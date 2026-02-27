Los préstamos ICO son líneas de financiación concedidas a través de entidades financieras pero respaldadas por el ICO . Estos préstamos tienen un importe máximo de más de 12 millones de euros y pueden solicitarse para múltiples conceptos. En este artículo, repasamos qué son exactamente y qué necesitas para solicitar uno de estos créditos.

Los préstamos ICO pueden ser un salvavidas para muchos: para los que tienen que financiar proyectos empresariales, para los que quieren consolidar su negocio como autónomos, para los que quieren emprender… Estos créditos, respaldados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ofrecen condiciones ventajosas en cuanto a plazos, tipos de interés y requisitos. Pero ¿qué son exactamente?

¿Qué es un préstamo ICO y para qué sirve?

Un préstamo ICO es una línea de financiación concedida a través de entidades financieras pero respaldada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un banco público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estos créditos tienen el objetivo de facilitar el acceso a financiación a las empresas, autónomos, emprendedores e incluso particulares, a fin de que puedan realizar sus actividades empresariales e inversiones o solucionar sus problemas de gastos y liquidez.

Los préstamos ICO se convocan de forma anual y tienen un importe máximo de hasta 12,5 millones de euros, el cual puede verse reducido dependiendo de la tipología del préstamo solicitado. Estos créditos, que puede compatibilizarse con otras ayudas, pueden solicitarse para multitud de conceptos, como pueden ser:

Adquirir empresas

Cubrir necesidades de liquidez, como los gastos corrientes o los pagos de nóminas o proveedores.

Cubrir necesidades tecnológicas.

Adquirir activos fijos nuevos o de segunda mano.

Adecuar y reformar instalaciones.

Rehabilitar o reformar edificios y viviendas.

Financiar la compra de vehículos turismos o industriales.

Impulsar la transición verde.

Al igual que ocurre con los créditos tradicionales, los préstamos ICO aplican un tipo de interés, el cual puede ser fijo o variable. Estos intereses se fijan en función de la duración del crédito y, por norma general, suelen ser más reducidos que los de los préstamos tradicionales. Lo mismo ocurre con las comisiones, que suelen ser muy bajas No obstante, antes de solicitarlos será clave analizar sus características y valorar si encajan con nuestras necesidades.

¿Cómo acceder a un crédito ICO?

Los préstamos ICO son líneas de financiación a la que pueden acceder multitud de usuarios, desde autónomos y empresas, ya sean pymes o grandes corporaciones, a asociaciones, emprendedores que desean iniciar su actividad empresarial, trabajadores del sector primario o incluso comunidades de propietarios que busquen realizar proyectos de rehabilitación o eficiencia energética, entre otros. Estos préstamos tiene un funcionamiento semejante al de los créditos tradicionales, en el sentido en el que los solicitantes pueden percibir un capital que deberán devolver de la mano de un pago de intereses dentro de un plazo predefinido, pero cuentan con la particularidad de contar con varios actores implicados:

Instituto de Crédito Oficial : es quien fondea la operación y quien establece las características y condiciones financieras de las distintas líneas de financiación a las que pueden acceder los usuarios, incluyendo el TAE, los plazos y las carencias, entre otros.

: es quien fondea la operación y quien establece las características y condiciones financieras de las distintas líneas de financiación a las que pueden acceder los usuarios, incluyendo el TAE, los plazos y las carencias, entre otros. Entidades de crédito : son quienes se encargan de analizar la viabilidad de la operación y quienes gestionan el dinero prestado por el ICO, asumiendo el riesgo en caso de impago. Las entidades pueden aceptar o denegar las operaciones según sus propios criterios. No obstante, si el banco niega la financiación, el usuario puede volver a solicitar financiación en otra entidad colaboradora del ICO.

: son quienes se encargan de analizar la viabilidad de la operación y quienes gestionan el dinero prestado por el ICO, asumiendo el riesgo en caso de impago. Las entidades pueden aceptar o denegar las operaciones según sus propios criterios. No obstante, si el banco niega la financiación, el usuario puede volver a solicitar financiación en otra entidad colaboradora del ICO. Solicitante: es quien solicita la financiación. Puede ser una empresa, un autónomo, una asociación o incluso particulares. Para poder acceder a financiación, deben cumplir con una serie de requisitos, comprometiéndose a devolver tanto el dinero prestado como los intereses aplicados en un plazo predeterminado.

Requisitos y condiciones para solicitar un préstamo ICO

Los requisitos para obtener un préstamo ICO pueden cambiar en función de la línea que se solicite. No obstante, en general es imprescindible cumplir con estas características:

Residir en España.

No tener deudas pendientes con la Administración.

Aportar un plan de negocio o justificación de la necesidad financiera.

Tener capacidad de devolución (según los criterios del banco).

¿Qué tipos de préstamos ICO existen?

Existen varios tipos de créditos ICO, los cuales están enfocados a distintos tipos de actividades.

ICO para autónomos y empresas

Dentro de los créditos disponibles para personas jurídicas, se pueden encontrar una amplia variedades de préstamos, entre los que se encuentran:

ICO empresas y emprendedores : son préstamos que se destinan a proyectos de inversión, actividades empresariales o a cubrir necesidades de liquidez o gastos.

: son préstamos que se destinan a proyectos de inversión, actividades empresariales o a cubrir necesidades de liquidez o gastos. ICO Garantías SGR/SAECA : son préstamos enfocados a autónomos, empresas y entidades públicas o privadas que tengan el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.

: son préstamos enfocados a autónomos, empresas y entidades públicas o privadas que tengan el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. ICO MAPA-ICO SAECA : son préstamos enfocados a financiar necesidades generales de actividad del sector primario ante la pérdida de rentabilidad ocasionado por una sequía u otros fenómenos climáticos adversos. Se enfocan a titulares de explotaciones agrarias y operadores de pesca marítima y acuicultura.

: son préstamos enfocados a financiar necesidades generales de actividad del sector primario ante la pérdida de rentabilidad ocasionado por una sequía u otros fenómenos climáticos adversos. Se enfocan a titulares de explotaciones agrarias y operadores de pesca marítima y acuicultura. ICO Crédito Comercial : son préstamos que dotan de liquidez a autónomos, emprendedores y empresarios con domicilio social en España mediante el anticipo de facturas.

: son préstamos que dotan de liquidez a autónomos, emprendedores y empresarios con domicilio social en España mediante el anticipo de facturas. ICO Red.es Acelera : son préstamos que financian la digitalización de las empresas. Están destinados a empresas, fundaciones, asociaciones, organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos, entre otros.

: son préstamos que financian la digitalización de las empresas. Están destinados a empresas, fundaciones, asociaciones, organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos, entre otros. ICO Internacional : son préstamos que financian las inversiones y necesidades de liquidez de las empresas españolas en otros mercados.

: son préstamos que financian las inversiones y necesidades de liquidez de las empresas españolas en otros mercados. ICO Exportadores : son préstamos que proporcionan financiación a corto plazo para facilitar la actividad comercial de las empresas, emprendedores y autónomos españoles fuera del territorio nacional.

: son préstamos que proporcionan financiación a corto plazo para facilitar la actividad comercial de las empresas, emprendedores y autónomos españoles fuera del territorio nacional. Línea ICO MRR Empresas y Emprendedores : es una línea de financiación incluida en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar Fondos Next Generation EU. Está destinada a proyectos de inversión de autónomos y empresas privadas y cuenta con dos tramos: uno destinado a las compañías del sector turístico y otro a los proyectos de universidades públicas y privadas que contribuyan a su digitalización.

: es una línea de financiación incluida en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar Fondos Next Generation EU. Está destinada a proyectos de inversión de autónomos y empresas privadas y cuenta con dos tramos: uno destinado a las compañías del sector turístico y otro a los proyectos de universidades públicas y privadas que contribuyan a su digitalización. Línea ICO MRR Verde: es una línea de financiación incluida en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar Fondos Next Generation EU. Está destinada a financiar proyectos tanto de empresas como de hogares que tengan el objetivo de dinamizar la transición verde.

ICO para particulares y otros perfiles

Aunque la gran mayoría de los préstamos ICO están enfocados a empresas y autónomos, también podemos encontrar fuentes de financiación dirigidas a personas particulares, como pueden ser:

Línea de Avales para adquisición de primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo : es una línea de financiación dotada con 2.500 millones de euros de aval que busca facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes y familias con menores a cargo.

: es una línea de financiación dotada con 2.500 millones de euros de aval que busca facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes y familias con menores a cargo. Préstamo ICO MIVAU Rehabilitación de Edificios Residenciales: es un préstamo destinado a los propietarios y comunidades de propietarios que quieran realizar una rehabilitación de su edificio.

Cómo solicitar una línea ICO paso a paso

Solicitar un crédito ICO es un proceso sencillo, pero que requiere de una preparación previa. Los pasos son:

Definir la necesidad financiera : inversión, circulante, compra de activos...

: inversión, circulante, compra de activos... Consultar las líneas ICO activas en la página ​​web oficial.

en la página ​​web oficial. Elegir la entidad financiera colaboradora.

Presentar la solicitud con la documentación pertinente , que suele ser: DNI/NIF. Plan de negocio o memoria justificativa. Declaraciones fiscales. Certificados de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

, que suele ser: Evaluación de riesgos por parte del banco.

Aprobación y firma del contrato de préstamo.

Este proceso puede tardar entre una y cuatro semanas, dependiendo del banco.

Los préstamos ICO son una gran oportunidad financiera para invertir, crecer o consolidar una actividad económica. Ya sea para iniciar un negocio, financiar circulante, comprar activos o expandirse a otros países, las líneas ICO ofrecen condiciones que pueden resultar de interés para cualquier inversor o emprendedor.