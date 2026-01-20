El franco suizo es la moneda oficial de Suiza y de Liechtenstein y un activo de interés en épocas de crisis. En este artículo, repasamos qué es y cuál es su importancia dentro de los mercados financieros.

El franco suizo es una de las divisas más respetadas en el ámbito financiero. La moneda oficial de Suiza y Liechtenstein siempre ha tenido reputación de activo refugio en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad, dada su estabilidad y fortaleza. Pero ¿cuál es su historia y su posición dentro de los mercados?

¿Qué es el franco suizo y cuál es su símbolo?

El franco suizo es la moneda oficial de Suiza y de Liechtenstein. Su código ISO es CHF, unas siglas que corresponden a ‘Confoederatio Helvetica Franc’, el nombre real de Suiza en latín (Confoederatio Helvetica). Este uso neutral evita referencias a los cuatro idiomas oficiales del país (alemán, francés, italiano y romanche). En los mercados internacionales, el símbolo del franco suizo es CHF o FR.

Historia del franco suizo y su relación con el oro

Para comprender la historia del franco suizo, debemos remontarnos a 1798, año que introdujo importantes cambios dentro del sistema monetario nacional. Hasta esa fecha, la gran mayoría de los cantones que conformaban la antigua Confederación Helvética disponía de su propia moneda, con sus propias denominaciones, sistemas monetarios y valores. En total, se calcula que llegó a haber más de 800 monedas distintas en el territorio, entre los que se encontraban los táleros de Berna, Zúrich o Ginebra, entre otros.

Esta situación comenzó a cambiar en 1798, año en el que, tras la victoria de Napoleón sobre la Confederación Suiza, se estableció la República Helvética. Esta república introdujo un nuevo sistema monetario, conocido como franco helvético, con el que se buscaba evitar la multiplicidad existente en la región. Basado en el tálero de Berna, este franco equivalía a seis gramos y tres cuartos de plata pura y se emitió hasta 1803, fecha que puso fin a la República Helvética.

Tras la caída de la República Helvética, la complejidad del sistema monetario suizo continúo, con multitud de cantones emitiendo sus propias monedas. La entrada en vigor en 1848 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza, sin embargo, estableció una norma clave para el futuro del sistema del país, al declarar en su artículo 36 que el Gobierno Federal sería el único organismo autorizado para poder emitir dinero en Suiza. Dos años después, se emitió la primera ley federal monetaria, con la que se estableció el franco suizo como moneda unitaria del país y se sustituyeron a las múltiples divisas cantonales que habían surgido en el país en el pasado.

Relación con el oro

El franco suizo es una divisa que guarda una estrecha relación con el oro. Esta divisa se vinculó al metal precioso en 1865, año en el que Suiza decidió entrar como miembro en la Unión Monetaria Latina, un sistema creado para unificar varias divisas europeas en una única moneda. Formado por Suiza, Francia, Bélgica e Italia, este sistema estandarizó la acuñación de monedas de oro y plata en los países miembros y abrió la puerta a la libre circulación de las monedas nacionales entre sus países miembros.

A pesar de que la Unión Monetaria Latina se disolvió en 1927, el franco suizo se mantuvo respaldado por el oro hasta 1976, año en el que el Banco Nacional Suizo (BNS) decidió adoptar los tipos de cambios flexibles. En 1998, el BNS acordó vender, tras un referéndum, cerca de 1.300 toneladas de oro y en el año 2000 dejó de respaldar definitivamente su moneda con este metal precioso. Aun así, su larga historia de vinculación con el oro ha consolidado la imagen del franco suizo como una moneda fuerte y fiable.

¿Cuál es el valor del franco suizo?

El valor del franco suizo fluctúa en función de los mercados internacionales, como muchas otras divisas. A fecha de la redacción de este artículo, el tipo de cambio para el par EUR/USD (por separado) ronda los siguientes valores:

1 euro (EUR) = 0,96 francos suizos (CHF)

1 dólar estadounidense (USD) = 0,88 CHF

Quien cambie 100 euros a francos suizos, por ejemplo, recibiría aproximadamente 96 CHF, aunque la cifra puede variar ligeramente según la entidad y las comisiones. Aun así, el precio del franco suizo cambia diariamente, por lo que se debe revisar de manera continua. Para consultar el tipo de cambio en tiempo real, se recomienda consultar plataformas o servicios especializados de cambio de divisas.

¿Por qué el franco suizo es una moneda tan fuerte?

El franco suizo tiene fama de ser una de las monedas más estables del mundo, un status que se sostiene sobre varios factores.

1. Política monetaria conservadora

El BNS aplica una política monetaria extremadamente prudente, a fin de mantener la estabilidad de los precios y controlar la inflación.

2. Estabilidad económica y política

Suiza cuenta con un sistema político sólido y una economía diversificada y muy competitiva, lo que da confianza a los inversores y les incita a invertir en su moneda.

3. Refugio seguro en tiempos de crisis

El franco suizo actúa como activo refugio, lo que significa que los inversores tienden a comprarlo en tiempos de tensión geopolítica o crisis económicas. Así, eleva su demanda y, por tanto, su valor. En este punto también hay que recordar su relación con el oro.

4. Sólidas reservas del banco central

El BNS mantiene una amplia gama de activos en divisas extranjeras y metales preciosos. Esto refuerza la capacidad del país para sostener su moneda en el tiempo.

Billetes y monedas del franco suizo

Como toda divisa, el franco suizo está compuesto por billetes y monedas que destacan por su diseño moderno, su tecnología de seguridad y su durabilidad.

La actual séptima serie de billetes, que es emitida por el BNS, incluye:

10 CHF: color amarillo, temática del tiempo.

20 CHF: rojo, temática de la luz.

50 CHF: verde, representando el viento.

100 CHF: azul, que alude al agua.

200 CHF: marrón, con el tema de la materia.

1000 CHF: violeta, que simboliza el lenguaje.

Estos billetes también se encuentran entre los más seguros del mundo gracias a sus sofisticadas medidas antifalsificación.

Por su parte, las monedas de francos suizos que hay actualmente en circulación son:

5, 10 y 20 céntimos.

Medio franco (equivalente a 50 céntimos)

1, 2 y 5 francos.

Tanto los billetes como las monedas tienen inscripciones en los cuatro idiomas nacionales, lo que refleja la diversidad cultural helvética.

El franco suizo representa estabilidad, seguridad y valor a largo plazo. Su historia ligada al oro, su buena gestión a cargo del BNS y su prestigio como refugio lo posicionan como un instrumento de interés para muchos inversores internacionales. Saber cómo funciona y conocer su valor será, por tanto, clave para operar con él.

