiempo de una transferencia internacional? Aunque las transferencias internacionales tienen ciertos plazos, es posible agilizarlas o, como mínimo, evitar que se retrasen, aunque para ello se deben tener en cuenta varios factores: Verificar los datos . Asegúrate de que la información del beneficiario es correcta para evitar retrasos y ajustes posteriores.​

. Asegúrate de que la información del beneficiario es correcta para evitar retrasos y ajustes posteriores.​ Consultar con el banco . Infórmate sobre los tiempos de procesamiento y si dan la posibilidad de emitir transferencias urgentes.​

. Infórmate sobre los tiempos de procesamiento y si dan la posibilidad de emitir transferencias urgentes.​ Utilizar servicios especializados . Algunas plataformas ofrecen transferencias internacionales más rápidas que los bancos tradicionales.​ Por eso, si te urge, quizás te interese saber qué plazos y costes tienen este tipo de servicios.

. Algunas plataformas ofrecen transferencias internacionales más rápidas que los bancos tradicionales.​ Por eso, si te urge, quizás te interese saber qué plazos y costes tienen este tipo de servicios. Realizar la transferencia en días hábiles y durante el horario bancario. Hacer la transferencia internacional dentro del horario comercial del banco acelerará el procesamiento.​ El tiempo que tarda una transferencia internacional depende de múltiples factores. Entre otros, los países y monedas involucrados, las entidades bancarias y el método de transferencia que se utilice. ¿Cómo es el eWallet de XTB?* XTB pone a disposición de sus clientes un eWallet y una tarjeta multidivisa con la que podrán realizar sus compras cotidianas y retirar dinero de cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. Compatible con Apple Pay y Google Pay, con el eWallet de XTB y su tarjeta multidivisa nuestros usuarios podrán tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas: Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas sin ningún tipo de coste , con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible.

, con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible. Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita , sin gastos de emisión o de mantenimiento.

, sin gastos de emisión o de mantenimiento. Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales. Todos los clientes de XTB que dispongan de la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro como fuera de España. *La tarjeta la emite DiPocket UAB con licencia de Mastercard, una entidad de dinero electrónico registrada por el Banco de Lituania.

